6 рецептов блюд из черной смородины, которые не стыдно и гостям подать

Рецепт 1: Маффины с черной смородиной

Маффины получаются нежными и воздушными. / Фото: za-edoy.ru

Рецепт 2: Оладьи со смородиной

Смородину можно использовать и для декора./ Фото: ohotamyasa.ru

Рецепт 3: Песочный пирог с черной смородиной

Для начинки понадобится большое количество смородины. / Фото: zdorovogotovim.ru

Рецепт 4: Холодный свекольник

Замороженная черная смородина выполняет роль льда. / Фото: eda.ru

Рецепт 5: Вареники с черной смородиной

В начинку лучше добавлять сахар, чтобы не получилась слишком кислой. / Фото: o-eda-dostavka.ru

Разложите начинку на круги из теста. / Фото: vpuzo.com

Рецепт 6: Печенье со смородиной

В центр печенья можно добавить кусочек апельсина. / Фото: perfectfood.ru