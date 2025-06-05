От «Феникса» к «Огненной лисе»: 7 историй, когда мировые бренды меняли свои названия

Каждый бренд пытается выделиться среди конкурентов, чтобы привлечь клиентов, и названием в этом деле играет далеко не последнюю роль. Ведь важно придумать не только меткое, но и запоминающееся имя, чтобы его запомнили. Однако порой его по разным причинам приходится менять, и эта участь не обошла даже компании, известные на весь мир Вашему вниманию «семёрка» историй, когда мировые бренды меняли свои названия.
1. Pepsi
В названии газировки сначала заложили имя создателя, и только потом - ингредиент напитка. /Фото: mycompanypolska.pl
Культовая тёмная газировка, кажется, всегда была именно Pepsi, а на самом деле это совсем не так. Оказывается, в конце позапрошлого века, когда напиток только появился, автор именовал его совсем иначе - «Brad’s Drink», вложив в нейминг и сущность продукта, и свою фамилию. Но через несколько лет решился на ребрендинг, причём за основу нового названия взял один из ингредиентов напитка - фермент, известный как пепсин.
2. Google
Цифровой гигант, получивший уникальное название благодаря невнимательности одного человека. /Фото: legaartis.pl
В следующем году самая известная на планете поисковая система будет отмечать 30-летний юбилей. Вот только на весь этот срок она именовалась так, как мы привыкли. Изначально поисковик вообще назывался BackRub, но пару лет спустя разработчики посчитали хорошей идеей своё творение переназвать, само собой, со смыслом.
Новым именем бренда был выбран термин Googol, по названию самого большого из известных чисел, имеющее сотню ноликов - очевидно, так хотели показать объёмы данных, которые может предоставить поисковик. Но случился казус: среди инвесторов оказался не самый внимательный человек, зафиксировавший новый нейминг с опечаткой - Google. Получилось уникальное слово, от которого создатели системы внезапно пришли в восторг и остановились именно на нём.
3. Sony
Японский мировой бренд метко провёл ребрендинг перед выходом на международный рынок. /Фото: cryptonomi.st
История нейминга компании Sony можно назвать довольно типичным случаем, когда изначальное, довольно длинное наименование меняют на что-то короткое и меткое.Tōkyō Tsūshin Kōgyō Kabushiki Kaisha и имел короткий вариант имени - Totsuko. Когда же всего через пару лет компания решила двигать свою продукцию на экспорт, задумали и ребрендинг.
Стоит отметить, что основатели подошли к выбору названия весьма серьёзно: они поставили перед собой задачу не просто найти меткое, легко запоминающееся название, но и наделить его определённым значением. Вариант Sony появился как раз из этих соображений - во-первых, он простое и понятное, а во-вторых, имеет созвучные слова в ряде языков. Например, это слово подобно на латинский эквивалент термина «звук», а в английском разговорном языке использовалось похожее слово для обозначения мальчика.
4. eBay
Когда-то интернет-аукцион назывался более буквально, а потом в дело вступил владелец ресурса. /Фото: nytimes.com
Сегодня короткое и меткое название аукциона в виртуальном пространстве знают все, но не каждому известно, что изначально оно было другим. Причём ресурс именовался, весьма буквально намекая на суть своей работы - AuctionWeb. И казалось бы, смысла менять его на что-то другое не было, но основатель интернет-аукциона считал иначе - будучи создателем ещё одной фирмы под брендом Echo Bay, он хотел, чтобы два его бизнеса объединял как раз нейминг. Изначально он просто хотел присвоить ресурсу то же имя, но оказалось, что адрес echobay.com был занят. Пришлось выходить из положения, оставив от первого слова первую литеру и присовокупив её ко второму слову - так и получилось то самое eBay.
5. S7 Airlines
Российская авиакомпания, пережившая довольно радикальный ребрендинг. /Фото: thepresentation.ru
На отечественных просторах есть свой пример занятного нейминга - это S7 Airlines. Компания, занимающаяся гражданскими авиаперевозками, изначально была известна как «Сибирь», и существовала под таким названием примерно полтора десятилетия. А потом задумали системный ребрендинг компании, который неизбежно затронул и наименование - тогда появилась корпорация «S7 Group», куда авиакомпания вошла как составная часть уже под брендом S7 Airlines.
6. Firefox
Интернет-браузер долго не мог найти уникальное название. /Фото: cio.com
Среди браузеров история бренда Firefox интересна тем, что название оно меняло дважды, и оба раза по одной и той же причине. Причём создатели почему-то были очень привязаны к анималистическим вариантам наименования, потому что на первых порах их детище было известно как Phoenix. Правда, это название было уже занято, и тогда они придумали синонимичное Firebird, чтобы оно всё равно относило к возрождающейся из пепла птице. И снова наткнулись на повтор - такой бренд тоже уже был официально зарегистрирован. После долгого мозгового штурма и кучи отбракованных вариантов появился известный всем Firefox.
Интересный факт: создатели браузера явно любят животных, а вот со связью логотипа и нейминга у них проблемы. Название их ресурса дословно переводится как «Огненная лиса», и кажется совершенно логичным поместить её на лого. Вот только «Огненная лиса» - это название одного вида панд у китайцев, и разработчики называли браузер именно в честь этого мишки, но в логотипе это совсем не отражено.
7. Nike
Бренд спортивной обуви сначала её не производил, а именовался в три раза длиннее. /Фото: medium.com
Мало кто знает, но мировой гигант по производству спортивной обуви начинался как дистрибьюторами беговых кроссовок из Японии. Назывался бренд тогда иначе - Blue Ribbon Sports, что относит к лёгкой атлетике как олимпийскому виду спорта - голубая лента ассоциируется именно с этими состязаниями. А потом, традиционно для многих компаний, провели ребрендинг и стали выпускать свою продукцию. Название тоже решили поменять, после долгих раздумий остановившись на знакомом нам Nike, по имени античной богини победы.
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