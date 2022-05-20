Растения, которые стоит обходить стороной

В природе есть немало растений с аппетитными на вид ягодами или цветами, которые так и хочется сорвать и поставить дома в вазу. Но не вся флора так уж безобидна. Некоторые цветы не стоит срывать, а к другим даже приближаться рискованно.

Мы насчитали 10 распространенных растений, которые стоит обходить стороной.



Ясенец белый

Пастернак луговой

Качим метельчатый (перекати-поле)

Волчья ягода

Паслен черный

Болиголов

Багульник болотный

Амброзия полыннолистная

Чемерица белая

Ландыш

Ясенец (в народе его называют «неопалимая купина») встречается во многих частях нашей планеты, обычно он растет в степях и редколесье. Его легко узнать по белым или розовым лепесткам с прожилками и глянцевым листьям. В этих листьях и таится опасность.После контакта с ними и воздействия солнечных лучей на коже может появиться раздражение. Растение покрыто маслами, которые и вызывают такую реакцию. А если поднести к цветку спичку или зажигалку, масла воспламенятся. Сам ясенец при этом не пострадает.Пастернак (на фото справа) этого вида растет на солнечных участках, часто встречается рядом с шоссе. У него толстые стебли и мелкие желтые цветки, которые растут близко друг к другу и напоминают зонтики укропа (на фото слева).Вот только от лугового пастернака стоит держаться подальше. Если его сок попадет на кожу, а затем она окажется под воздействием солнечных лучей, появятся ожоги.Следы этих повреждений могут сохраняться на месяцы и даже годы.Если вы покупали букеты в цветочных магазинах, то наверняка видели эти растения с мелкими белыми цветками, собранными в пучки. Ими часто дополняют букеты. Обычно они не опасны, но вот после высыхания их лучше не трогать руками: растения могут вызывать раздражение глаз и кожи.А еще качим — это будущее перекати-поле. Такие комки образуются и из других трав, но лучше не прикасаться к ним вообще, чтобы случайно не нарваться на качим.Волчьими ягодами в народе называют несколько растений, которые могут быть совсем не похожими друг на друга по внешним признакам. Объединяет их одно: ядовитость.В их числе, например, волчеягодник обыкновенный (на фото слева). Он узнаваем благодаря цветкам с 4 лепестками розового цвета и ярко-красным ягодам. Есть эти симпатичные на вид ягоды нельзя: они ядовиты.У вороньего глаза (на фото справа) лепестки тонкие, зеленого цвета, а ягоды темные и напоминают чернику. Но, в отличие от черники, вороний глаз опасен. Употребление его плодов может вызвать рвоту, диарею, головную боль и вообще закончиться печально.Паслен можно узнать по белым цветкам, напоминающим звездочки. Его ягоды поначалу зеленые, а в процессе созревания становятся черными. Наткнуться на него легко во время прогулки: он растет и в лесах, и на полях, и на обочинах дорог.Созревшие ягоды безвредны, а вот незрелые плоды и листья ядовиты. Попав в организм, они могут вызвать боль в желудке и рвоту. Но и зрелыми ягодами не стоит злоупотреблять.Это одно из самых опасных растений. Ядовитые вещества содержатся в его семенах, цветках, листьях и плодах. Употребление небольшого количества любой из частей болиголова может привести к летальному исходу. А прикосновение к цветку вызывает сыпь у некоторых людей с повышенной чувствительностью.Болиголов (на фото справа) встречается на обочинах дорог, рядом с ручьями и полями. Его нередко путают с безобидными растениями, например купырем лесным (на фото слева). Отличить болиголов поможет неприятный запах, исходящий от листьев, если их надломить.Багульник встречается рядом с болотами и лесами. У него красивые белые цветки, собранные в пучки, и чередующиеся небольшие листики, которые немного напоминают розмарин. С розмарином багульник роднит не только внешний вид, но и сильный запах.Аромат ему придают эфирные масла. Не стоит увлекаться и вдыхать запах багульника долго: он воздействует на нервную систему и может вызвать головную боль и спровоцировать агрессивное поведение у некоторых людей.Стебли этого растения покрыты мелкими цветками, которые собираются в соцветия и в зависимости от их пола бывают желтоватыми или бледно-зелеными. Прикосновение к цветку может вызвать раздражение на коже, но амброзия более известна как распространенный аллерген. Она провоцирует насморк и пощипывание в глазах у 1 из 5 человек.Если вы побывали рядом с этим растением, обязательно вымойте руки и осмотрите одежду после возвращения домой, ведь маленькие цветки прилипают к коже и ткани.Чемерица (на фото справа) растет на лугах и холмах. У нее небольшие цветки кремового цвета, которые покрывают стебель таким образом, что он напоминает кукурузу. Из-за внешнего сходства чемерицу иногда путают с черемшой (на фото слева). Вот только последняя съедобна, а чемерица ядовита.Чтобы не ошибиться, стоит обращать внимание на внешний вид растений (у черемши цветки расположены в форме зонтика) и аромат (у черемши присутствует чесночный запах).Ландыши тоже хорошо узнаваемы благодаря своему внешнему виду: их стебли обычно окутывает 1 или 2 больших листа, на них вырастает примерно от 5 до 15 мелких белых цветков, по форме напоминающих колокольчик.Контакт с листьями вызывает на коже дерматит, который проявляется покраснениями и сыпью. При попадании частей растения в организм возникает головная боль и тошнота. Поэтому лучше не трогать ландыши руками и не позволять питомцам есть их во время прогулки.