2 натуральные подкормки для замиокулькаса

Поддержите замиокулькас в зимний период. И тогда даже в эту пору он будет выпускать много новых зелёных листьев!

Предлагаем попробовать 2 натуральные подкормки, о которых пойдёт речь чуть ниже. Кстати, этим же удобрениям будут очень рады и другие комнатные растения!







1-я натуральная подкормка

2-я натуральная подкормка

Снимите шелуху с одного лука. Сам лук не используется. Разрежьте одну среднюю головку чеснока вместе с шелухой. Отправьте к луковой.Залейте 0,5 стакана кипятка. Оставьте на 1 час. Затем процедите, доведите жидкость чистой водой до 1 л.В ещё тёплую воду добавьте 1 ч. л. порошка корицы и 2 таблетки янтарной кислоты (если порошок — то на кончике ножа).Уточнение Можно взять шипучие таблетки — тогда понадобится 1 шт. (500 мг).Оставьте на полчаса, чтобы все компоненты соединились. Поливайте полученным раствором замиокулькас и другие комнатные растения 1-2 раза в месяц. Чередуйте со второй подкормкой ниже.Для следующей подкормки в 1 л воды комнатной температуры растворите 1 ч. л. агар-агара. Это кладезь полезных веществ для растения!Интересно! Агар-агар добавляют, когда высевают орхидеи семенами. Они активно растут на питательной смеси.Также для подкормки понадобится 1 таблетка любых аптечных витаминов группы В. Измельчите её в порошок с помощью ложки и высыпьте в воду. Как только все вещества растворятся, подкормка готова! Очень питательная смесь для замиокулькаса и не только.В агар-агаре и витаминах В есть все необходимые вещества для хорошего роста и развития даже ослабленного растения. Чередуйте эти две подкормки между собой, чтобы получить наилучший результат!