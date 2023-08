34 факта о "Форрест Гамп", которые вы не знали

23. На роль Джэнни приглашались Николь Кидман и Дэми Мур. Но они отказались.24. Знаменитая студия Warner Bros. отказалась от прав на фильм, в обмен на фильм “Приказано уничтожить” с Куртом Расселом и Стивеном Сигалом. Тогда руководителям студии казалось, что фильм обречен на провал после успеха “Человека дождя”, в котором тоже был чудаковатый парень, и что тема закрыта.25. Когда стало понятно, что фильм приобрел невероятную популярность, назрел вполне логичный вопрос о съемках продолжения. Том Хэнкс тогда наотрез отказался сниматься в каком-либо сиквеле, считая, что так нельзя поступать ни с одним фильмом. Брать другого актера даже не подумали. Впрочем, позже Том пересмотрел свою позицию для “Истории игрушек” и “Кода ДаВинчи”.26. В фильм также не вошел момент, в котором Форрест играет с собаками и отгоняет их от чернокожего парня, которым по факту оказывается Мартин Лютер Кинг.27. Актриса Салли Филд, которая сыграла в фильме его маму, старше Тома Хэнкса всего на 10 лет. Интересно, что в фильме “Изюминка”, за пару лет до этого Том и Салли играли любовников.28. Заработав в прокате 350 миллионов долларов студия Paramount осталась в убытке на 62 миллиона. А все из-за затрат на продвижение, распространение и выплату процентов.29. Все сцены с лодкой были отсняты в водах у побережья Южной Каролины. Для того, чтобы создать эффект от урагана , использовались двигатели от реактивного самолета. Кроме того, в самом фильме используются реальные кадры последствий урагана Хьюго, который прошел в Южной Каролине в 1989 году.30. Если верить автору книги о Форресте Гампе, Уинстону Груму, то лучшей кандидатурой на главную роль с его точки зрения являлся Джон Гудман.31. Практически все слова, которые говорит Джон Леннон в этом фильме, взяты из его песен. Впрочем, это очевидный факт для фанатов его творчества.32. В моменте, когда лейтенант Дэн впервые видит Форреста и Баббу, он говорит определенное армейское военное выражение, которое обычно переводят:”Вы должно быть новенькие (пополнение)”. На английском в оригинале эта фраза звучит как ”You must be my FNGs”. Что дословно расшифровывается как “You must be my “Fuckin’ New Guys”. Варианты перевода в данном случае могут быть самыми разными.33. Барри Зонненфельд и Терри Гиллиам отказались от роли режиссеров в этом проекте. Остается только представлять, каким бы был фильм в случае, если бы за него взялся Терри Гиллиам.34. В фильме снимается дочка Тома Хэнкса. Эта рыжеволосая девочка из автобуса. А первый мальчик, которые отказывает Форресту в возможности сесть – сын режиссера Роберта Земекиса.