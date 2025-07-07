6 рецептов блюд из черной смородины, которые не стыдно и гостям подать

Сезон черной смородины в самом разгаре, поэтому самое время не только заморозить ягоды на зиму, но и активно использовать их в готовке. Тем более, что смородина содержит много витаминов и полезных веществ, положительно сказывается на работе сердца и сосудов, помогает наладить сон. Novate.ru предлагает несколько крутых рецептов, которые покорят ваше сердце и желудок.
Рецепт 1: Маффины с черной смородиной
Маффины получаются нежными и воздушными. / Фото: za-edoy.ru
Для приготовления блюда вам понадобится: 60 миллилитров молока, 100 граммов сливочного масла, по 200 граммов сахара и муки, 150 граммов черной смородины, два яйца, две чайных ложки разрыхлителя, пакетик ванильного сахара.
Сливочное масло комнатной температуры необходимо взбить вместе с сахаром при помощи миксера до получения пышной однородной массы, после чего добавить яйца и ванильный сахар. Муку смешайте вместе с разрыхлителем и положите к остальным ингредиентам. А сейчас небольшой лайфхак: чтобы ягоды не оказались на дне маффинов, предварительно обваляйте их в небольшом количестве муки и уже после этого добавляйте в тесто – так они распределятся равномерно. В конце добавьте молоко (если консистенция получится слишком густой, количество молока можно чуть-чуть увеличить).
Возьмите формочки для кексов, смажьте сливочным маслом, после чего заполните их тестом примерно на две трети – в емкостях должно остаться свободное место, чтобы маффины могли расти в процессе выпечки. Поставьте формочки в духовку, разогретую до 200 градусов, и выпекайте примерно 15-20 минут.
Рецепт 2: Оладьи со смородиной
Для приготовления блюда вам понадобится: 220 граммов муки, 60 граммов черной смородины, одно яйцо, половина чайной ложки соды, четыре столовых ложки растительного масла, 200 миллилитров кефира и 50 граммов сахара.
Процесс приготовления мало чем отличается от классических оладий. Для начала нужно смешать кефир с содой и отставить в сторону минут на 15. Это нужно для того, чтобы готовые оладушки получились пышными, но при этом в них не чувствовался специфический вкус пищевой соды. Далее добавьте в смесь сахар, яйцо и две столовых ложки растительного масла. Хорошо перемешайте, после чего небольшими порциями всыпайте муку. По консистенции тесто должно получиться похожим на густую сметану. В конце добавьте вымытые и просушенные на бумажном полотенце ягоды и осторожно перемешайте.
Разогрейте на плите сковороду, смазанную растительным маслом, и с помощью ложки выкладывайте тесто – на один оладушек нужно примерно две столовых ложки теста. Выпекайте по паре минут с каждой стороны. Чтобы они хорошо пропеклись, накрывайте сковороду крышкой.
Рецепт 3: Песочный пирог с черной смородиной
Для начинки понадобится большое количество смородины. / Фото: zdorovogotovim.ru
Для приготовления блюда вам понадобится: 150 граммов сливочного масла, четыре яйца, 250 граммов муки, 150 граммов сахара, щепотка соли, 350 граммов творога (5-процентного), 150 граммов сметаны (20-процентной), 200 граммов черной смородины.
На первом этапе нужно просеять муку и перетереть в крошку со сливочным маслом. Делать это нужно быстро, чтобы масло не растаяло. Далее добавьте одно яйцо, 80 граммов сахара и быстро замесите тесто – оно должно получиться гладким, мягким и эластичным. Заверните тесто в пакет или пищевую пленку и отправьте в холодильник на полчаса, чтобы оно охладилось.
Пока основа для пирога будет лежать в холодильнике, приготовьте начинку. Возьмите глубокую миску, протрите через сито творог (если он однородный, можете пропустить этот шаг), добавьте сметану, 70 граммов сахара и черную смородину. Ягоды предварительно нужно промыть, обсушить на салфетке, удалить хвостики и обвалять в муке либо крахмале. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы получился крем с однородной консистенцией.
Достаньте тесто из холодильника, раскатайте его в тонкий пласт между двумя слоями пергамента, после чего выложите в форму и сформируйте бортики. Оптимальный размер формы для этого пирога – 26-28 сантиметров. Уберите тесто в холодильник на 15 минут, а затем достаньте, выложите творожную массу и поставьте выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45 минут. Готовность проверяйте спичкой или деревянной шпажкой.
Рецепт 4: Холодный свекольник
Замороженная черная смородина выполняет роль льда. / Фото: eda.ru
Для приготовления блюда вам понадобится: 200 граммов запеченной свеклы, 50 граммов запеченного картофеля, 60 граммов куриного филе, 30 граммов редиса, 40 граммов огурцов, 30 граммов салата айсберг, 4 перепелиных яйца (можно заменить обычными), 300 миллилитров газированной минеральной воды, столовая ложка яблочного уксуса, 80 граммов замороженной черной смороды, по половине пучка укропа и зеленого лука, соль, сахар, молотый черный перец и сметана по вкусу.
Яйца отварите вкрутую, охладите и очистите от скорлупы – они понадобятся в конце для «декора». Со свеклы снимите кожуру, разрежьте напополам, после чего одну половину отложите в сторону, а другую – измельчите с помощью блендера до консистенции пюре. Добавьте уксус, минеральную воду, сахар, соль и перец. По количеству специй ориентируйтесь на свой вкус, так как свекла может быть чуть более или чуть менее складкой.
Оставшиеся ингредиенты (половинку свеклы, филе, картофель, огурец, салат и редис) нарежьте мелкими кубиками, укроп и зеленый лук порубите ножом, после чего разложите по тарелкам. Сверху вылейте свекольное пюре, перемешайте с другими продуктами, добавьте сметаны и отварные яйца, разрезанные напополам. В конце положите в тарелки замороженную черную смородину – она не только выполнит функции льда, но также придаст супу интересный ягодный привкус. Плюс такое блюдо просто потрясающе выглядит.
Рецепт 5: Вареники с черной смородиной
В начинку лучше добавлять сахар, чтобы не получилась слишком кислой. / Фото: o-eda-dostavka.ru
Для приготовления блюда вам понадобится: 500 граммов цельнозерновой муки, 200 миллилитров воды, три столовых ложки растительного масла, половина чайной ложки соли, 800 граммов замороженной черной смородины, три столовых ложки сахара, пакетик ванильного сахара (по желанию).
Достаньте из холодильника замороженные ягоды и откиньте их на дуршлаг, чтобы они немного оттаяли. После этого переложите черную смородину в подходящую емкость, добавьте обычный и ванильный сахар и подождите 15-20 минут, пока она даст сок.
Муку просейте в большую миску, добавьте соль и воду. Сначала ингредиенты можно перемешивать ложкой или лопаткой, а когда смесь загустеет, выложите на стол и замешивать руками. Чтобы тесто не прилипало к ладоням, постепенно добавляйте растительное масло. Когда оно приобретет нужную консистенцию (станет гладким, однородным и тягучим), немного припылите его мукой, переложите в миску и накройте полотенцем. Пусть тесто отдохнет примерно 30 минут.
Разложите начинку на круги из теста. / Фото: vpuzo.com
По истечении времени раскатайте тесто в большую лепешку, с помощью стакана вырежьте круги нужного диаметра, в центр каждой заготовки положите начинку из черной смородины и слепите вареники. Складывайте их на разделочную доску, присыпанную мукой, а когда все вареники будут слеплены, отваривайте в подсоленной воде около 10 минут. Такие вареники отлично звучит с греческим йогуртом, но можно по традиции подавать и со сметаной.
Рецепт 6: Печенье со смородиной
В центр печенья можно добавить кусочек апельсина. / Фото: perfectfood.ru
Для приготовления блюда вам понадобится: 260 граммов муки, 200 граммов сливочного масла, 100 граммов сахарной пудры, 40 граммов кукурузного крахмала (можно заменить картофельным), 80 граммов орехов, 200 граммов черной смородины.
Сливочное масло комнатной температуры смешайте с сахарной пудрой, добавьте вымытую и обсушенную черную смородину, а также измельченные орехи. В отдельной миске смешайте просеянную муку с крахмалом, после чего соедините с остальными ингредиентами. Замесите тесто, скатайте его в шар, оберните пищевой пленкой и уберите на 30 минут в холодильник.
По истечении времени раскатайте его в пласт, толщиной примерно 4-5 сантиметров, после чего возьмите специальные формочки или обычный стакан и вырежьте печенье. Выпекайте десерт в духовке, разогретой до 200 градусов, около десяти минут.
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