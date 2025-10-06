С нами не соску...
Вкусные и полезные блюда, которые можно сделать в кружке

Вкусные и полезные блюда, которые можно сделать в кружке Бывает, после целого дня беготни единственное, что хочется сделать, — упасть на кровать и больше не шевелиться. Но желудок требует своего, и тогда прекрасным выходом станет быстрое и полезное блюдо, которое можно приготовить прямо в кружке (или в тарелке) за несколько минут.

Мы собрали рецепты специально для такого случая.
Кроме того, они пригодятся, когда нужно срочно покормить оголодавшего после долгой прогулки ребенка, соорудить завтрак перед работой или наколдовать вкуснейший десерт, если в гости заглянула подруга. Кстати, можно приготовить горячий обед прямо на работе. Главное, не забыть взять все ингредиенты с собой. Вкусные и полезные блюда, которые можно сделать в кружке 1. Запеченная овсянка с бананом Вам понадобятся: овсяные хлопья быстрого приготовления — 1/2 стак. семечки подсолнуха — 1 ст. л. яйцо — 1 шт. молоко — 1/2 стак. 1/3 размятого банана пол-яблока, нарезанного на кусочки мед — 1/2 ст. л. корица — щепотка Приготовление: Смешать овсяные хлопья, семечки, яйцо и молоко в кружке и хорошо перемешать. Добавить банан, яблоко, мед и снова перемешать. Запекать в микроволновке на высокой мощности 2-3 минуты. Размять запеченную овсянку ложкой. По желанию добавить немного молока или йогурта. Вкусные и полезные блюда, которые можно сделать в кружке 2. Двухминутный омлет с ветчиной Вам понадобятся: яйцо — 2-3 шт. любое мясо (ветчина, курица или индейка), нарезанное кубиками, — 1 ст. л. соус «Сальса» (можно без него) — 1 ст. л. натертый на терке сыр — 1 ст. л. оливковое масло соль и перец — по вкусу Приготовление: Смажьте кружку оливковым маслом, положите яйца и взбейте вилкой. Добавьте мясо, сальсу, сыр, соль и перец.
Тщательно взбейте. Поставьте на 1 минуту на полную мощность в микроволновку. Достаньте и перемешайте, а затем верните в микроволновку еще на 45-60 секунд, пока яйца не приготовятся. Посыпьте сыром и подавайте на стол. Вкусные и полезные блюда, которые можно сделать в кружке 3. Быстрая гранола Вам потребуются: кленовый сироп или мед — 1 ст. л. вода — 2 ч. л. масло (оливковое, кокосовое или сливочное) — 2 ч. л. мелкая морская соль — 1/8 ч. л. овсяные хлопья быстрого приготовления или обычный геркулес — 1/3 стак. нарезанные орехи или семечки — 1 ст. л. рубленые сухофрукты (изюм, курага, чернослив, клюква) — 1 ст. л. Приготовление: В большую кружку положите, не смешивая, кленовый сироп (мед), воду, масло, соль, овсянку и орехи. Поставьте в микроволновую печь на средней мощности на 2 минуты. Тщательно перемешайте, убедившись, что на дне не осталось сиропа. Верните в микроволновку на 1-2 минуты (мощность не прибавляйте), овсянка должна стать золотистой. Добавьте сухофрукты, остудите в течение 2-3 минут и приступайте к завтраку. Вкусные и полезные блюда, которые можно сделать в кружке 4. Белый омлет с овощами Вам понадобятся: яичные белки (или можно взять 2 яйца с желтком) — 4 шт. нарезанный свежий шпинат — 2 ст. л. зеленый болгарский перец, нарезанный кубиками, — 1 ст. л. красный перец, нарезанный кубиками, — 1 ст. л. помидор кубиками — 1 ст. л. сыр — 1 ст. л. зеленый лук соль и перец — по вкусу Приготовление: Смажьте кружку растительным маслом. Взбейте белки (яйца), добавьте все ингредиенты и перемешайте. Поставьте в микроволновку на одну минуту, затем перемешайте и верните омлет обратно еще на 1-2 минуты, пока яйца полностью не приготовятся. Вкусные и полезные блюда, которые можно сделать в кружке 5. Тефтели в чашке Вам понадобятся: молоко — 2 ст. л. томатный кетчуп (можно и без него, если готовите для детей) — 1 ст. л. овсяные хлопья быстрого приготовления — 2 ст. л. говяжий фарш — 100 г соль, перец — по вкусу Приготовление: Смешать в миске все ингредиенты и сделать шарик. Положить мясной шарик в чашку, смазанную маслом. Запекать в микроволновке 3 минуты на высокой мощности. Подавать с соусом или маринованными овощами. Вкусные и полезные блюда, которые можно сделать в кружке

6. Минестроне в кружке Вам потребуются: половинка нарезанной кубиками моркови стебель нарубленного сельдерея — 1/2 ст. л. нарезанный болгарский перец — 1/2 ст. л. измельченный помидор — 1/2 ст. л. бульон (по желанию) — 1 ст. л. стручковая фасоль, грибы, лук, кабачок, консервированные бобы, вареная индейка, курица или говядина — по желанию яйцо — 1 шт. сыр вода Приготовление: Положите морковь, сельдерей, перец и бульон в кружку, убедившись, что осталось 2-3 сантиметра до края. Добавьте воды так, чтобы покрыть овощи. Готовьте суп 3-4 минуты на полной мощности, но следите, чтобы он слишком сильно не кипел. Разбейте яйцо в чашку и аккуратно перемешайте. Верните чашку в микроволновку на 1-2 минуты. Убедитесь, что яйцо готово, посыпьте сверху сыром. Вкусные и полезные блюда, которые можно сделать в кружке 7. Рис по-восточному Вам потребуются: рис — 100 г замороженный горошек — горстка нарезанный красный перец — горстка измельченный зеленый лук — 1/2 ст. л. ростки фасоли — щепотка нарезанная фиолетовая капуста — горстка соевый соус — 1 ст. л. кунжутное масло (при желании) — 1/2 ч. л. специи, соль — по вкусу Приготовление: Положите в большую кружку рис и залейте водой, чтобы она покрывала его на два-три пальца. Поставьте в микроволновку на полную мощность на несколько минут и дождитесь, пока рис полностью не впитает воду. Смешайте все овощи, добавьте к рису и накройте кружку пищевой пленкой, верните в микроволновку на минуту. Взбейте специи с кунжутным маслом и соевым соусом. Залейте смесь в кружку и хорошо перемешайте. Накройте кружку пленкой и верните в микроволновку еще на 35-40 секунд. Достаньте кружку, перемешайте и дайте постоять минуту, прежде чем приступать к трапезе. Вкусные и полезные блюда, которые можно сделать в кружке 8. Молниеносные макароны с сыром Вам понадобятся: макароны — 1/3 стак. вода — 1/2 стак. 1%-ное молоко — 1/4 стак. тертый сыр чеддер — 1/2 стак. Приготовление: Смешать макароны и воду в большой миске. Поставить на 2 минуты в микроволновку на максимальной мощности. Перемешать и снова поставить на 2 минуты. Если макароны не полностью вобрали в себя воду, повторить еще раз. Добавить молоко и сыр, поставить в микроволновку еще на минуту. Тщательно перемешать. Вкусные и полезные блюда, которые можно сделать в кружке 9. Греческий салат с кускусом Вам потребуются: сырой кускус — 1/3 стак. куриный бульон или вода — 1/3 стак. лимонный сок — 1 ч. л. оливковое масло — 1/2 ч. л. соль — щепотка нарезанный огурец — 1/4 стак. половина помидора, нарезанного на кусочки оливки, разрезанные пополам, — 1 ст. л. нарезанный зеленый лук — 1 ст. л. сыр фета — 1 ст. л. Приготовление: Налейте в кружку воду и поставьте на полную мощность на 3 минуты, пока вода не закипит. Засыпьте кускус, накройте и дайте постоять в течение 5 минут. Затем взбейте вилкой. Добавьте лимонный сок, оливковое масло и соль, тщательно перемешайте. Дайте остыть, положите томат, помидоры и оливки, посыпьте сыром фета и приступайте к полезному перекусу. Вкусные и полезные блюда, которые можно сделать в кружке 10. Тыквенный пирог Вам потребуются: пюре тыквы — 1/2 стак. яйцо — 1 шт. мед (кленовый сироп или сахар) — 2 ст. л. корица мускатный орех грецкие, лесные или любые орехи для украшения Для теста (по желанию, можно делать без теста): сливочное масло — 1 ст. л. кокосовая стружка — 1 ст. л. миндальная мука — 1 ст. л. Приготовление: Смешайте ингредиенты для теста, выложите в кружку. В отдельной миске перемешайте тыкву, яйцо, корицу, мускатный орех, мед (сахар, сироп) до получения однородной массы. Выложите ее в кружку поверх теста, так чтобы осталось место до края. Пальцами слегка прижмите и разровняйте поверхность. Поставьте в микроволновку на 2 минуты. Проверьте зубочисткой, если пирог внутри влажный, верните его обратно на 20-30 секунд. Вкусные и полезные блюда, которые можно сделать в кружке 11. Черничный маффин Вам понадобятся: мука — 1/4 стак. коричневый сахар — 1 ч. л. разрыхлитель — 1/4 ч. л. соль — 1/8 ч. л. сливочное масло — 1/2 ст. л. молоко — 2 ст. л. мороженая черника — 1-2 ст. л. корица — щепотка Приготовление: Смешать в чашке все сухие ингредиенты, тщательно перемешать. Растереть их со сливочным маслом. Влить молоко, перемешать. Если смесь слишком сухая, можно добавить немного молока. Всыпать чернику и протолкнуть ее в тесто. Выпекать на максимальной мощности в течение 90 секунд. Вкусные и полезные блюда, которые можно сделать в кружке 12. Шоколадный торт Вам понадобятся: измельченное печенье — 2-3 ст. л. растопленное сливочное масло — 3,5 ст. л. сахар — 2 ст. л. яйцо — 1 шт. ванилин — 1/2 ч. л. мука — 1/4 стак. какао-порошок — 2 ст. л. разрыхлитель — 1/8 ч. л. соль — щепотка натертый шоколад зефир Приготовление: Соединить в миске масло и шоколад, поставить в микроволновку на 30 секунд. Добавить яйцо, сахар, ваниль. В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель, какао. Соединить все вместе. В кружку выложить половину измельченного печенья, сверху залить половиной смеси, затем добавить оставшееся печенье и смесь. Сверху положить зефир и поставить в микроволновку на 2 минуты. Вкусные и полезные блюда, которые можно сделать в кружке 13. Чизкейк Вам понадобятся: крем-сыр (филадельфия, маскарпоне) или творог — 50 г сметана — 2 ст. л. яйцо — 1 шт. лимонный сок — 1/2 ч. л. ваниль — щепотка сахар — 2-4 ст. л. Приготовление: Смешать все ингредиенты. Выложить в небольшую чашку. Готовить в течение 90 секунд, помешивая каждые 30 секунд. Дать блюду остыть. Украсить ягодами, орехами, взбитыми сливками. Вкусные и полезные блюда, которые можно сделать в кружке 14. Кофейный кекс Вам понадобятся: мука — 3 ст. л. растворимый кофе — 1 ч. л. какао-порошок — 2 ст. л. сахар — 2-3 ст. л. разрыхлитель для теста — 1/4 ч. л. молоко — 2 ст. л. яйцо — 1 шт. растительное масло — 2 ст. л. ванилин — 1/2 ч. л. Приготовление: Смешать муку, молотый кофе, какао-порошок, сахар и разрыхлитель. Все перемешать. Добавить молоко, яйцо, масло и ванилин. Еще раз перемешать до образования однородной массы. Вылить смесь в смазанную маслом кружку и поставить в микроволновку на высокий режим на 90 секунд. Вкусные и полезные блюда, которые можно сделать в кружке 15. Булочка с корицей Вам понадобятся: яблочное пюре — 2 ст. л. растительное масло — 1 ст. л. жирные сливки — 1 ст. л. коричневый сахар — 2, 5 ст. л. ваниль — щепотка мука — 1/4 стак. молотая корица — 3/4 ч. л. пекарский порошок — 1/4 ч. л. соль — щепотка Для крема: сливочный сыр — 1 ст. л. сахарная пудра — 2 ст. л. молоко — 1 ч. л. Приготовление: Смешать все ингредиенты. Взбить до образования однообразной пышной массы. Готовить в микроволновке 1 минуту на высокой мощности. Чтобы приготовить крем, нужно смешать сливочный сыр, сахарную пудру, молоко и тщательно взбить.

источник

Ссылка на первоисточник
