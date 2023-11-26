Как научиться больше успевать в течение дня

Быть более продуктивным – цель почти каждого современного человека. И это не про лень, а про то, что иногда ты вроде вертишься, как белка в колесе, а успеваешь всё равно меньше, чем хотелось бы и чем нужно.







Данный материал даст пять советов по продуктивности от психологов, успешных бизнесменов и специалистов по тайм-менеджменту.



1. Создайте план на неделю

2. Ложитесь спать раньше

3. Следуйте утреннему распорядку дня

4. Расставьте приоритеты

5. Введите физнагрузки через «не хочу»

Создайте план на неделю. / Фото: mixyfotos.ruЧтобы стать продуктивным, необходимо знать, чего вы хотите достичь. У вас должны быть чёткие цели, которые вы разбиваете на более мелкие задачи, которые, в свою очередь, выполняете ежедневно. Создание еженедельного плана — отличный первый шаг к появлению более продуктивных дней. Ваш еженедельный план работы, составляемый в начале каждой новой недели, разбивает ваши большие цели и проекты на более мелкие задачи на предстоящую неделю. Потратив время на создание этого плана, каким бы он ни был, вы получите ясность в голове относительно будущей недели. Вы можете разделить свои задачи на несколько этапов, отмечать любые особые события и отслеживать всё, что вы хотели бы выполнить к концу каждого дня. Если вы начнёте каждый день с составления свободного плана, ваши дни станут более продуктивными. И не забудьте вписать в план одежду на неделю. Ведь если отныне каждое утро вы не будете судорожно выбирать, что надеть, ваши дни точно станут куда продуктивнее.Сверхспособность человека 21 века.Джек Ма (миллиардер, основатель AliExpress), говорит, что считает сон одним из ключей к преодолению стресса и решению проблем. «Если я плохо посплю, проблема останется в любом случае. Но если я посплю 8 часов, у меня будет больше шансов решить её быстро». Недостаток сна негативно влияет на то, как вы думаете, принимаете решения и реагируете на проблемы. Подготовка к продуктивному дню начинается накануне вечером, когда вы принимаете решение лечь спать пораньше. Качественный сон является важным стимулом для продуктивности на следующий день. Преодолейте желание посидеть допоздна, и вы удивитесь, насколько продуктивнее станет ваш следующий день.Начните и это войдёт в привычку.Утренний распорядок необходим для того, чтобы день стал продуктивным. Правильное начало дня может привести вас к позитивному и продуктивному мышлению, что сделает остаток вашего дня продуктивнее в разы. Умоляем, перестаньте переводить ваш айфон пару раз на культовый режим «ещё 9 минут поваляться»! Это не сделало продуктивнее ни один день никого на этой планете, поверьте! Встаньте и начните свои личные ритуалы утра, которые могут включать в себя что-то из следующего:• Выпивайте полный стакан воды (лучше с капельками лимонного сока)• Помедитируйте у окна или сидя на полу• Сделайте записи в «заметках» или в ежедневнике• Прогуляйтесь вокруг дома 5 минутЦеленаправленное начало дня — отличный способ привнести в него покой, самоконтроль и баланс. Оно улучшает концентрацию внимания и делает день более продуктивным.Расставьте приоритеты.Если расстановка приоритетов в дневных делах не есть часть вашего утреннего распорядка, вы можете делать это в любое удобное для вас время. Вы даже можете сделать это в конце предыдущего дня, когда анализируете работу за день и планируете следующий. Расстановка приоритетов — важный ключ к продуктивному дню. Это поможет вам отделить задачи, которые вы должны выполнить, от тех, которые в действительности мало что значат для вас. Расстановка приоритетов также помогает организовать задачи в соответствии с имеющимся временем. Наиболее важные задачи следует планировать или распределять по временным блокам в первую очередь, а затем фиксировать мелкие задачи вокруг них. Расставьте приоритеты для ежедневных задач заранее, чтобы максимально эффективно использовать остаток дня. Учитывайте ваши личные, субъективные потоки времени. К примеру, если вы обычно устаете к 14:00, возможно, вам захочется выполнить важные задачи исключительно в первой половине дня. Расстановка приоритетов позволит вам понять, с чего именно начинать каждый день, помогая не сбиться с пути к своим целям.Одно за другое.Физические упражнения могут помочь стимулировать когнитивные функции и улучшить настроение. Это медицинский факт. Короткая пробежка или быстрая прогулка могут вызвать новую идею или ход мыслей. Доказано, что физнагрузки улучшают память, повышают неврологические функции и уверенность в себе. Перемежайте свой рабочий день физическими упражнениями и растяжкой. Вы можете выполнять легкие упражнения в офисе или дома, не привлекая внимания. Введите такие обязательные вещи (разумеется, через «не хочу», а как иначе, ведь скроллить ленты куда соблазнительнее), как быстрая ходьба по коридору во время рутинных деловых телефонных звонков или 20 приседаний за каждый час, проведенный сидя.