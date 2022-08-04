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Девушки СССР

В эпоху, когда миром правит фотошоп и весь интернет наводнен фотографиями невероятных красоток различной степени обнаженности, мы начинаем постепенно забывать, как же выглядят естественные, обычные, по-настоящему красивые девушки. А ведь они есть и всегда были.

Девушки СССР

Стоит только взглянуть на фотографии молодых женщин Советского Союза, студенток, спортсменок и комсомолок, и сразу начинаешь испытывать гордость за то, какими очаровательными были наши мамы и бабушки.

Девушки СССР

Девушка и радио.

Девушки СССР
Цветы в разгар рабочего дня.
Девушки СССР
На посту.
Девушки СССР
Остановка.
Девушки СССР
Отражение.
Девушки СССР
Фотограф Борис Игнатович, «Молодость», 1930 год.
Девушки СССР
Фотограф Мирослав Муразов, «Поющая девушка», 1960 год.
Девушки СССР
Улыбки, 70-е годы.
Девушки СССР
Прядильная.
Девушки СССР
Красивая.
Девушки СССР
Фотограф Андрей Князев, «Стюардессы», 1970 год.
Девушки СССР
Фотограф Макс Захарович Пенсон, 1930 год.
Девушки СССР
Пляж.
Девушки СССР
Сварщица.
Девушки СССР
Задумалась.
Девушки СССР
Загар.
Девушки СССР
Спортсменки, комсомолки.
Девушки СССР
Фотограф Петер Бок-Шредер.
Девушки СССР
Перед ЗАГСом.
Девушки СССР
Твой взгляд, твоя улыбка.

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