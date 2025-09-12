Внутри коронавирусной красной зоны Италии

Учитель начальных классов Марцио Тониоло делится изображениями из «красной зоны» Италии, районов, помещенных под карантин в центре вспышки коронавируса в стране.



1. Группа мужчин в защитных масках играет в карточную игру на улице в Сан-Фиорано. 2. Пенсионер без маски проезжает на велосипеде мимо статуи, лицо которой было закрыто защитной маской со словами «вирус F ** k».

3. Медицинские работники, некоторые в защитных костюмах, стоят у машины скорой помощи в Кодоньо. 4. Защитная маска была надета на лицо статуи святого покровителя Италии, Святого Франциска , в Сан-Фьорано. 5. Джино Верани сидит дома в Сан-Фиорано, 22 февраля. Верани расстроен, потому что местный бар закрыт. «Мы 100 раз говорили моему дедушке, что бар не работает из-за испанского гриппа, чтобы он понял».6. Ночная пустая улица в Сан-Фьорано, 22 февраля. Сан-Фьорано находится примерно в 70 км от финансовой столицы Италии Милана, и фактически был закрыт от внешнего мира вместе с девятью соседними городами. 7. Пустые полки. 8. Пустая игровая площадка.9. Закрытый бар.