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5 привычек в диалоге, которые мешают нормальному общению




Конструктивный диалог – то, чего достигнуть не всегда получается. Если вы хотите развить в себе достойного собеседника, то проверьте себя хорошенько на наличие следующих пяти привычек, которые являются настоящими убийцами общения.



1. Односложные ответы


Поставьте одну галочку из двух возможных. / Фото: soundcloud.com

Поставьте одну галочку из двух возможных. / Фото: soundcloud.
com

 

Представьте, что человек решил излить вам душу по какому-то наболевшему вопросу, а в ответ после важного монолога длиной в несколько минут получает: «Да». Это немного унизительно, не находите? Даже если вы очень лаконичный человек и считаете, что пустословие – грех, стараясь экономить время собеседника, всё же дайте себе труд отвечать на посыл собеседника аргументированно, а не «Окэй».

2. Перетягивание одеялаПеретягивать одеяло так со знанием дела! / Фото: pinterest.com



Перетягивать одеяло так со знанием дела! / Фото: pinterest.com

 

Даже самые интеллектуальные и уважительные собеседники то и дело могут скататься в диалоге на дорожку «А вот я бы…» Действительно ли собеседник хочет знать, как вы бы поступили в аналогичной ситуации? Он спрашивал вас об этом? Если да – вперёд, но если нет, лучше оставаться в русле, предложенном собеседником. Пока диалог не перейдёт на ваши соло-темы.

3. Всезнайство


Срочно кэнсэлим товарища! / Фото: youtube.com

Срочно кэнсэлим товарища! / Фото: youtube.com

 

«Я знаю, что делать!» - фраза-убийца диалога. Правда? А откуда? «Всевидящее Око» – губительное амплуа для участие в конструктивном диалоге. Если вы уверены, что обладаете экспертным мнением, сначала поясните, на чём базируется это знание, а ещё лучше будет, если вы уточните, как вы сами получили такое знание: откуда / где / от кого и при каких обстоятельствах.

4. Постоянное осуждение третьих лиц


Ты - классная, но Ленка вот по жизни дебилка! / Фото: pinterest.com

Ты - классная, но Ленка вот по жизни дебилка! / Фото: pinterest.com

 

Даже если все первые три пункта материала выполняются, диалог можно убить, если вы постоянно будете осуждать в нём третьих лиц. Казалось бы, что такого? Дескать, я не тебя, бро, осуждаю, а того Ивана-дурачка. На самом деле такая линия в разговоре красноречиво указывает на ваш эгоцентризм. Избегайте подобного всеми способами.

5. Тенденция «стакан наполовину пуст» в диалоге


Наполовину пуст или наполовину полон? / Фото: wikipedia.org

Наполовину пуст или наполовину полон? / Фото: wikipedia.org

 

Речь идёт о пафосном негативе, которым многие интеллектуалы (и псевдоинтеллектуалы) любят поливать свои речи, точно соусом стейк. Собеседник делится с вами важным, а вы ему на это: «Как бы чего не вышло…» Этого нужно избегать, пока не начнут избегать вас. Переходите в лагерь «наполовину полного стакана». Начните оценку сказанного собеседника с чего-то в духе «так, для начала давай посмотрим, что из этого вышло полезного».

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