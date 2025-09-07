С нами не соску...
Почему пуговицы на мужской одежде пришивают справа, а на женской – слева



Приходилось ли когда-нибудь задумываться над тем, почему на мужской одежде пуговицы располагаются справа, а на женской одежде находятся преимущественно слева? На самом деле споры по этому поводу продолжаются уже не одно десятилетие. Выдвигаются самые разные версии. Вот несколько наиболее популярных и убедительных из них.


Причина может быть в оружии. /Фото: ya.ru.

Версия «оружейная». Суть данной версии сводится к тому, что так как большинство мужчин использует оружие правой рукой, то и пуговицы располагались по этой стороне, чтобы утонченный дуэлянт или сразу был готов к бою, или же мог одним изящным движением избавиться от одежды с правой стороны.
Возможно все дело в детях. /Фото: syl.ru.

Версия «детская». Суть данной версии сводится к тому, что так как большинство женщин работало правой рукой, а левой рукой держало младенца, то и пуговицы были расположены слева для упрощения доступа к кормящей груди.
Чтобы не распахивалась одежда. /Фото: zhivotnye-portal.ru.

Версия «лошадиная». Еще одно интересное предположение, согласно которому, пуговицы на левой стороне одежды помещались для того, чтобы ветер не мог распахнуть одежду во время верховой езды по-дамски. Напомним, что долгое время женщины ездили на лошадях только боком, свесив ноги на правую сторону.
Все дело может быть в процессе одевания. /Фото: livejournal.com.

Версия «модная». Наконец, самая убедительная версия сводится к тому, что пуговицы на правой и левой стороне были расположены в зависимости от того, как одевался человек. Состоятельные мужчины чаще всего одевались сами, в то время как дамам была нужна помощь горничной.
Расположение пуговиц слева серьезно облегчает работу последних.

