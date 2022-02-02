Почему лучше не утеплять стены дома изнутри

Нередко неопытные строители отдают выбор в пользу внутреннего утепления дома, объясняя это тем, что теплоизоляционные свойства стены, в конечном счете, будут одинаковыми. Как правило, это действительно так.

Однако такому решению свойственен целый ряд серьезных последствий, о которых и пойдет речь в этой статье.





Смещение точки росы

Уменьшение размера помещений

Повышенная пожароопасность

Контакт с вредными материалами

Потеря возможности скрыть внешний дефект

Основная причина, по которой стоит отказаться от внутреннего утепления дома, — это смещение точки росы. Если не вдаваться в физические термины, то под данной точкой подразумевается место, в котором температура достигает таких значений, при которых относительная влажность воздуха становится равна 100%. Как следствие, в этом месте начинает образовываться конденсат.В случае с внутренним утеплением место образования конденсата приходится на утеплитель, который за период холодов может накопить в себе огромное количество воды. Так будет продолжаться до наступления тепла, когда вода в утеплителе начнет таять. После этого вода попадет в помещение, повышая в нем влажность, а также оставляя на стенах и потолке характерные следы. Однако на этом проблемы не закончатся, так как длительная повышенная влажность приведет к образованию плесени, преждевременному разрушению отделки и порче мебели.В обратной ситуации, когда утеплитель монтируется с внешней стороны дома, точка росы оказывается за пределами несущих стен. Поэтому при оттаивании влага будет испаряться в окружающую среду, а не попадать в помещение.Еще одна причина, почему стоит отказаться от внутреннего утепления дома, — уменьшение размера помещений. Может показаться, что это несущественный фактор, так как толщина теплоизоляционного материала всего несколько сантиметров.Однако на практике разница получается достаточно заметной, особенно если речь идет о небольшом доме либо здании с большим количеством маленьких комнат.Другая причина не монтировать теплоизоляционные материалы с внутренней стороны стен – повышенная пожароопасность. И речь в данном случае не столько о вероятности возникновения пожара, сколько о возможных последствиях.Дело в том, что многие утеплители производятся из синтетических материалов, горение которых сопровождается выбросом в воздух большого количества опасных веществ. Если утеплитель находится с внешней стороны, то дым в массе своей уходит в окружающую среду. Однако при внутреннем утеплении продукты горения окажутся в помещении и будут представлять серьезную угрозу для жильцов.Не уходя далеко от темы материалов, из которых изготавливаются утеплители, хочу добавить, что они, как правило, несут вред и без пожара. Даже при отсутствии огня вредные вещества из утеплителя могут оказываться в воздухе внутри помещения. Конечно, их количество значительно меньше по сравнению с количеством вредных веществ, образующихся во время пожара.Однако стоит понимать, что в данном случае речь идет о длительном контакте, который может длиться десятилетиями, и накопленном негативном эффекте.Еще один повод отдать предпочтение наружному утеплению – возможность скрыть внешние дефекты. Нередко при строительстве стен допускают небольшие неровности. Не могу сказать, что это нормально, но нельзя отрицать, что это распространенное явление.В этом случае утеплитель может стать выравнивающим слоем, который скорректирует небольшие изъяны и даст возможность нанести финишную отделку на ровную поверхность.В конце я хотел бы рассказать, откуда пошла практика внутреннего утепления. Дело в том, что утеплитель используется не только при частном домостроительстве, но и при ремонте в многоквартирных домах. Однако в последнем случае внешнее утепление невозможно. В таком случае, несмотря на все недостатки, монтаж теплоизоляции внутри помещения оказывается единственным вариантом и оправдывает себя. Тем не менее такую практику следует воспринимать как крайнюю меру и не использовать ее при строительстве частного дома.