Как организовать праздник скромно и со вкусом

Широкие новогодние гулянья с ломящимся от кушаний столом, увешанными мишурой и гирляндами квартирами и вычурными нарядами уходят в прошлое. Будущее — за простотой, легкостью и минимализмом.
Новый год в стиле минимализма: как организовать праздник скромно и со вкусомЭто ни в коем случае не отказ от красоты, а отказ от лишнего.
Вычленяем лишнее«Начинать стоит с простого решения. Определите, от чего в этом году вы намерены отказаться. К примеру, вы не готовы стряпать десяток блюд, тратиться на наряд на один вечер, украшать дом всем, что попалось под руку. Эти ограничения неожиданно дают свободу и делают праздник легче», — советует блогер.
Наряд с потенциалом на будущееЕсли хочется все же обновить наряд, отдайте предпочтение добротному красивому топу, который сможете надеть в дальнейшем. Или вовсе обновите аксессуары. Любимое платье сразу заиграет по-новому.
Меньше блесток, больше изысканностиДом в минималистичном празднике не пустой, а спокойный. Достаточно одного источника теплого света, нескольких свечей и одной простой композиции из веток или зелени. Даже елка может быть символической. Когда визуального шума меньше, пространство начинает выглядеть современнее и дороже.
Вместо тазика салатов — пару закусок и горячееМеню в таком празднике строится не вокруг количества, а вокруг логики.
«Самое важное в минималистичном Новом году — ритм. Без спешки, без сценариев и без попытки заполнить каждую паузу. Фоновая музыка, разговоры, тишина… и вы удивитесь, насколько целебными являются такие сдержанные праздники для нас, людей, привыкших жить в бешеном ритме мегаполисов», — заключает блогер.
