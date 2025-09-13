Нужна ли на кухне индукционная плита: достоинства и недостатки варочной поверхности

В последние годы на кухнях часто устанавливают индукционные плиты. Но действительно ли они так необходимы, и какие у этих плит положительные и отрицательные характеристики? В этом следует разобраться еще до установки новой плиты в доме или квартире.
1. Достоинства
Одним из важных плюсов данной техники является высокий КПД, в данном случае прогрев пищи / Фото: jeyoil.
Одним из важных плюсов данной техники является высокий КПД (коэффициент полезного действия), в данном случае эффективность прогрева пищи. Если модель стеклокерамическая, то энергия трансформируется в тепло, а оно в свою очередь при помощи определенного элемента уже нагревает и саму панель, и то, что на ней стоит. В индукционных изделиях образуется электромагнитное поле, которое посуду нагревает, а вот плита не греется и остается всегда холодной.
Поэтому, чтобы приготовить одно и то же блюдо, на индукционной модели энергии потребуется меньше, чем на плите из стеклокерамики. При этом экономится и затраченное время – ждать, пока нагреется конфорка, не нужно.
В плане безопасности техника индукционного типа тоже выигрывает, даже если ваша рука случайно окажется на поверхности плитки, ожога не будет / Фото: ek.ua
В плане безопасности техника индукционного типа тоже выигрывает. Даже если ваша рука случайно окажется на поверхности плитки, ожога не будет. Да и продукты, если упадут на нее, не пригорят, ведь поверхность не нагревается. Получается, что и убирать намного проще.
2. Специально предназначенная посуда
Важно помнить, что не все кастрюли и сковородки совместимы с техникой индукционного типа / Фото: forward-ua.
Важно помнить, что не все кастрюли и сковородки совместимы с техникой индукционного типа. Стеклянные, керамические и алюминиевые изделия не подходят. Ни один из перечисленных материалов на такой плите не нагревается, так как нет реакции на воздействие электромагнитного поля. При выборе посуды важно изучать маркировку. На предназначенных для индукции изделиях указывается специальный знак, который и свидетельствует о том, что в ней можно готовить на плитах этого типа.
При использовании посуды с дном маленького диаметра следует приобретать специальный переходник / Фото: remontu.com.ua
Посуда с дном маленького диаметра тоже нежелательна в данном случае. При ее использовании следует приобретать еще и специально предназначенный для таких целей переходник. Это металлический диск, накрывающий собой конфорку полностью.
3. Недостатки
К минусам индукционных варочных поверхностей относят и образование мощного электромагнитного поля / Фото: mirepil.ru
К главным отрицательным свойствам индукционной техники относятся достаточно высокая ее цена и то, что требуется покупать соответствующую посуду. Тем не менее, все затраты в короткое время окупятся, так как вы сэкономите на электро- и газопотреблении. Также к минусам относят и образование мощного электромагнитного поля.
Магнитное поле, конечно, может оказать негативное влияние на организм, но только в том случае, если все время стоять возле включенной на максимальный режим плиты / Фото: vestnikao.ru
Магнитное поле, конечно, может оказать негативное влияние на организм, но только в том случае, если все время стоять возле включенной на максимальный режим плиты при готовке, а главное, делать это с завидной регулярностью.
4. Немного о безопасности
Горячей поверхность бывает лишь на месте конфорки, как только плиту выключают, она практически сразу остывает / Фото: Twitter
Нередко такую технику устанавливают люди, в доме которых есть маленькие дети / Фото: productionparadise.com
Если даже плита выйдет из строя, она обладает хорошей защитой от возгорания. Нередко такую технику устанавливают люди, в доме которых есть маленькие дети. Плита для них безопасна, так как ребенок, даже если и дотронется до нее, не обожжется. Горячей поверхность бывает лишь на месте конфорки. Как только плиту выключают, она практически сразу остывает.
