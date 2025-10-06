Вкусные и полезные блюда, которые можно сделать в кружке

Бывает, после целого дня беготни единственное, что хочется сделать, — упасть на кровать и больше не шевелиться. Но желудок требует своего, и тогда прекрасным выходом станет быстрое и полезное блюдо, которое можно приготовить прямо в кружке (или в тарелке) за несколько минут.
Мы собрали рецепты специально для такого случая.прямо на работе. Главное, не забыть взять все ингредиенты с собой. 1. Запеченная овсянка с бананом Вам понадобятся: овсяные хлопья быстрого приготовления — 1/2 стак. семечки подсолнуха — 1 ст. л. яйцо — 1 шт. молоко — 1/2 стак. 1/3 размятого банана пол-яблока, нарезанного на кусочки мед — 1/2 ст. л. корица — щепотка Приготовление: Смешать овсяные хлопья, семечки, яйцо и молоко в кружке и хорошо перемешать. Добавить банан, яблоко, мед и снова перемешать. Запекать в микроволновке на высокой мощности 2-3 минуты. Размять запеченную овсянку ложкой. По желанию добавить немного молока или йогурта. 2. Двухминутный омлет с ветчиной Вам понадобятся: яйцо — 2-3 шт. любое мясо (ветчина, курица или индейка), нарезанное кубиками, — 1 ст. л. соус «Сальса» (можно без него) — 1 ст. л. натертый на терке сыр — 1 ст. л. оливковое масло соль и перец — по вкусу Приготовление: Смажьте кружку оливковым маслом, положите яйца и взбейте вилкой. Добавьте мясо, сальсу, сыр, соль и перец. 3. Быстрая гранола Вам потребуются: кленовый сироп или мед — 1 ст. л. вода — 2 ч. л. масло (оливковое, кокосовое или сливочное) — 2 ч. л. мелкая морская соль — 1/8 ч. л. овсяные хлопья быстрого приготовления или обычный геркулес — 1/3 стак. нарезанные орехи или семечки — 1 ст. л. рубленые сухофрукты (изюм, курага, чернослив, клюква) — 1 ст. л. Приготовление: В большую кружку положите, не смешивая, кленовый сироп (мед), воду, масло, соль, овсянку и орехи. Поставьте в микроволновую печь на средней мощности на 2 минуты. Тщательно перемешайте, убедившись, что на дне не осталось сиропа. Верните в микроволновку на 1-2 минуты (мощность не прибавляйте), овсянка должна стать золотистой. Добавьте сухофрукты, остудите в течение 2-3 минут и приступайте к завтраку. 4. Белый омлет с овощами Вам понадобятся: яичные белки (или можно взять 2 яйца с желтком) — 4 шт. нарезанный свежий шпинат — 2 ст. л. зеленый болгарский перец, нарезанный кубиками, — 1 ст. л. красный перец, нарезанный кубиками, — 1 ст. л. помидор кубиками — 1 ст. л. сыр — 1 ст. л. зеленый лук соль и перец — по вкусу Приготовление: Смажьте кружку растительным маслом. Взбейте белки (яйца), добавьте все ингредиенты и перемешайте. Поставьте в микроволновку на одну минуту, затем перемешайте и верните омлет обратно еще на 1-2 минуты, пока яйца полностью не приготовятся. 5. Тефтели в чашке Вам понадобятся: молоко — 2 ст. л. томатный кетчуп (можно и без него, если готовите для детей) — 1 ст. л. овсяные хлопья быстрого приготовления — 2 ст. л. говяжий фарш — 100 г соль, перец — по вкусу Приготовление: Смешать в миске все ингредиенты и сделать шарик. Положить мясной шарик в чашку, смазанную маслом. Запекать в микроволновке 3 минуты на высокой мощности. Подавать с соусом или маринованными овощами.
6. Минестроне в кружке Вам потребуются: половинка нарезанной кубиками моркови стебель нарубленного сельдерея — 1/2 ст. л. нарезанный болгарский перец — 1/2 ст. л. измельченный помидор — 1/2 ст. л. бульон (по желанию) — 1 ст. л. стручковая фасоль, грибы, лук, кабачок, консервированные бобы, вареная индейка, курица или говядина — по желанию яйцо — 1 шт. сыр вода Приготовление: Положите морковь, сельдерей, перец и бульон в кружку, убедившись, что осталось 2-3 сантиметра до края. Добавьте воды так, чтобы покрыть овощи. Готовьте суп 3-4 минуты на полной мощности, но следите, чтобы он слишком сильно не кипел. Разбейте яйцо в чашку и аккуратно перемешайте. Верните чашку в микроволновку на 1-2 минуты. Убедитесь, что яйцо готово, посыпьте сверху сыром. 7. Рис по-восточному Вам потребуются: рис — 100 г замороженный горошек — горстка нарезанный красный перец — горстка измельченный зеленый лук — 1/2 ст. л. ростки фасоли — щепотка нарезанная фиолетовая капуста — горстка соевый соус — 1 ст. л. кунжутное масло (при желании) — 1/2 ч. л. специи, соль — по вкусу Приготовление: Положите в большую кружку рис и залейте водой, чтобы она покрывала его на два-три пальца. Поставьте в микроволновку на полную мощность на несколько минут и дождитесь, пока рис полностью не впитает воду. Смешайте все овощи, добавьте к рису и накройте кружку пищевой пленкой, верните в микроволновку на минуту. Взбейте специи с кунжутным маслом и соевым соусом. Залейте смесь в кружку и хорошо перемешайте. Накройте кружку пленкой и верните в микроволновку еще на 35-40 секунд. Достаньте кружку, перемешайте и дайте постоять минуту, прежде чем приступать к трапезе. 8. Молниеносные макароны с сыром Вам понадобятся: макароны — 1/3 стак. вода — 1/2 стак. 1%-ное молоко — 1/4 стак. тертый сыр чеддер — 1/2 стак. Приготовление: Смешать макароны и воду в большой миске. Поставить на 2 минуты в микроволновку на максимальной мощности. Перемешать и снова поставить на 2 минуты. Если макароны не полностью вобрали в себя воду, повторить еще раз. Добавить молоко и сыр, поставить в микроволновку еще на минуту. Тщательно перемешать. 9. Греческий салат с кускусом Вам потребуются: сырой кускус — 1/3 стак. куриный бульон или вода — 1/3 стак. лимонный сок — 1 ч. л. оливковое масло — 1/2 ч. л. соль — щепотка нарезанный огурец — 1/4 стак. половина помидора, нарезанного на кусочки оливки, разрезанные пополам, — 1 ст. л. нарезанный зеленый лук — 1 ст. л. сыр фета — 1 ст. л. Приготовление: Налейте в кружку воду и поставьте на полную мощность на 3 минуты, пока вода не закипит. Засыпьте кускус, накройте и дайте постоять в течение 5 минут. Затем взбейте вилкой. Добавьте лимонный сок, оливковое масло и соль, тщательно перемешайте. Дайте остыть, положите томат, помидоры и оливки, посыпьте сыром фета и приступайте к полезному перекусу. 10. Тыквенный пирог Вам потребуются: пюре тыквы — 1/2 стак. яйцо — 1 шт. мед (кленовый сироп или сахар) — 2 ст. л. корица мускатный орех грецкие, лесные или любые орехи для украшения Для теста (по желанию, можно делать без теста): сливочное масло — 1 ст. л. кокосовая стружка — 1 ст. л. миндальная мука — 1 ст. л. Приготовление: Смешайте ингредиенты для теста, выложите в кружку. В отдельной миске перемешайте тыкву, яйцо, корицу, мускатный орех, мед (сахар, сироп) до получения однородной массы. Выложите ее в кружку поверх теста, так чтобы осталось место до края. Пальцами слегка прижмите и разровняйте поверхность. Поставьте в микроволновку на 2 минуты. Проверьте зубочисткой, если пирог внутри влажный, верните его обратно на 20-30 секунд. 11. Черничный маффин Вам понадобятся: мука — 1/4 стак. коричневый сахар — 1 ч. л. разрыхлитель — 1/4 ч. л. соль — 1/8 ч. л. сливочное масло — 1/2 ст. л. молоко — 2 ст. л. мороженая черника — 1-2 ст. л. корица — щепотка Приготовление: Смешать в чашке все сухие ингредиенты, тщательно перемешать. Растереть их со сливочным маслом. Влить молоко, перемешать. Если смесь слишком сухая, можно добавить немного молока. Всыпать чернику и протолкнуть ее в тесто. Выпекать на максимальной мощности в течение 90 секунд. 12. Шоколадный торт Вам понадобятся: измельченное печенье — 2-3 ст. л. растопленное сливочное масло — 3,5 ст. л. сахар — 2 ст. л. яйцо — 1 шт. ванилин — 1/2 ч. л. мука — 1/4 стак. какао-порошок — 2 ст. л. разрыхлитель — 1/8 ч. л. соль — щепотка натертый шоколад зефир Приготовление: Соединить в миске масло и шоколад, поставить в микроволновку на 30 секунд. Добавить яйцо, сахар, ваниль. В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель, какао. Соединить все вместе. В кружку выложить половину измельченного печенья, сверху залить половиной смеси, затем добавить оставшееся печенье и смесь. Сверху положить зефир и поставить в микроволновку на 2 минуты. 13. Чизкейк Вам понадобятся: крем-сыр (филадельфия, маскарпоне) или творог — 50 г сметана — 2 ст. л. яйцо — 1 шт. лимонный сок — 1/2 ч. л. ваниль — щепотка сахар — 2-4 ст. л. Приготовление: Смешать все ингредиенты. Выложить в небольшую чашку. Готовить в течение 90 секунд, помешивая каждые 30 секунд. Дать блюду остыть. Украсить ягодами, орехами, взбитыми сливками. 14. Кофейный кекс Вам понадобятся: мука — 3 ст. л. растворимый кофе — 1 ч. л. какао-порошок — 2 ст. л. сахар — 2-3 ст. л. разрыхлитель для теста — 1/4 ч. л. молоко — 2 ст. л. яйцо — 1 шт. растительное масло — 2 ст. л. ванилин — 1/2 ч. л. Приготовление: Смешать муку, молотый кофе, какао-порошок, сахар и разрыхлитель. Все перемешать. Добавить молоко, яйцо, масло и ванилин. Еще раз перемешать до образования однородной массы. Вылить смесь в смазанную маслом кружку и поставить в микроволновку на высокий режим на 90 секунд. 15. Булочка с корицей Вам понадобятся: яблочное пюре — 2 ст. л. растительное масло — 1 ст. л. жирные сливки — 1 ст. л. коричневый сахар — 2, 5 ст. л. ваниль — щепотка мука — 1/4 стак. молотая корица — 3/4 ч. л. пекарский порошок — 1/4 ч. л. соль — щепотка Для крема: сливочный сыр — 1 ст. л. сахарная пудра — 2 ст. л. молоко — 1 ч. л. Приготовление: Смешать все ингредиенты. Взбить до образования однообразной пышной массы. Готовить в микроволновке 1 минуту на высокой мощности. Чтобы приготовить крем, нужно смешать сливочный сыр, сахарную пудру, молоко и тщательно взбить.
