15 обыденных вещей, которые делают самые умные и неординарные личности

Неординарные личности - они лучше, чем те серая толпа... не так ли? Но интеллект не ограничивается IQ или накопленным личным опытом. Ведь, по сути, это накопленные знания. Те, кто действительно хочет чего-то добиться, строго регламентируют свое время, преодолевая жизненные трудности при выполнении самых различных задач.
1. Мечтатели
Нельзя? ...не думаю. Думаю может быть, когда-нибудь...
Умные люди - фантастические мыслители. На самом деле, многих шокирует тот факт, что в современном прагматичном мире кто-то может мечтать. Но многие отрицают научные или "общепринятые" доказательства того или иного явления, пытаясь оспорить их.
2. Стремление к балансу
... себя нужно вознаграждать? Корчагин Павел.
Жизнь не заключается в работе. Умные люди знают это и стремятся к балансу. Одна из самых важных вещей, к которой умные люди стремятся каждый день, - это награда за что-либо сделанное. Причем, неважно — будет это путевка на карибский круиз или просто мороженое... себя нужно вознаграждать за проделанную работу.
3. Голос в голове
Второе Я.
У всех людей есть "голос в голове", который нашептывает, что что-то будет неверно, даже если сулит баснословными прибыли или то, что кажется логичным в определенной ситуации. Умные люди умеют прислушиваться к нему.
4. Свое мнение
...хотя с другой стороны!
Умные люди имеют свое мнение — буквально обо всем. Даже если они не заинтересованы в предмете обсуждения, они знают о ситуации, о которой идет разговор, и легко могут поддержать разговор о ней.
5. Полуночники
Ночь, лампа, книга... или ПК.
Те, кто более умнее, будут спать каждую ночь. Если каждый день давать себе передышку, это свидетельствует о более высоком IQ. Хотя при этом более умные люди обычно предпочитают полуночничать.
6. Дедукция
Из чего следует...
Умные люди четко связывают действия и их последствия. Они оценивают варианты следствий различных поступков, а не принимают импульсивные решения без учета результата.
7. Саморазвитие
Тянем, потянем...
Хотя может показаться, что саморазвитие - лучший способ для продвижения в жизни, умные люди сосредотачиваются также на развитии других людей. Они улучшают жизнь других людей, зная, что чем лучше будет им, тем они больше они смогут помочь им и увеличить их бизнес.
8. Ограничения
...ну, и кто поможет?
Современная повседневная жизнь полна разнообразных соблазнов. Стоит провести четкую линию между тем, что отвлекает от достижения своей цели, и тем, что необходимо самому.
9. Смелые, но не безрассудные
Упс...
Умные люди не всегда принимают правильные решения... далеко не всегда. Лучший личный рост в жизни всегда связан с неудачами, ведь человек не можем потерпеть неудачу, если он не будет пытаться.
10. Я знаю...
Я ничего не знаю.
Умные люди всегда достаточно умны, чтобы понять, что они недостаточно умны. Как говорится, "чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, насколько я ничего не знаю". Умные люди не должны рекламировать свои знания и действовать, как будто они знают все.
11. Я не знаю...
Команда Королёва.
Поскольку ни один человек не может иметь ответ на любой вопрос, умные люди окружают себя с умными людьми, которые часто даже умнее их.
12. Ошибся, исправил, сделал!
Как-то так.
Это должно быть очевидно, что любой человек должен учиться на своих ошибках, но многие люди этого не делают. Умные люди идентифицируют каждую ошибку как возможность обучения и осмысления прошлых решений для принятия более лучших будущих решений.
13. Нет суете
Тенденция выходит из моды.
Каждый день какая-либо тенденция выходит из моды. Умные люди знают, что неразумно следовать за нарастающей волной моды и не следуют новым причудам.
14. Ищу учителя
Жизнь слишком коротка для поиска...
К тому же, окружая себя более умными людьми, умные люди учатся на ошибках других и учитывают их опыт и советы. Жизнь слишком коротка для любого человека, чтобы делать те же ошибки, что и другие.
15. Свой способ мышления
Я так вижу!
Подобно тому, как умные люди избегают массовых тенденций, они также бросают вызов общепринятым способам мышления. Они не воспринимают "общие знания" и не следуют за толпой.
