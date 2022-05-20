Растения, которые стоит обходить стороной

В природе есть немало растений с аппетитными на вид ягодами или цветами, которые так и хочется сорвать и поставить дома в вазу. Но не вся флора так уж безобидна. Некоторые цветы не стоит срывать, а к другим даже приближаться рискованно.
Мы насчитали 10 распространенных растений, которые стоит обходить стороной.
Ясенец белый
Ясенец (в народе его называют «неопалимая купина») встречается во многих частях нашей планеты, обычно он растет в степях и редколесье. Его легко узнать по белым или розовым лепесткам с прожилками и глянцевым листьям. В этих листьях и таится опасность.
После контакта с ними и воздействия солнечных лучей на коже может появиться раздражение. Растение покрыто маслами, которые и вызывают такую реакцию. А если поднести к цветку спичку или зажигалку, масла воспламенятся. Сам ясенец при этом не пострадает.
Пастернак луговой
Пастернак (на фото справа) этого вида растет на солнечных участках, часто встречается рядом с шоссе. У него толстые стебли и мелкие желтые цветки, которые растут близко друг к другу и напоминают зонтики укропа (на фото слева).
Вот только от лугового пастернака стоит держаться подальше. Если его сок попадет на кожу, а затем она окажется под воздействием солнечных лучей, появятся ожоги. Следы этих повреждений могут сохраняться на месяцы и даже годы.
Качим метельчатый (перекати-поле)
Если вы покупали букеты в цветочных магазинах, то наверняка видели эти растения с мелкими белыми цветками, собранными в пучки. Ими часто дополняют букеты. Обычно они не опасны, но вот после высыхания их лучше не трогать руками: растения могут вызывать раздражение глаз и кожи.
А еще качим — это будущее перекати-поле. Такие комки образуются и из других трав, но лучше не прикасаться к ним вообще, чтобы случайно не нарваться на качим.
Волчья ягода
Волчьими ягодами в народе называют несколько растений, которые могут быть совсем не похожими друг на друга по внешним признакам. Объединяет их одно: ядовитость.
В их числе, например, волчеягодник обыкновенный (на фото слева). Он узнаваем благодаря цветкам с 4 лепестками розового цвета и ярко-красным ягодам. Есть эти симпатичные на вид ягоды нельзя: они ядовиты.
У вороньего глаза (на фото справа) лепестки тонкие, зеленого цвета, а ягоды темные и напоминают чернику. Но, в отличие от черники, вороний глаз опасен. Употребление его плодов может вызвать рвоту, диарею, головную боль и вообще закончиться печально.
Паслен черный
Паслен можно узнать по белым цветкам, напоминающим звездочки. Его ягоды поначалу зеленые, а в процессе созревания становятся черными. Наткнуться на него легко во время прогулки: он растет и в лесах, и на полях, и на обочинах дорог.
Созревшие ягоды безвредны, а вот незрелые плоды и листья ядовиты. Попав в организм, они могут вызвать боль в желудке и рвоту. Но и зрелыми ягодами не стоит злоупотреблять.
Болиголов
Это одно из самых опасных растений. Ядовитые вещества содержатся в его семенах, цветках, листьях и плодах. Употребление небольшого количества любой из частей болиголова может привести к летальному исходу. А прикосновение к цветку вызывает сыпь у некоторых людей с повышенной чувствительностью.
Болиголов (на фото справа) встречается на обочинах дорог, рядом с ручьями и полями. Его нередко путают с безобидными растениями, например купырем лесным (на фото слева). Отличить болиголов поможет неприятный запах, исходящий от листьев, если их надломить.
Багульник болотный
Багульник встречается рядом с болотами и лесами. У него красивые белые цветки, собранные в пучки, и чередующиеся небольшие листики, которые немного напоминают розмарин. С розмарином багульник роднит не только внешний вид, но и сильный запах.
Аромат ему придают эфирные масла. Не стоит увлекаться и вдыхать запах багульника долго: он воздействует на нервную систему и может вызвать головную боль и спровоцировать агрессивное поведение у некоторых людей.
Амброзия полыннолистная
Стебли этого растения покрыты мелкими цветками, которые собираются в соцветия и в зависимости от их пола бывают желтоватыми или бледно-зелеными. Прикосновение к цветку может вызвать раздражение на коже, но амброзия более известна как распространенный аллерген. Она провоцирует насморк и пощипывание в глазах у 1 из 5 человек.
Если вы побывали рядом с этим растением, обязательно вымойте руки и осмотрите одежду после возвращения домой, ведь маленькие цветки прилипают к коже и ткани.
Чемерица белая
Чемерица (на фото справа) растет на лугах и холмах. У нее небольшие цветки кремового цвета, которые покрывают стебель таким образом, что он напоминает кукурузу. Из-за внешнего сходства чемерицу иногда путают с черемшой (на фото слева). Вот только последняя съедобна, а чемерица ядовита.
Чтобы не ошибиться, стоит обращать внимание на внешний вид растений (у черемши цветки расположены в форме зонтика) и аромат (у черемши присутствует чесночный запах).
Ландыш
Ландыши тоже хорошо узнаваемы благодаря своему внешнему виду: их стебли обычно окутывает 1 или 2 больших листа, на них вырастает примерно от 5 до 15 мелких белых цветков, по форме напоминающих колокольчик.
Контакт с листьями вызывает на коже дерматит, который проявляется покраснениями и сыпью. При попадании частей растения в организм возникает головная боль и тошнота. Поэтому лучше не трогать ландыши руками и не позволять питомцам есть их во время прогулки.
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