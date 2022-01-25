Самые странные суеверия мира

В современном обществе суеверия уже не имеют большого значения. Но именно эти маленькие поверья сыграли немаловажную роль в формировании нашей культуры и общества. Практически каждая народность имеет перечень своих собственных суеверий, соблюдение которых гарантирует хозяину защиту от несчастья, безденежья и дурного сглаза. Мы же собрали несколько наиболее удивительных суеверий со всего мира.
Жвачка каннибала
В некоторых регионах Турции путешественнику лучше подумать дважды, прежде чем закинуть в рот пластинку обычной жвачки. Здесь верят, что ночью жвачка превращается в человеческую плоть.
Подкова на счастье
Очень многие люди верят, что обычная подкова способна принести в дом удачу. У этого суеверия довольно глубокие корни: подкова сделана из железа — металла, отпугивающего демонов, и в ней семь отверстий — счастливое число.
Черная кошка
Котов черной окраски не любят со Средних веков. Тогда считалось, что именно таких животных выбирают себе в приспешники ведьмы и колдуны.
Перекрещенные пальцы
Мы частенько перекрещиваем пальцы перед важным событием — на удачу. Это поверье появилось во времена гонений ранних христиан. Приверженцы религии скрещивали пальцы в поисках единомышленников.
Зонтик в доме
Считается плохой приметой открывать зонт в доме — так, мол, мы приманиваем непогоду на своих близких. Это поверье пришло в мир с Востока, где зонты чаще использовались для защиты от солнца. Открыть же зонт в доме значило бросить вызов богу солнца.
Кроличья лапка
Согласно суевериям, корни которых прослеживаются еще в VII веке до н.э. левая лапка кролика приносит владельцу удачу. Правда, сейчас практически никто не выполняет полного ритуала: сверхъестественное везение дарует только лапка кролика, убитого на кладбище при полной луне.
Постучать по дереву
Требование постучать по дереву в защиту от сглаза также имеет глубокие мистические корни. Наши предки верили, что деревья населены добрыми духами, а стук может привлечь их внимание для помощи на охоте.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии