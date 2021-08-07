Криминальные группировки, которые держали в страхе весь СССР: Гастролёры-отморозки, душегубы-митинцы

Как сформировалась, чем занималась и где орудовала банда «Гастролёров»

Девять жизней «Чёрной кошки»: почему сыщикам не удавалось напасть на след банды Митина

Бандиты оставляли на дверях квартир перед ограблением своеобразную метку в виде рисунка чёрной кошки./Фото: 24warez.ru

Тактики разбойных нападений «Фантомасов» из Ростова

Банда «Фантомасов» действовала согласно передовой тактике, которая предусматривала «правильное» ограбление банка, захват заложников, наблюдение и сбор информации после совершения акции, уход от погони, конспирацию, подготовку алиби, переобучение, конспиративное лечение и маскировку./Фото: s15.stc.all.kpcdn.net

Почему дала сбой круговая система «санитаров»?

В составе преступной группировки были преимущественно кавказцы. В общей сложности по делу «санитаров» было задержано более 40 подозреваемых./Фото: cdn2.img.ria.ru

Чем закончился политический террор «Белого креста»

Арестованный лидер «Белого креста» участковый Мокеев./Фото: pbs.twimg.com