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Домашняя маска для лица, рук, зоны декольте из самых простых ингредиентов

Подтянуть и отбелить кожу лица, разгладить зону декольте, а также увлажнить и напитать руки поможет домашняя маска-выручайка. Попробуйте сделать её один раз, и этот рецепт станет для вас одним из самых любимых.
Самые простые и доступные компоненты, которые практически ни у кого не вызывают аллергии, дают эффект, который сравним с самыми дорогими фабричными косметическими средствами.
Итак, к двум чайным ложкам картофельного крахмала (кукурузный не подойдёт!) постепенно добавляем сливки (не менее 20 % жирности) и тщательно перемешиваем.  Должна получиться консистенция сильно разбавленной сметаны.

Домашняя маска для лица, рук, зоны декольте из самых простых ингредиентов
Если вы обгорели, или кожа очень сухая, и вы хотите сделать маску максимально питательной, добавьте в неё немножко оливкового масла.
Домашняя маска для лица, рук, зоны декольте из самых простых ингредиентов
Нанесите смесь, размазывая, на очищенную кожу лица, области декольте и/или рук.
Домашняя маска для лица, рук, зоны декольте из самых простых ингредиентов
После того, как маска полностью высохнет, её можно скатать, а затем смыть остатки (тогда получится ещё эффект обновления кожи), либо сразу удалить тёплой водой.
Домашняя маска для лица, рук, зоны декольте из самых простых ингредиентов
Кожа после такой маски становится шелковистой, более светлой, напитанной и гладкой. Процедуру рекомендуется делать раз в неделю, а при очень сухой коже — 2 раза в неделю.
Домашняя маска для лица, рук, зоны декольте из самых простых ингредиентов
Больше подробностей и нюансов косметической процедуры — в видео ниже.



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