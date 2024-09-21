Что скрывают руины древнего монгольского царства Хара-Хото, считаемые земными вратами в страну

Посреди безлюдной пустыни...

Руины Хара-Хото.

Четыре из пяти ступ династии Юань расположены на вершине северо-западного угла стен Хара-Хото.

Мечеть на юго-восточном углу Хара-Хото, около 1914 года.

Стопки сырцовых кирпичей для ремонтных работ снаружи южной стены Хара -Хото.

Золотая орда пощадила прекрасный город

Западный угол крепости Хара-Хото.

Почему город умер

Потайное молельное помещение в северной стене крепости.

Заново открытый город

«Знаменитый» субурган в конце раскопок. Глиняные статуи с золоченными лицами.

Остатки проклятого города.

Мёртвый ныне город Хара-Хото.