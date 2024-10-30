С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    синоптики на 3 дня не могу спрогнозировать, а автор пытается предсказывать что будет через 60 лет😀7 привычных проду...
  • Александр Данилов
    Статью написал либо идиот, либо дурак, который "слышал звон, да не знаю, где он"!!!!Почему талонная ж...
  • Sergey Ivanov
    Лунный пейзаж? А вы смотрели спутниковые снимки Красноярского края? Тайги уже почти не осталось. Вместо нее- сплошные...Как природное бог...

15 обыденных вещей, которые делают самые умные и неординарные личности


Че. Просто делай...

Че. Просто делай...

Неординарные личности - они лучше, чем те серая толпа... не так ли? Но интеллект не ограничивается IQ или накопленным личным опытом. Ведь, по сути, это накопленные знания. Те, кто действительно хочет чего-то добиться, строго регламентируют свое время, преодолевая жизненные трудности при выполнении самых различных задач.
В этом обзоре речь о самых простых вещах, которые делают самые умные и неординарные люди.

1. Мечтатели


Нельзя? ...не думаю. Думаю может быть, когда-нибудь...

Нельзя? ...не думаю. Думаю может быть, когда-нибудь...

 

Умные люди - фантастические мыслители. На самом деле, многих шокирует тот факт, что в современном прагматичном мире кто-то может мечтать. Но многие отрицают научные или "общепринятые" доказательства того или иного явления, пытаясь оспорить их.

2. Стремление к балансу



... себя нужно вознаграждать? Корчагин Павел.

 

Жизнь не заключается в работе. Умные люди знают это и стремятся к балансу. Одна из самых важных вещей, к которой умные люди стремятся каждый день, - это награда за что-либо сделанное. Причем, неважно — будет это путевка на карибский круиз или просто мороженое... себя нужно вознаграждать за проделанную работу.

3. Голос в голове


Второе Я.

Второе Я.

 

У всех людей есть "голос в голове", который нашептывает, что что-то будет неверно, даже если сулит баснословными прибыли или то, что кажется логичным в определенной ситуации. Умные люди умеют прислушиваться к нему.

4. Свое мнение



...хотя с другой стороны!

 

Умные люди имеют свое мнение — буквально обо всем. Даже если они не заинтересованы в предмете обсуждения, они знают о ситуации, о которой идет разговор, и легко могут поддержать разговор о ней.

5. Полуночники


Ночь, лампа, книга... или ПК.

Ночь, лампа, книга... или ПК.

 

Те, кто более умнее, будут спать каждую ночь. Если каждый день давать себе передышку, это свидетельствует о более высоком IQ. Хотя при этом более умные люди обычно предпочитают полуночничать.

6. Дедукция


Из чего следует...

Из чего следует...

 

Умные люди четко связывают действия и их последствия. Они оценивают варианты следствий различных поступков, а не принимают импульсивные решения без учета результата.

7. Саморазвитие


Тянем, потянем...

Тянем, потянем...

 

Хотя может показаться, что саморазвитие - лучший способ для продвижения в жизни, умные люди сосредотачиваются также на развитии других людей. Они улучшают жизнь других людей, зная, что чем лучше будет им, тем они больше они смогут помочь им и увеличить их бизнес.

8. Ограничения



...ну, и кто поможет?

 

Современная повседневная жизнь полна разнообразных соблазнов. Стоит провести четкую линию между тем, что отвлекает от достижения своей цели, и тем, что необходимо самому.

9. Смелые, но не безрассудные


Упс...

Упс...

 

Умные люди не всегда принимают правильные решения... далеко не всегда. Лучший личный рост в жизни всегда связан с неудачами, ведь человек не можем потерпеть неудачу, если он не будет пытаться.

10. Я знаю...


Я ничего не знаю.

Я ничего не знаю.

 

Умные люди всегда достаточно умны, чтобы понять, что они недостаточно умны. Как говорится, "чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, насколько я ничего не знаю". Умные люди не должны рекламировать свои знания и действовать, как будто они знают все.

11. Я не знаю...


Команда Королёва.

Команда Королёва.

 

Поскольку ни один человек не может иметь ответ на любой вопрос, умные люди окружают себя с умными людьми, которые часто даже умнее их.

12. Ошибся, исправил, сделал!


Как-то так.

Как-то так.

 

Это должно быть очевидно, что любой человек должен учиться на своих ошибках, но многие люди этого не делают. Умные люди идентифицируют каждую ошибку как возможность обучения и осмысления прошлых решений для принятия более лучших будущих решений.

13. Нет суете


Тенденция выходит из моды.

Тенденция выходит из моды.

 

Каждый день какая-либо тенденция выходит из моды. Умные люди знают, что неразумно следовать за нарастающей волной моды и не следуют новым причудам.

14. Ищу учителя


Жизнь слишком коротка для поиска...

Жизнь слишком коротка для поиска...

 

К тому же, окружая себя более умными людьми, умные люди учатся на ошибках других и учитывают их опыт и советы. Жизнь слишком коротка для любого человека, чтобы делать те же ошибки, что и другие.

15. Свой способ мышления


Я так вижу!

Я так вижу!

 

Подобно тому, как умные люди избегают массовых тенденций, они также бросают вызов общепринятым способам мышления. Они не воспринимают "общие знания" и не следуют за толпой.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
павел корчагин
наверх