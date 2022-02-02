Почему лучше не утеплять стены дома изнутри

Нередко неопытные строители отдают выбор в пользу внутреннего утепления дома, объясняя это тем, что теплоизоляционные свойства стены, в конечном счете, будут одинаковыми. Как правило, это действительно так.
Однако такому решению свойственен целый ряд серьезных последствий, о которых и пойдет речь в этой статье.
Смещение точки росы
Основная причина, по которой стоит отказаться от внутреннего утепления дома, — это смещение точки росы. Если не вдаваться в физические термины, то под данной точкой подразумевается место, в котором температура достигает таких значений, при которых относительная влажность воздуха становится равна 100%. Как следствие, в этом месте начинает образовываться конденсат.
В случае с внутренним утеплением место образования конденсата приходится на утеплитель, который за период холодов может накопить в себе огромное количество воды. Так будет продолжаться до наступления тепла, когда вода в утеплителе начнет таять. После этого вода попадет в помещение, повышая в нем влажность, а также оставляя на стенах и потолке характерные следы. Однако на этом проблемы не закончатся, так как длительная повышенная влажность приведет к образованию плесени, преждевременному разрушению отделки и порче мебели.
В обратной ситуации, когда утеплитель монтируется с внешней стороны дома, точка росы оказывается за пределами несущих стен. Поэтому при оттаивании влага будет испаряться в окружающую среду, а не попадать в помещение.
Уменьшение размера помещений
Еще одна причина, почему стоит отказаться от внутреннего утепления дома, — уменьшение размера помещений. Может показаться, что это несущественный фактор, так как толщина теплоизоляционного материала всего несколько сантиметров.
Однако на практике разница получается достаточно заметной, особенно если речь идет о небольшом доме либо здании с большим количеством маленьких комнат.
Повышенная пожароопасность
Другая причина не монтировать теплоизоляционные материалы с внутренней стороны стен – повышенная пожароопасность. И речь в данном случае не столько о вероятности возникновения пожара, сколько о возможных последствиях.
Дело в том, что многие утеплители производятся из синтетических материалов, горение которых сопровождается выбросом в воздух большого количества опасных веществ. Если утеплитель находится с внешней стороны, то дым в массе своей уходит в окружающую среду. Однако при внутреннем утеплении продукты горения окажутся в помещении и будут представлять серьезную угрозу для жильцов.
Контакт с вредными материалами
Не уходя далеко от темы материалов, из которых изготавливаются утеплители, хочу добавить, что они, как правило, несут вред и без пожара. Даже при отсутствии огня вредные вещества из утеплителя могут оказываться в воздухе внутри помещения. Конечно, их количество значительно меньше по сравнению с количеством вредных веществ, образующихся во время пожара.
Однако стоит понимать, что в данном случае речь идет о длительном контакте, который может длиться десятилетиями, и накопленном негативном эффекте.
Потеря возможности скрыть внешний дефект
Еще один повод отдать предпочтение наружному утеплению – возможность скрыть внешние дефекты. Нередко при строительстве стен допускают небольшие неровности. Не могу сказать, что это нормально, но нельзя отрицать, что это распространенное явление.
В этом случае утеплитель может стать выравнивающим слоем, который скорректирует небольшие изъяны и даст возможность нанести финишную отделку на ровную поверхность.
В конце я хотел бы рассказать, откуда пошла практика внутреннего утепления. Дело в том, что утеплитель используется не только при частном домостроительстве, но и при ремонте в многоквартирных домах. Однако в последнем случае внешнее утепление невозможно. В таком случае, несмотря на все недостатки, монтаж теплоизоляции внутри помещения оказывается единственным вариантом и оправдывает себя. Тем не менее такую практику следует воспринимать как крайнюю меру и не использовать ее при строительстве частного дома.
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