6 веских признаков, что настало время вам сменить работу

Наши советские родители и деды часто полагали: «Ходишь на службочку – и добре». Сейчас поколение уже совсем другое. Люди стали более амбициозны и смело меняют свою жизнь, чтобы достичь большего. Материал расскажет о шести верных признаках того, что вам пора сменить работу.
1. Вы находитесь в стрессе и близки к выгоранию на вашей текущей работе
Если вы просыпаетесь посреди ночи, чувствуя стресс и беспокойство по поводу своей работы, проекта, над которым работаете, или других аспектов вашей профессиональной жизни, это может быть признаком необходимости перемен.
2. Ваше рабочее место страдает от проблем с менеджерами среднего звена
Плохое управление средними менеджерами остается острой проблемой во многих отраслях. От сварливых или грубых менеджеров до тех, кто контролирует вас на каждом этапе, существует целый спектр плохого управления, который может сказать вам, что вам пора двигаться дальше.
3. На текущей работе нет перспективы карьерного роста
Большинство из нас захочет продвинуться по карьерной лестнице, будь то более высокая должность или другая, более специализированная область деятельности компании. Но если это не так и в целом нет перспективы пути карьерного роста, новая работа может стать вашим единственным вариантом прогресса.
4. Вы не можете быть самим собой на работе
Когда мы на работе, мы часто являемся самой профессиональной версией себя. Но если вы чувствуете, что вам нужно стать кем-то совершенно другим, а не самим собой на работе, то это признак проблемы и «маячок», что нужно двигаться дальше и менять работу.
5. Вы не можете взять отпуск
Взять отпуск – это не просто хорошая идея. Это важно для вашего физического и психического здоровья. Но если вы чувствуете, что не можете отдохнуть или слишком нервничаете в связи с текущей работой, это «маячок». Если вы боитесь выходных, потому что не успели всё сделать и не можете расслабиться или же вы не берёте отпуск в положенный срок, то это признак того, что работа отнимает у вас слишком много сил и могут потребоваться перемены.
6. Вы страшитесь понедельника
Мы все шутим о грусти понедельника или о худшем дне недели. Но если это становится для вас больше, чем просто шуткой, а настоящей панической ситуацией, то это «маячок». Если вы боитесь понедельника и проводите все воскресенье в унынии, потому что он приближается, возможно, вам стоит подумать о смене работы.
