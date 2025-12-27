Широкие новогодние гулянья с ломящимся от кушаний столом, увешанными мишурой и гирляндами квартирами и вычурными нарядами уходят в прошлое. Будущее — за простотой, легкостью и минимализмом.







Новый год в стиле минимализма: как организовать праздник скромно и со вкусом

Вычленяем лишнее

Наряд с потенциалом на будущее

Меньше блесток, больше изысканности

Вместо тазика салатов — пару закусок и горячее

Это ни в коем случае не отказ от красоты, а отказ от лишнего.От перегруженного стола, спонтанных покупок и желания успеть все и сразу. Такой Новый год ощущается спокойнее и рациональнее традиционно принятого, популярного у наших мам и бабушек. Блогер Светлана Бахлина рассказала, как организовать праздник налегке, сэкономив деньги, время и силы.«Начинать стоит с простого решения. Определите, от чего в этом году вы намерены отказаться. К примеру, вы не готовы стряпать десяток блюд, тратиться на наряд на один вечер, украшать дом всем, что попалось под руку. Эти ограничения неожиданно дают свободу и делают праздник легче», — советует блогер.Если хочется все же обновить наряд, отдайте предпочтение добротному красивому топу, который сможете надеть в дальнейшем. Или вовсе обновите аксессуары. Любимое платье сразу заиграет по-новому.Дом в минималистичном празднике не пустой, а спокойный. Достаточно одного источника теплого света, нескольких свечей и одной простой композиции из веток или зелени. Даже елка может быть символической. Когда визуального шума меньше, пространство начинает выглядеть современнее и дороже.Меню в таком празднике строится не вокруг количества, а вокруг логики.Несколько понятных блюд, одно основное и один десерт. Простые ингредиенты, четкие вкусы, один хороший соус. А вот красивая сервировка — обязательна! Опять же: красивая и продуманная — не значит чересчур изобильная. С напитками работает тот же принцип. Один основной вариант и одна безалкогольная альтернатива.«Самое важное в минималистичном Новом году — ритм. Без спешки, без сценариев и без попытки заполнить каждую паузу. Фоновая музыка, разговоры, тишина… и вы удивитесь, насколько целебными являются такие сдержанные праздники для нас, людей, привыкших жить в бешеном ритме мегаполисов», — заключает блогер.