8 советских электромобилей ВАЗ, существование которых для многих покажется сюрпризом

1. ВАЗ-2Э11011 «Электророллер» (1975)

ВАЗ-Э11011 - основа для первого советского электромобиля. /Фото: denisovets.ru

2. ВАЗ-2102Э (1976)

Ещё один ранний электрокар от ВАЗ. /Фото: denisovets.ru

3. ВАЗ-1801 «Пони» (1979)

Нереализованный концепт Олимпийской машинки. /Фото: wikiрedia.org

4. ВАЗ-2802-01 «Пони» (1979)

Электрокар, который почти дошёл до конвейера. /Фото: vercity.ru

5. ВАЗ-2802-02 «Пони» (1980)

Ещё один вариант электрофургончика. /Фото: wroom.ru

6. ВАЗ-2801 (1980)

Первый советский серийный электромобиль. /Фото: drive2.ru

7. Электрокарт ВАЗ «Пони» (1981)

В СССР электрокары даже для детей пытались выпускать. /Фото: drive2.ru

8. ВАЗ-2702 (1983)

Очень неудачный электрокар. /Фото: auto.vercity.ru