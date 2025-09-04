8 советских электромобилей ВАЗ, существование которых для многих покажется сюрпризом

Электрокары большинством из нас воспринимается скорее как новое веяние в автомобилестроении. Однако на самом деле это совсем не так: в прошлом их неоднократно пытались популяризовать, но из этого ничего путного не получалось. Были такие попытки и в Советском Союзе, причём особенно старались специалисты легендарного автозавода в Тольятти., существование которых для многих станет неожиданностью.
1. ВАЗ-2Э11011 «Электророллер» (1975)
ВАЗ-Э11011 - основа для первого советского электромобиля. /Фото: denisovets.ru
Первая разработанная до конца модель электромобиля на АвтоВАЗ. За основу была взята другая подобная машина - ВАЗ-Э11011 «Автороллер». Она была пляжным багги, и создавалась ещё в 1970 году, но осталась на уровне опытного образца. Главной модернизацией автомобиля стала установка на неё электродвигателя. Испытания ходового макета оказались успешными, после чего инженеры ВАЗ, набив руку на этой модели, приступили к созданию полноценного электромобиля.
2. ВАЗ-2102Э (1976)
Ещё один ранний электрокар от ВАЗ. /Фото: denisovets.ru
Эту машину разрабатывали параллельно с «Электророллером». Фактически она представляет собой серийный универсал ВАЗ-2102, который модернизировали электроприводом. Всего их было создано два экземпляра. Конструктивно автомобиль был не очень удобен, ведь большую часть кузова занимали батареи. Впрочем, это не помешало успешно их эксплуатировать для транспортировки почты в рамках городской программы испытаний.
3. ВАЗ-1801 «Пони» (1979)
Нереализованный концепт Олимпийской машинки. /Фото: wikiрedia.org
Этот лёгкий электромобиль первоначально задумывался в качестве транспорта для эксплуатации в пределах Олимпийского парка во время Игр в Москве или, к примеру, ВДНХ. Вот только к началу «Олимпиады-80» инженеры машину завершить не успели, что и стало причиной дальнейшего закрытия проекта. Более того, на некоторое время от подобной концепции в разработках вообще отказались, а сосредоточились на создании развозных электромобилей для народного хозяйства.
4. ВАЗ-2802-01 «Пони» (1979)
Электрокар, который почти дошёл до конвейера. /Фото: vercity.ru
Попытки создать автомобили для народного хозяйства вылились, в частности, в создание развозного фургончика ВАЗ-2802-01. Причём конкретно эта машина являлась результатом не государственного заказа, а личной инициативы нескольких инженеров ВАЗ. К слову, в его разработке использовали элементы вышеупомянутого ВАЗ-1801. Автомобиль обладал грузоподъёмностью в 450 килограмм, а его другие технические характеристики даже позволяли вести речь о постановке его в серийное производство. Однако по непонятным причинам этого так и не произошло.
5. ВАЗ-2802-02 «Пони» (1980)
Ещё один вариант электрофургончика. /Фото: wroom.ru
ВАЗовские инженеры решили не останавливаться на одном фургоне, поэтому создали вторую модификацию. Разработкой этой машины занималась группа молодых инженеров под руководством Михаила Маркиева. Автомобиль произвёл настоящий фурор в рамках выставки «Автопром-84», а также пополнил список наград АвтоВАЗа сразу 14 золотыми медалями. Вот только билет в жизнь все эти успехи не помогли ему получить – в серийное производство машина так и не попала.
6. ВАЗ-2801 (1980)
Первый советский серийный электромобиль. /Фото: drive2.ru
В отличие от вышеупомянутых моделей, ВАЗ-2801 всё-таки оказался на конвейере. Машина представляла собой развозной фургон на базе ВАЗ-2102, а всего, по данным редакции Novate.ru, было произведено 47 экземпляров. Эксплуатировались они в трёх городах УССР: Запорожье, Киев и Симферополь. Но в конечном итоге производство дальше разворачивать не стали, а до сегодняшнего дня известно только о двух сохранившихся машинах, причём имеются данные, что с них сняли электрооборудование и заменили обычными двигателями. Обе они находятся в собственности украинских частных коллекционеров.
7. Электрокарт ВАЗ «Пони» (1981)
В СССР электрокары даже для детей пытались выпускать. /Фото: drive2.ru
И снова машинка с прозвищем «Пони». Представляла собой электрокар, предназначенный для малышей. Концепт был хорошо оценён и имел неплохой потенциал: в частности, занял первое место на Всесоюзном конкурсе на создание новых образцов технических игр и игрушек и предметов для технического творчества детей и подростков. Однако на пути пуска игрушки в производство встала её себестоимость, которая оказалась слишком высокой.
8. ВАЗ-2702 (1983)
Очень неудачный электрокар. /Фото: auto.vercity.ru
После ВАЗ-2801 инженеры ВАЗа в стремлении создать электромобиль не остановились, и в результате был разработан развозной фургон ВАЗ-2702. Вот только данная модель оказалась очень неудачной, в частности, в вопросе безопасности. Всё дело в том, что кузов машины был алюминиевым, и довольно быстро деформировался. Более того, для его проверки даже провели краш-тест, который был настоящей редкостью в советском автопроме. В итоге после первого же удара она превращалась чуть ли не в груду металла.
