С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Она гудит, как пылесос.Нужна ли на кухне...
  • Maxim
    Забыли про рыжиковое и горчичное ..5 полезных альтер...
  • Николай
    Автор, ты мразь брехливая. Отработал свои серебреники, за плевок?. Только подумай о том, что плюнул ты в своих родите...Почему в Советско...

Внутри коронавирусной красной зоны Италии

Учитель начальных классов Марцио Тониоло делится изображениями из «красной зоны» Италии, районов, помещенных под карантин в центре вспышки коронавируса в стране. Внутри коронавирусной красной зоны Италии

Внутри коронавирусной красной зоны Италии 1. Группа мужчин в защитных масках играет в карточную игру на улице в Сан-Фиорано. Внутри коронавирусной красной зоны Италии 2. Пенсионер без маски проезжает на велосипеде мимо статуи, лицо которой было закрыто защитной маской со словами «вирус F ** k».

Внутри коронавирусной красной зоны Италии 3. Медицинские работники, некоторые в защитных костюмах, стоят у машины скорой помощи в Кодоньо. Внутри коронавирусной красной зоны Италии 4. Защитная маска была надета на лицо статуи святого покровителя Италии, Святого Франциска, в Сан-Фьорано. Внутри коронавирусной красной зоны Италии 5. Джино Верани сидит дома в Сан-Фиорано, 22 февраля. Верани расстроен, потому что местный бар закрыт. «Мы 100 раз говорили моему дедушке, что бар не работает из-за испанского гриппа, чтобы он понял». Внутри коронавирусной красной зоны Италии 6. Ночная пустая улица в Сан-Фьорано, 22 февраля. Сан-Фьорано находится примерно в 70 км от финансовой столицы Италии Милана, и фактически был закрыт от внешнего мира вместе с девятью соседними городами. Внутри коронавирусной красной зоны Италии 7. Пустые полки. Внутри коронавирусной красной зоны Италии 8. Пустая игровая площадка. Внутри коронавирусной красной зоны Италии 9. Закрытый бар.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
Святой Франциск
марцио тониоло
наверх