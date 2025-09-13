Нужна ли на кухне индукционная плита: достоинства и недостатки варочной поверхности

1. Достоинства

Одним из важных плюсов данной техники является высокий КПД, в данном случае прогрев пищи / Фото: jeyoil.com

В плане безопасности техника индукционного типа тоже выигрывает, даже если ваша рука случайно окажется на поверхности плитки, ожога не будет / Фото: ek.ua

2. Специально предназначенная посуда

Важно помнить, что не все кастрюли и сковородки совместимы с техникой индукционного типа / Фото: forward-ua.com

При использовании посуды с дном маленького диаметра следует приобретать специальный переходник / Фото: remontu.com.ua

3. Недостатки

К минусам индукционных варочных поверхностей относят и образование мощного электромагнитного поля / Фото: mirepil.ru

Магнитное поле, конечно, может оказать негативное влияние на организм, но только в том случае, если все время стоять возле включенной на максимальный режим плиты / Фото: vestnikao.ru

4. Немного о безопасности

Горячей поверхность бывает лишь на месте конфорки, как только плиту выключают, она практически сразу остывает / Фото: Twitter

Нередко такую технику устанавливают люди, в доме которых есть маленькие дети / Фото: productionparadise.com