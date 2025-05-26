5 привычек в диалоге, которые мешают нормальному общению

Конструктивный диалог – то, чего достигнуть не всегда получается. Если вы хотите развить в себе достойного собеседника, то проверьте себя хорошенько на наличие следующих пяти привычек, которые являются настоящими убийцами общения.
1. Односложные ответы
Представьте, что человек решил излить вам душу по какому-то наболевшему вопросу, а в ответ после важного монолога длиной в несколько минут получает: «Да». Это немного унизительно, не находите? Даже если вы очень лаконичный человек и считаете, что пустословие – грех, стараясь экономить время собеседника, всё же дайте себе труд отвечать на посыл собеседника аргументированно, а не «Окэй».
2. Перетягивание одеяла
Перетягивать одеяло так со знанием дела! / Фото: pinterest.com
Даже самые интеллектуальные и уважительные собеседники то и дело могут скататься в диалоге на дорожку «А вот я бы…» Действительно ли собеседник хочет знать, как вы бы поступили в аналогичной ситуации? Он спрашивал вас об этом? Если да – вперёд, но если нет, лучше оставаться в русле, предложенном собеседником. Пока диалог не перейдёт на ваши соло-темы.
3. Всезнайство
Срочно кэнсэлим товарища! / Фото: youtube.com
«Я знаю, что делать!» - фраза-убийца диалога. Правда? А откуда? «Всевидящее Око» – губительное амплуа для участие в конструктивном диалоге. Если вы уверены, что обладаете экспертным мнением, сначала поясните, на чём базируется это знание, а ещё лучше будет, если вы уточните, как вы сами получили такое знание: откуда / где / от кого и при каких обстоятельствах.
4. Постоянное осуждение третьих лиц
Ты - классная, но Ленка вот по жизни дебилка! / Фото: pinterest.com
Даже если все первые три пункта материала выполняются, диалог можно убить, если вы постоянно будете осуждать в нём третьих лиц. Казалось бы, что такого? Дескать, я не тебя, бро, осуждаю, а того Ивана-дурачка. На самом деле такая линия в разговоре красноречиво указывает на ваш эгоцентризм. Избегайте подобного всеми способами.
5. Тенденция «стакан наполовину пуст» в диалоге
Наполовину пуст или наполовину полон? / Фото: wikipedia.org
Речь идёт о пафосном негативе, которым многие интеллектуалы (и псевдоинтеллектуалы) любят поливать свои речи, точно соусом стейк. Собеседник делится с вами важным, а вы ему на это: «Как бы чего не вышло…» Этого нужно избегать, пока не начнут избегать вас. Переходите в лагерь «наполовину полного стакана». Начните оценку сказанного собеседника с чего-то в духе «так, для начала давай посмотрим, что из этого вышло полезного».
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