Криминальные группировки, которые держали в страхе весь СССР: Гастролёры-отморозки, душегубы-митинцы

Правительство Советского Союза категорически отвергало возможность существования в стране организованной преступности. Однако жизнь опровергала это высокопарное утверждение. На территории СССР то и дело возникали бандитские группировки, наводящие страх на граждан, приносящие убытки государственной казне и задающие немало хлопот работникам правоохранительных органов.
Как сформировалась, чем занималась и где орудовала банда «Гастролёров»
С 1971-го по 1973 год по просторам Советского Союза разъезжала самая малочисленная банда, состоящая всего из двух человек – уроженцев небольшого городка Верхняя Тура Свердловской области Вадима Сидорова и Юрия Казакова. Первые шаги по скользкой дорожке были сделаны ими в провинциальных городах. Это были мизерные суммы, не более 20 рублей, а настоящий крупный куш – 2 сотни – налётчики сорвали, ограбив прохожего в Риге. Воодушевлённые успехом, подельники решили уволиться с работы и полностью отдаться воровской профессии. Они путешествовали по стране, занимаясь грабежами, а на добытые средства отдыхали на Чёрном море.
Вскоре у Сидорова возникла идея ограбить инкассаторов. Для этого нужно было оружие, и преступники раздобыли его в Киеве, убив лейтенанта милиции. С пистолетом Казаков и Сидоров прибыли в Казань. Воспользовавшись тем, что водитель одной из инкассаторских бригад не вышел на работу и двое служащих выехали на маршрут на такси, гастролёры совершили дерзкое нападение, убили таксиста и тяжело ранили одного из инкассаторов. Злоумышленникам достались баснословные деньги – более 60 тысяч рублей. Подельники шикарно отдохнули на Черноморском побережье, а затем приобрели новые паспорта, чтобы продолжить «гастролировать» по стране.
Задержание бандитов проводилось в поезде. Казаков был схвачен на месте, а бежавшего Сидорова арестовали в Одессе через две недели. За разбойные нападения и убийство двух человек Казаков и Сидоров были приговорены к смертной казни через расстрел.
Девять жизней «Чёрной кошки»: почему сыщикам не удавалось напасть на след банды Митина
Бандиты оставляли на дверях квартир перед ограблением своеобразную метку в виде рисунка чёрной кошки./Фото: 24warez.ru
Одна их самых известных преступных группировок, банда «Чёрная кошка», держала в страхе Москву и область в 1950-х годах. Её кардинальное отличие от иных криминальных сообществ заключалось в том, что состояла шайка из рабочих Красногорского оборонного завода, молодых ребят – ударников, комсомольцев, спортсменов. Возглавил группу из 11 человек Иван Митин.
Первое дело бандитов в подмосковных Химках стоило жизни милиционеру. Через месяц налёт на продуктовый магазин принёс «красногорским оборотням» более 60 тысяч рублей. Прокутив награбленное, они продолжили разбои.
Поимка банды затруднялась тем, что никому не приходило в голову искать преступников среди лучших представителей советской молодёжи. Дело сдвинулось с мёртвой точки, когда выяснилось, что преступники имеют отношение к спорту. Работники МУРа напали на след «митинцев» возле Красногорского стадиона, и вскоре банда, за которой числилось 28 разбоев, 11 убитых и 18 раненых, была обезврежена. Иван Митин и Александр Самарин, непосредственно участвовавшие в убийствах, понесли высшую меру наказания. Остальные подельники получили сроки от 10 до 25 лет.
Тактики разбойных нападений «Фантомасов» из Ростова
Банда «Фантомасов» действовала согласно передовой тактике, которая предусматривала «правильное» ограбление банка, захват заложников, наблюдение и сбор информации после совершения акции, уход от погони, конспирацию, подготовку алиби, переобучение, конспиративное лечение и маскировку./Фото: s15.stc.all.kpcdn.net
В период 1968-1973 годов в Ростове-на-Дону действовала банда, созданная братьями Владимиром и Вячеславом Толстопятовыми и Сергеем Самасюком. Для маскировки преступники надевали на голову женские чулки, за что получили прозвище «Фантомасы».
Члены группировки тщательно прорабатывали схемы нападений на магазины и инкассаторские бригады, однако нередко их планы срывались из-за случайностей и активного противостояния сознательных граждан. Разъярённые грабители использовали против людей самодельное огнестрельное оружие. Всего «Фантомасы» совершили 14 нападений и похитили около 150 тысяч рублей. Банда была обезврежена во время очередного налёта. Так, исполнилось желание одного из злодеев, который, по его словам, мечтал умереть на мешке с деньгами.
Почему дала сбой круговая система «санитаров»?
В составе преступной группировки были преимущественно кавказцы. В общей сложности по делу «санитаров» было задержано более 40 подозреваемых./Фото: cdn2.img.ria.ru
В начале 1980-х страх на жителей Ростова-на-Дону наводила группировка, членов которой прозвали «санитарами». Преступники проникали в жилые помещения под видом медработников. Объектом налётов становились, как правило, квартиры спекулянтов, имевших большие деньги. Деятельность «санитаров» началась со зверского убийства и ограбления известной скупщицы Светлаковой. Изучая деловые записи погибшей и анализируя аналогичные злодеяния, оперативники вышли на торговца наркотиками Зафаса Барциса, уроженца Абхазии.
В группировку входили наркоманы, готовые на все, лишь бы добыть средства на «дозу». Финансовую систему «санитаров» можно было назвать круговой: наличие денег давало возможность приобретать наркотические препараты, а их реализация – получать дополнительную прибыль.
Пойдя на поводу у своей жадности, бандиты начали самостоятельно сбывать товар, вследствие чего и попали в поле зрения милиции. Высокопоставленные покровители советских наркомафиози добились значительного смягчения приговора преступникам. Так, с их помощью Зафасу Барцису удалось избежать расстрела и получить 9 лет тюрьмы.
Чем закончился политический террор «Белого креста»
Арестованный лидер «Белого креста» участковый Мокеев./Фото: pbs.twimg.com
Окончание периода перестройки известно тем, что в стране возродилось давно забытое явление политического террора. В Ленинграде появился «Белый крест» – организация, объявившая себя борцом с «красным фашизмом». Город наводнили листовки с призывом поддержать «великое дело» и присоединиться к вооружённой борьбе.
Прикрываясь народовольческими идеями, преступники совершили ряд грабежей и убийств. Так, бандитами были застрелены инкассатор, перевозивший крупную сумму денег, и часовой оружейного склада.
Почти год «Белый крест» оставался нераскрытым. Это объяснялось тем, что организатором «освободительного движения» был Аркадий Мокеев, оперативный работник милиции. И всё же банду удалось обезвредить. Члены группировки получили различные сроки заключения, а главарь был приговорён к высшей мере, которую впоследствии заменили пожизненным заключением.
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