7 бесподобных блюд, которые можно приготовить из обычных макарон

Макаронные изделия – то, что можно отыскать на полочке или в шкафу у каждого. И не удивительно, ведь они быстро готовятся, имеют массу разновидностей и форм, а ещё с ними можно придумать множество интересных блюд. Вашему вниманию – самые вкусные рецепты с макаронами, которые точно стоит записать в свою кулинарную книгу.
1. Лапша по-азиатски
Немного азиатской кухни не помешает. \ Фото: paintthekitchenred.com.
Азиатская кухня способна удивлять не только своим разнообразием и обилием вкусов, но и быстротой приготовления некоторых блюд. Таких, как азиатская лапша, которая получается нежной, вкусной и очень необычной.
Ингредиенты:
• Макароны – 250 г;
• Грибы – 100 г;
• Перец красный – 1 шт;
• Перец зеленый – 1 шт;
• Капуста – 100 г;
• Брокколи – 60 г;
• Горошек – 60 г;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – 1 зубочек;
• Куркума, соль и перец – по вкусу.
Вкусно и очень просто. \ Фото: seriouseats.com.
Способ приготовления:
• Мелко накрошить лук, чеснок и зеленый перец;
• Отправить жариться на разогретую сковороду;
• Накрошить грибы кружочками и отправить жариться тоже;
• Нарезать кусочками красный перец;
• Добавить к жарящимся овощам;
• Накрошить брокколи, всыпать туда же;
• Добавить горошек;
• Перемешать;
• Лапшу варить по инструкции на упаковке;
• Слить воду;
• Добавить на сковородку к овощам;
• Капусту разделить на мелкие листья;
• Всыпать к макаронам;
• Добавить специи;
• Перемешать;
• Тушить пару минут;
• Подавать горячим к столу.
2. Макароны с грибами в мультиварке
Грибы и макароны - всё, что нужно для шедевра. \ Фото: momsdish.com.
Каждая хозяйка, у которой дома есть мультиварка, знает, что готовить в ней – одно удовольствие. Так почему бы не попробовать освоить новый рецепт, а именно – макароны с пикантными, нежными, обжаренными грибами.
Ингредиенты:
• Макароны – 250 г;
• Грибы – 200 г;
• Лук – 1 шт;
• Вода кипяченая – 500 мл;
• Масло растительное;
• Сливочное масло;
• Соль и специи по вкусу.
Аппетитное блюдо на скорую руку. \ Фото: bbc.co.uk.
Способ приготовления:
• Лук накрошить мелким кубиком;
• Добавить в чашу мультиварки, смазанную маслом;
• Готовить в режиме жарки 15 минут;
• Грибы вымыть и накрошить;
• Всыпать к луку;
• На том же режиме довести до полуготовности;
• Макароны засыпать следом;
• Залить тёплой водой;
• Добавить специи и перемешать;
• В режиме тушения готовить около 25 минут до мягкости макарон и грибов;
• Добавить масло сливочное, вымесить;
• Подавать горячим с овощами.
3. Спагетти с сыром и авокадо
Вкус авокадо сделает это блюдо необычным. \ Фото: taste.com.au.
Для тех, кому не хватает разнообразия и хочется немного сбросить лишний вес, рекомендуется попробовать спаггети под сырной корочкой и с авокадо. Это очень лёгкое и простое в приготовлении блюдо порадует даже настоящих гурманов.
Ингредиенты:
• Спагетти – 250 г;
• Авокадо – 1 шт;
• Сок лимона – пара ложек;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Сыр твердый – 60 г;
• Оливковое масло;
• Соль – по вкусу.
А вы готовы приготовить полезное блюдо? \ Фото: сybercook.com.
Способ приготовления:
• Спагетти приготовить согласно инструкции;
• Снять шкурку с авокадо, вытащить косточку;
• Перебить вилкой до состояния пюре, смешав с нарезанным чесноком;
• Добавить немного лимонного сока;
• Выложить спагетти в тарелку, полив оливковым маслом;
• Всыпать пюре из авокадо;
• Перемешать с солью;
• Натереть сыр на терке;
• Посыпать сверху и подавать с овощами.
4. Салат с макаронами
Оригинальный макаронный салат. \ Фото: simplyrecipes.com.
К удивлению многих, макароны можно использовать не только как основное блюдо, но и как один из ингредиентов для классического салата, что прекрасно насыщает, позволяет быстро перекусить и вернуться к своим делам.
Ингредиенты:
• Салат – треть пучка;
• Помидоры – 2 шт;
• Макароны (бабочки, спиральки или рожки) – 150 г;
• Масло – 1 ч.л;
• Специи – по вкусу.
Для заправки:
• Сметана – 1 ст.л;
• Майонез – 1 ст.л;
• Сыр твердый – 150 г;
• Чеснок – 1 зубочек;
• Яблочный уксус – 1 ст.л;
• Вустерский соус – 1 ч.л.
Для взрослых и детей. \ Фото: pinimg.com.
Способ приготовления:
• Чеснок очистить от шелухи, накрошить;
• Натереть сыр на средней тёрке;
• Соус, сметану, майонез и уксус перемешать в одной ёмкости;
• Добавить чеснок и сыр;
• Перемешать, накрыть фольгой и поставить в холод;
• Макароны отварить согласно инструкции;
• Влить в них оливковое масло, дать остыть;
• Помидоры нарезать произвольным образом;
• Листья салата раскрошить;
• Выложить к макаронам;
• Залить холодным соусом и перемешать;
• Перед подачей добавить специи и соль.
5. Паста с сёмгой
Красной рыбке всегда найдется место. \ Фото: taste.com.au.
Слабосолёная сёмга хороша не только в своём естественном виде, но и в качестве одного из ингредиентов для простого и быстрого блюда. Попробуйте приготовить пасту с рыбкой, и ваши домочадцы точно не встанут из-за стола, пока не съедят её всю!
Ингредиенты:
• Спагетти – 220 г;
• Сёмга – 120 г;
• Сливки жирные – 200 мл;
• Лук – 1 шт;
• Масло оливковое;
• Соль и специи – по вкусу.
Не просто вкусно, но и очень полезно. \ Фото: googleapis.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить и накрошить;
• Обжарить до характерной корочки;
• Убавить огонь и влить сливки, помешивая лопаткой;
• Сёмгу измельчить ножом на кубики;
• Всыпать к луку;
• Тушить до густоты, посыпав специями;
• Отварить макароны по инструкции;
• Добавить к рыбе и соусу;
• Тушить пару минут;
• Выложить на тарелки и подавать, украсив зеленью.
6. Запеканка макаронно-творожная
Для самых требовательных гурманов. \ Фото: taste.com.au.
Если ваши детишки не любят запеканки, то можно попробовать пойти на маленькую хитрость, а именно – добавить к ней не только творог, но и нежнейший сыр и, конечно же, любимые всеми макаронные изделия.
Ингредиенты:
• Макароны (бабочки или спиральки) – 200 г;
• Творог нежирный – 100 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Сметана жирная – 2 ст.л;
• Сыр твердый – 150 г;
• Сливочное масло;
• Соль и специи – по вкусу.
Вкусное и сытное блюдо на перекус. \ Фото: chefgordonramsayrecipe.com.
Способ приготовления:
• Макароны приготовить до полуготовности;
• Дать стечь на дуршлаге;
• Взбить сметану с яйцом до однородности, добавить соль;
• Всыпать творог, вымесить;
• Засыпать сверху макаронами;
• Перемешать, чтобы масса покрывала их полностью;
• Сыр натереть на средней или крупной тёрке;
• Засыпать половиной;
• Перемешать;
• Смазать фору для запекания;
• Выложить туда смесь;
• Отправить на 20 минут в духовку при 180 градусах;
• Вытащить, посыпать остатками сыра;
• Протушить ещё 4-7 минут;
• Подавать к столу горячим.
7. Лазанья с макаронами и фаршем
Еда для ленивых гурманов. \ Фото: thespruceeats.com.
Лазанья – блюдо, которое во всём мире считается ленивым, но при этом очень вкусным. А всё потому, что готовить его просто и быстро, оно не потребует особых навыков, но при этом подарит множество минут наслаждения своим необычным вкусом.
Ингредиенты:
• Фарш из любого мяса – 500 г;
• Макароны – 400 г;
• Лук – 1 шт;
• Морковь средняя – 1 шт;
• Молоко – 450 мл;
• Кетчуп или томатная паста – 3 ст.л;
• Сыр твердый – 150 г;
• Помидоры – 2 шт;
• Растительное масло;
• Соль и специи – по вкусу.
Вкуснее не бывает. \ Фото: thespruceeats.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить и накрошить кубиком;
• Морковку почистить и натереть на терке;
• В разогретую сковороду плеснуть маслом, обжарить лук до золотой корочки;
• Всыпать сверху морковь, обжарить пару минут;
• Добавить к овощам фарш, перемешать;
• Жарить 10-15 минут так, чтобы мясо не сбивалось в комочки;
• Всыпать специи;
• Добавить томатную пасту и перемешать;
• Пару минут протушить на огне;
• Форму для запекания смазать;
• Выложить сырые макароны;
• Половину фарша добавить сверху;
• Натереть сыр и посыпать им;
• Затем сверху выложить оставшийся фарш, снова сыр;
• Влить всё молоко;
• Верхнюю часть украсить сыром;
• Если помидоры обычные – нарезать кольцами, если черри – выложить целыми;
• Отправить в духовку на 1-1,2 часа при 180 градусах;
• Подавать как тёплой, так и холодной.
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