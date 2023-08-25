34 факта о "Форрест Гамп", которые вы не знали

1. Момент, когда Форрест Гамп начинает свое выступление на антивоенном митинге в Вашингтоне, микрофон отключают. Толпа людей, собравшись вокруг, не слышит ничего. Если верить Тому Хэнксу, то в этот момент он говорит следующие слова: “Когда люди уходят во Вьетнам, они возвращаются к своим мамам без ног. А иногда они не возвращаются совсем. Это плохо. Это всё, что я хочу сказать об этом”. Зритель также слышит только последнее предложение.2. Каждый раз, когда в фильме происходит изменение возраста Форреста Гампа, он всегда показан в клетчатой рубашке в синих тонах.3. Том Хэнкс не получил фиксированной платы за фильм. Вместо этого он согласился на проценты от сборов, что в итоге принесло ему более 40 миллионов долларов.4. Когда Форресту рассказали, как играть в пинг-понг, ему посоветовали: “Никогда не отводи взгляд от шарика”. С этого момента, во всех кадрах, где он играет в настольный теннис, он не моргает.