34 факта о "Форрест Гамп", которые вы не знали

Классика американского кино, которая стала классикой кино мирового. Фильм, который покорил сердца миллионов фанатов своей добротой, простотой и душевностью. История целой страны, снятая через призму чудаковатого парня, которому вроде бы не место в реальном мире. И это совсем не так, место ему уготовано было самое главное, ведь его зовут Гамп, Форрест Гамп.
Сегодня мы традиционно поделимся интересными фактами, которые, надеемся, понравятся и вам.
1. Момент, когда Форрест Гамп начинает свое выступление на антивоенном митинге в Вашингтоне, микрофон отключают. Толпа людей, собравшись вокруг, не слышит ничего. Если верить Тому Хэнксу, то в этот момент он говорит следующие слова: “Когда люди уходят во Вьетнам, они возвращаются к своим мамам без ног. А иногда они не возвращаются совсем. Это плохо. Это всё, что я хочу сказать об этом”. Зритель также слышит только последнее предложение.
2. Каждый раз, когда в фильме происходит изменение возраста Форреста Гампа, он всегда показан в клетчатой рубашке в синих тонах.
3. Том Хэнкс не получил фиксированной платы за фильм. Вместо этого он согласился на проценты от сборов, что в итоге принесло ему более 40 миллионов долларов.
4. Когда Форресту рассказали, как играть в пинг-понг, ему посоветовали: “Никогда не отводи взгляд от шарика”. С этого момента, во всех кадрах, где он играет в настольный теннис, он не моргает.
5. Брат Тома Хэнкса, Джим Хэнкс, дублировал его в многих моментах, когда снимались сцены с бегом по стране.
6. Фраза “Меня зовут Форрест Гамп. Люди зовут меня Форрест Гамп” была случайно придумана Томом Хэнксом во время съемок. Но она настолько понравилась Роберту Земекису, что он решил ее оставить.
7. Том Хэнкс принял решение принять участие в фильме спустя полтора часа после того, как он прочитал сценарий. Его единственным условием было то, чтобы фильм в точности повторял исторические события. Он также хотел уменьшить южный акцент, с которым говорил его персонаж, но режиссер уговорил его оставить.
8. Название компании Форреста и Баббы «Bubba Gump Shrimp Company» вскоре после выхода фильма стало именем для ресторана, специализирующегося на морепродуктах, открывшегося в Монтерее, штат Калифорния. Внутри ресторан сделан в стиле фильма, тут вы можете встретить все знаковые элементы. На сегодня работает 31 ресторан, из которых 22 находится в США.
9. Ноги Гэри Синиза (Лейтенант Дэн) были обмотаны специальной синей тканью, чтобы можно было при помощи специальных эффектов “удалить его ноги”.
10. Билл Мюррей, Джон Траволта и Чеви Чейз отказались от роли Форреста Гампа. Траволта позже признался, что допустил роковую ошибку.
11. В сценах, когда Форрест играет в пин-понг, мячик не настоящий. Его сделали при помощи компьютерной графики таким образом, чтобы мячик все время попадал в ракетку.
12. Скамейка, на которой сидит главный герой, была помещена в музей, чтобы ее не повредила погода, вандалы, а также чтобы избежать кражи. Таким образом она по-прежнему находится в Музее истории города Саванна.
13. Сцена, в которой Форрест Гамп бежит, основана на реальных событиях. В 1982 году Луис Майкл Фигероа (Louis Michael Figueroa) пробежал от Нью-Джерси до Сан-Франциско в поддержку общества борьбы с раком. Именно ему принадлежит фраза “Я просто ставлю одну ногу впереди другой”, которая была переделана в фильме в “Когда я хочу спать – я сплю, когда я хочу есть – я ем, когда хочу в туалет – иду в туалет”.
14. Бусы, которые носит лейтенант Дэн в фильме - четки с медалью Святого Христофора, с надписью “Защитите нас в бою”. Такой носил во Вьетнаме шурин актера Гэри Синиза Джек Тризе в 1967-68.
15. Большинство людей в массовке в сцене с акциями протеста хиппи в Вашингтоне – актеры, участвовавшие в Фестивале Ренессанса в Мэриленде. Так случилось, что именно в этом фестивале принимает участие такое большое количество людей с длинными волосами.
16. Церемония с вручением Форресту Гампу Медали Почета – реальная сцена, в которой голову Тома Хэнкса приделали другому человеку при помощи спецэффектов. Этим человеком был Сэмми Л. Дэвис, который был награжден Медалью Почета 19 ноября 1968 года Президентом Линдоном Джонсоном за свои действия во Вьетнаме годом ранее.
17. Знаменитая фраза ”Мама всегда говорила, что жизнь похожа на коробку шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какую достанешь” заняла 40 место в списке цитат Американского института кино (всего 100 цитат).
18. Лодка для ловли креветок, которая используется в фильме, в настоящее время находится рядом с рестораном Planet Hollywood в парке Disneyworld в штате Флорида. Кроме того, одна из ракеток для настольного тенниса, использовавшихся в фильме, висит на стене с автографом Тома Хэнкса.
19. Фильм помещен в Библиотеку Конгресса, как имеющий “огромную культурную, историческую и эстетическую ценность”.
20. Голос Элвиса, который присутствовал в фильме, принадлежит актеру Курту Расселу.
21. Вдохновленный собственным персонажем, актер Гэри Синиз основал рок-группу “Группа лейтенанта Дэна”. Этот ансамбль ездит по военным частям армии Соединенных Штатов Америки и поддерживает своими выступления солдат.
22. Актриса Робин Райт во время съемки сцены, где она поет обнаженная в баре, была сильно больна гриппом. Несмотря на то, что съемки сцены продолжались более суток, она с честью и гордостью отходила все это время практически голой.
23. На роль Джэнни приглашались Николь Кидман и Дэми Мур. Но они отказались.
24. Знаменитая студия Warner Bros. отказалась от прав на фильм, в обмен на фильм “Приказано уничтожить” с Куртом Расселом и Стивеном Сигалом. Тогда руководителям студии казалось, что фильм обречен на провал после успеха “Человека дождя”, в котором тоже был чудаковатый парень, и что тема закрыта.
25. Когда стало понятно, что фильм приобрел невероятную популярность, назрел вполне логичный вопрос о съемках продолжения. Том Хэнкс тогда наотрез отказался сниматься в каком-либо сиквеле, считая, что так нельзя поступать ни с одним фильмом. Брать другого актера даже не подумали. Впрочем, позже Том пересмотрел свою позицию для “Истории игрушек” и “Кода ДаВинчи”.
26. В фильм также не вошел момент, в котором Форрест играет с собаками и отгоняет их от чернокожего парня, которым по факту оказывается Мартин Лютер Кинг.
27. Актриса Салли Филд, которая сыграла в фильме его маму, старше Тома Хэнкса всего на 10 лет. Интересно, что в фильме “Изюминка”, за пару лет до этого Том и Салли играли любовников.
28. Заработав в прокате 350 миллионов долларов студия Paramount осталась в убытке на 62 миллиона. А все из-за затрат на продвижение, распространение и выплату процентов.
29. Все сцены с лодкой были отсняты в водах у побережья Южной Каролины. Для того, чтобы создать эффект от урагана, использовались двигатели от реактивного самолета. Кроме того, в самом фильме используются реальные кадры последствий урагана Хьюго, который прошел в Южной Каролине в 1989 году.
30. Если верить автору книги о Форресте Гампе, Уинстону Груму, то лучшей кандидатурой на главную роль с его точки зрения являлся Джон Гудман.
31. Практически все слова, которые говорит Джон Леннон в этом фильме, взяты из его песен. Впрочем, это очевидный факт для фанатов его творчества.
32. В моменте, когда лейтенант Дэн впервые видит Форреста и Баббу, он говорит определенное армейское военное выражение, которое обычно переводят:”Вы должно быть новенькие (пополнение)”. На английском в оригинале эта фраза звучит как ”You must be my FNGs”. Что дословно расшифровывается как “You must be my “Fuckin’ New Guys”. Варианты перевода в данном случае могут быть самыми разными.
33. Барри Зонненфельд и Терри Гиллиам отказались от роли режиссеров в этом проекте. Остается только представлять, каким бы был фильм в случае, если бы за него взялся Терри Гиллиам.
34. В фильме снимается дочка Тома Хэнкса. Эта рыжеволосая девочка из автобуса. А первый мальчик, которые отказывает Форресту в возможности сесть – сын режиссера Роберта Земекиса.
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