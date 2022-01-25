Самые странные суеверия мира

В современном обществе суеверия уже не имеют большого значения. Но именно эти маленькие поверья сыграли немаловажную роль в формировании нашей культуры и общества. Практически каждая народность имеет перечень своих собственных суеверий, соблюдение которых гарантирует хозяину защиту от несчастья, безденежья и дурного сглаза. Мы же собрали несколько наиболее удивительных суеверий со всего мира.









Жвачка каннибала

Подкова на счастье

Черная кошка

Перекрещенные пальцы

Зонтик в доме

Кроличья лапка

Постучать по дереву