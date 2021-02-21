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Масштабы, потрясающие воображение: тайные коллекции Американского музея естественной истории

Когда Американский музей естественной истории открыл фотографу Чипу Кларку (Chip Clark) двери в свои хранилища, он почувствовал себя Али-Бабой, попавшим в пещеру с сокровищами. Впечатляющие коллекции музея, которые не являются частью его экспозиции, сравнимы с подводной частью айсберга, сокрытой от человеческих глаз.

Масштабы, потрясающие воображение: тайные коллекции Американского музея естественной истории


Масштабы, потрясающие воображение: тайные коллекции Американского музея естественной истории

Масштабы, потрясающие воображение: тайные коллекции Американского музея естественной истории

Масштабы, потрясающие воображение: тайные коллекции Американского музея естественной истории

Масштабы, потрясающие воображение: тайные коллекции Американского музея естественной истории

Масштабы, потрясающие воображение: тайные коллекции Американского музея естественной истории

Масштабы, потрясающие воображение: тайные коллекции Американского музея естественной истории

Масштабы, потрясающие воображение: тайные коллекции Американского музея естественной истории

Масштабы, потрясающие воображение: тайные коллекции Американского музея естественной истории

Масштабы, потрясающие воображение: тайные коллекции Американского музея естественной истории

Масштабы, потрясающие воображение: тайные коллекции Американского музея естественной истории

Масштабы, потрясающие воображение: тайные коллекции Американского музея естественной истории

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