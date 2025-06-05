От «Феникса» к «Огненной лисе»: 7 историй, когда мировые бренды меняли свои названия

1. Pepsi

В названии газировки сначала заложили имя создателя, и только потом - ингредиент напитка. /Фото: mycompanypolska.pl

2. Google

Цифровой гигант, получивший уникальное название благодаря невнимательности одного человека. /Фото: legaartis.pl

3. Sony

Японский мировой бренд метко провёл ребрендинг перед выходом на международный рынок. /Фото: cryptonomi.st

4. eBay

Когда-то интернет-аукцион назывался более буквально, а потом в дело вступил владелец ресурса. /Фото: nytimes.com

5. S7 Airlines

Российская авиакомпания, пережившая довольно радикальный ребрендинг. /Фото: thepresentation.ru

6. Firefox

Интернет-браузер долго не мог найти уникальное название. /Фото: cio.com

7. Nike

Бренд спортивной обуви сначала её не производил, а именовался в три раза длиннее. /Фото: medium.com