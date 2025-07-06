Полезная альтернатива от природы: 5 вариантов сахарозаменителя для противников химии в еде

Сахарозаменитель - вещь действительно полезная, и может быть таковой не только для диабетиков, но и всех, кто хочет снизить потребление сахара, оставаясь при этом сладкоежкой. Вот только далеко не все соглашаются на такой переход из-за стереотипа, что сахарозаменители в любом случае представляют собой какую-то непонятную химию.
1. Изомальт
Сахарозаменитель, благодаря которому леденцы не липнут к рукам. /Фото: balthazar.club
Фишка этого сахарозаменителя в том, что его тоже добывают из сахарной свёклы, однако он является результатом второй обработки. Важно также и то, что какие-либо химикаты при его изготовлении не требуется, поэтому он действительно натуральный. Изомальт является популярным сахарозаменителем у кондитеров, причём не только из-за сладости, но также за счёт способности удерживать влагу: по информации редакции novate.ru, именно изомальт позволяет нашим рукам оставаться чистыми, когда едим леденец, ведь тот не прилипает к коже.
Важно знать: изомальт не стоит употреблять натощак, когда желудок пуст, а также превышать допустимые объёмы, чтобы не заиметь проблем с ЖКТ.
2. Эритрит
Его ещё называют дынным сахаром. /Фото: pfbody.in.ua
Ещё один любимый в кондитерском деле сахарозаменитель - это эритрит. Правда, чаще он встречается уже не в овоще, а в нескольких фруктах, таких как слива, виноград или дыня. Впрочем, его производство всё равно происходит не только от той же дыни, но и при участии овоща - в данном случае, кукурузы.
3. Стевия
Пожалуй, самый сладкий сахарозаменитель. /Фото: kp.net
У этого вещества несколько названий - например, он ещё известен как экстракт стевии либо стевизоид. Однако за всеми ними скрывается сахарозаменитель, который в две сотни раз слаще оригинала, зато вообще не имеет калорийности. К тому же, его неоспоримым преимуществом является долговечность в отношении хранения и способность выдерживать высокие температуры. Правда, минус у него всё-таки есть: если превысить дозировку в одном блюде, то вместо сладости он даст горький привкус.
4. Эритрол
От обычного сахара и не отличишь, зато полезнее. /Фото: nebula.org
В отличие от ранее упомянутой стевии, эритрол как раз менее сладкий, чем сам сахар, однако также полностью натуральный. Чаще всего встречается в фруктах, например, грушах. Медицина утверждает, что его низкая калорийность и отсутствие влияния на работу ЖКТ позвляет его употреблять практически всем. Единственный минус эритрола в том, что им нельзя заменить сахар при приготовлении варенья или джема, так как не является консервантом.
5. Сорбит
Сладкая пищевая добавка из рябины. /Фото: 1000.menu
Тот случай, когда за пугающим индексом E420 в составе продуктов скрывается натуральный сахарозаменитель. Найти его можно в ряде фруктов, однако рекордсменом по его содержанию неожиданно оказалась рябина. К тому же, официальный статус пищевой добавки позволяет говорить о его клинически доказанной безопасности. Вот только есть у него существенное отличие от других натуральных сахарозаменителей, который отпугнёт от него худеющих: он в полтора раза калорийнее сахара.
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