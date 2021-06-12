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Ошибки во время глажки, которые допускают даже опытные хозяйки

Ошибки во время глажки, которые допускают даже опытные хозяйки

Встречают по одежке и провожают по ней тоже. Чтобы там не говорила народная мудрость. Увы и ах, но неопрятная, мятая одежда способна слегка подпортить впечатление даже от блестящего профессионала.

А потому не забывайте приводить вещи в порядок ещё с вечера. А чтобы наверняка выглядеть с иголочки, гладьте рубашки, блузки и костюмы правильно. И не допускайте досадные ошибки, которые способны запросто испортить и ткань, и ваше настроение.

И не такое случается

И не такое случается

Казалось бы, ну что сложного в глажке? Но и в таком нехитром деле есть немало нюансов и особенностей. Несоблюдение которых может привести к неприятным последствиям: от дырки на любимой рубашке до сгоревшего утюга. Проверьте себя: а вы гладите правильно?

Ошибки во время глажки, которые допускают даже опытные хозяйки

Ошибка №1: гладить «в сухую»

Больше влаги!

Больше влаги!

Сухая ткань и высокая температура – далеко не лучшие друзья. Собственно, такая «дружба» может запросто закончится дырками, стоит лишь слегка передержать утюг на одном месте. А в хорошем случае, все складки просто останутся на месте. Зато под воздействием влаги волокна смягчаются, становятся более гибкими и податливыми. А заодно и куда проще разглаживаются. А потому не забывайте хорошенько пропаривать вещи во время глажки. Благо, эта опция есть практически во всех современных утюгах.

Ошибка №2: гладить «деликатное» последним

Вначале – тонкие ткани, потом – плотные

Вначале – тонкие ткани, потом – плотные

Всегда оставляете блузу с кружевом или тонкое летнее платье «на десерт» глажки? А вот и зря. Дело в том, что утюг куда медленнее остывает, чем нагревается. И в самом начале увлекательного процесса температура его поверхности будет наверняка ниже, чем в финале. А потому и начинать лучше с тканей более деликатных, например шёлка и полиэстера, а заканчивать плотным котоном или постельным бельём. Ну и о подходящем режиме, конечно, не забывать.

Ошибка №3: неправильный режим

Как гладить пресловутый «fabric blend»?

Как гладить пресловутый «fabric blend»?

Большинство вещей из магазинов масс-маркета сделано из «смешанных» тканей, зачастую синтетического происхождения. Не знаете, как гладить одежду, на ярлыке с составом которой указано загадочное «fabric blend»? Выбирайте деликатный режим – не ошибётесь.

Ошибка №4: не подготавливать льняные вещи к глажке

Дайте натуральным тканям немного повисеть влажными

Дайте натуральным тканям немного повисеть влажными

Чтобы эффективно и без потерь погладить вещи из натурального хлопка, минут за 10 обязательно обильно сбрызните их прохладной водой и оставьте на вешалке или сушилке.

Ошибка №5: неправильно гладить рубашки или брюки

Вначале – самые жёсткие участки

Вначале – самые жёсткие участки

Самая распространённая ошибка – начинать «не с того». Эксперты советуют первыми гладить наиболее жёсткие участки – манжеты, воротнички, пояс. При этом обильно увлажняя их. И лишь потом проглаживать основную поверхность.

Ошибка №6: не чистить утюг

Утюг тоже нужно чистить

Утюг тоже нужно чистить

Да, утюг тоже нуждается в чистке. Даже мельчайшие частицы тканей и ниток способны повреждать поверхность и, соответственно, все вещи во время глажки. Так что покупка специального средства для утюга будет не лишней. Или же всегда можно сделать пасту и воды и соды. Главное, использовать самодельный микс только, когда утюг холодный.

Ошибка №7: хранить утюг с водой

Обязательно сливайте остаток воды из утюга

Обязательно сливайте остаток воды из утюга

Всегда выливайте остаток воды после глажки. Оставляя её надолго внутри, вы рискуете повредить утюг.

Ошибка №8: использовать «суровую» воду из крана

Ошибки во время глажки, которые допускают даже опытные хозяйки

«Суровая» вода из крана

Если вы знаете, что вода в ваших краях не отличается мягкостью, лучше для глажки использовать дистиллированную. Содержание некоторых минералов способно провоцировать осадок. Который, в свою очередь, может испортить технику.

Ошибка №9: не менять гладильную доску годами

Всё меняется. «Гладилки» - тоже

Всё меняется. «Гладилки» - тоже

У всего есть свой срок годности. И если на вашей гладильной доске появились вмятины или прожжена ткань – это явный сигнал, что пора что-то менять. Тем более, даже такой нехитрый аксессуар и тот совершенствуется с годами.

 

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