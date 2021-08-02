Домашняя маска для лица, рук, зоны декольте из самых простых ингредиентов

Подтянуть и отбелить кожу лица, разгладить зону декольте, а также увлажнить и напитать руки поможет домашняя маска-выручайка. Попробуйте сделать её один раз, и этот рецепт станет для вас одним из самых любимых.

Самые простые и доступные компоненты, которые практически ни у кого не вызывают аллергии, дают эффект, который сравним с самыми дорогими фабричными косметическими средствами.

Итак, к двум чайным ложкам картофельного крахмала (кукурузный не подойдёт!) постепенно добавляем сливки (не менее 20 % жирности) и тщательно перемешиваем. Должна получиться консистенция сильно разбавленной сметаны.





Если вы обгорели, или кожа очень сухая, и вы хотите сделать маску максимально питательной, добавьте в неё немножко оливкового масла.



Нанесите смесь, размазывая, на очищенную кожу лица, области декольте и/или рук.



После того, как маска полностью высохнет, её можно скатать, а затем смыть остатки (тогда получится ещё эффект обновления кожи), либо сразу удалить тёплой водой.



Кожа после такой маски становится шелковистой, более светлой, напитанной и гладкой. Процедуру рекомендуется делать раз в неделю, а при очень сухой коже — 2 раза в неделю.



Больше подробностей и нюансов косметической процедуры — в видео ниже.