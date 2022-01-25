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Самые странные суеверия мира

В современном обществе суеверия уже не имеют большого значения. Но именно эти маленькие поверья сыграли немаловажную роль в формировании нашей культуры и общества. Практически каждая народность имеет перечень своих собственных суеверий, соблюдение которых гарантирует хозяину защиту от несчастья, безденежья и дурного сглаза. Мы же собрали несколько наиболее удивительных суеверий со всего мира.

Самые странные суеверия мира

Жвачка каннибала


В некоторых регионах Турции путешественнику лучше подумать дважды, прежде чем закинуть в рот пластинку обычной жвачки. Здесь верят, что ночью жвачка превращается в человеческую плоть.

Самые странные суеверия мира

Подкова на счастье


Очень многие люди верят, что обычная подкова способна принести в дом удачу. У этого суеверия довольно глубокие корни: подкова сделана из железа — металла, отпугивающего демонов, и в ней семь отверстий — счастливое число.

Самые странные суеверия мира

Черная кошка


Котов черной окраски не любят со Средних веков. Тогда считалось, что именно таких животных выбирают себе в приспешники ведьмы и колдуны.

Самые странные суеверия мира

Перекрещенные пальцы


Мы частенько перекрещиваем пальцы перед важным событием — на удачу. Это поверье появилось во времена гонений ранних христиан. Приверженцы религии скрещивали пальцы в поисках единомышленников.

Самые странные суеверия мира

Зонтик в доме


Считается плохой приметой открывать зонт в доме — так, мол, мы приманиваем непогоду на своих близких.
Это поверье пришло в мир с Востока, где зонты чаще использовались для защиты от солнца. Открыть же зонт в доме значило бросить вызов богу солнца.

Самые странные суеверия мира

Кроличья лапка


Согласно суевериям, корни которых прослеживаются еще в VII веке до н.э. левая лапка кролика приносит владельцу удачу. Правда, сейчас практически никто не выполняет полного ритуала: сверхъестественное везение дарует только лапка кролика, убитого на кладбище при полной луне.

Самые странные суеверия мира

Постучать по дереву


Требование постучать по дереву в защиту от сглаза также имеет глубокие мистические корни. Наши предки верили, что деревья населены добрыми духами, а стук может привлечь их внимание для помощи на охоте.

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