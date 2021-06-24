7 плюсов регулярного употребления куркумы

Если составить рейтинг полезных пряностей Востока, первое место в нем, безусловно, разделят имбирь и его ближайшая «родственница», куркума.

Однако если об уникальных свойствах имбиря в нашей стране наслышан каждый, куркума и сегодня остается в тени своего более именитого «собрата».

Пора устранить эту несправедливость и подробно рассказать о целебных свойствах этого чудо-порошка.

Что нужно знать о куркуме

Куркума представляет собой травянистое растение семейства имбирных, из корня которого получают ароматный желтый порошок. В таком виде куркума поступает на все кухни мира, где опытные кулинары используют ее в качестве слабо-пряной или же острой, жгучей специи, в зависимости от количества используемого порошка. Но еще больший коммерческий успех данная специя получила за свою способность окрашивать продукты в ярко-оранжевый цвет. Благодаря этому свойству куркума широко распространилась по всему миру и стала использоваться в кулинарии для подкрашивания сыра, чипсов и даже йогуртов. Не последнюю роль здесь сыграла и дешевизна куркумы, которая по стоимости значительно выигрывала у более дорогих имбиря и шафрана.

Гораздо позже европейские ученые задумались о составе этого продукта и обнаружили множество уникальных свойств куркумы, о которых на родине этой специи, в Индии, без всяких исследований знали не одну тысячу лет.

Уникальный состав куркумы

Результаты исследований положили начало новому витку популярности желтого чудо-порошка уже в качестве натурального лекарственного средства, способного излечить от 100 болезней!

Исследователи были приятно удивлены, что в такой, казалось бы, заурядной специи, вся польза которой умещалась в способность окрашивать продукты в желто-оранжевый цвет, нашлось место целой россыпи витаминов (C, E, B1, B2, B3), а также эфирным маслам, кальцию, железу, фосфору, йоду и другим, не менее полезным элементам. Но самым ценным соединением, обнаруженным в составе этой пряности, стал куркумин. Именно благодаря этому природному красителю куркуму сегодня называют лучшим природным лекарством! И чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть семь ценнейших свойств куркумы.

7 плюсов регулярного употребления куркумы

1. Оказывает противовоспалительное действие

Жители Индии первыми заметили, что куркума – это превосходный природный антибиотик, который эффективно справляется с различными кишечными инфекциями, что особенно актуально для жителей тропических стран. На сегодняшний день известно, что куркума является лучшим природным антибиотиком для борьбы с гриппом! Такой порошок эффективно уничтожает болезнетворных агентов, да к тому же быстро снимает боль и воспаление. А если учесть, что куркума не имеет побочных эффектов, которыми «славятся» медикаменты, то можно однозначно утверждать, что эта специя является достойной альтернативой антибиотическим препаратам.

2. Способствует избавлению от лишнего веса

Способность куркумы выводить из организма излишки жира станет приятной новостью для людей, страдающих от ожирения. Известно же, что ожирение развивается из-за роста жировой ткани. Однако, при попадании в организм, куркумин мешает формированию кровеносных сосудов в жировой ткани, останавливая тем самым процесс откладывания жира. Добавьте сюда и то, что куркума является острой специей, которая ускоряет метаболизм, способствуя тем самым скорейшему расходу калорий. Таким образом, благодаря куркуме, которую уже сегодня называют «лучшим природным жиросжигателем», миллионы людей по всему миру могут активно худеть, не утруждая себя изнурительными диетами.

3. Предотвращает развитие рака

Последние исследования ученых позволяют говорить о том, что присутствующий в специи краситель куркумин обладает мощными антиканцерогенными свойствами и способен бороться даже не с одним, а с несколькими типами рака. Французские исследователи особо отметили влияние куркумина на лимфому, лейкемию и саркому, онкологию мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта, рак молочных желез, яичников, гортани, шеи и легких.

4. Очищает кровь и борется с отравлениями

Нельзя не отметить свойства этой специи по очищению крови от токсинов, шлаков и других вредных соединений. Благодаря прекрасным адсорбирующим свойствам, куркума быстро очищает организм, помогая бороться с пищевыми отравлениями, в частности с отравлениями алкоголем. Более того, благодаря куркуме в организме ускоряется выработка красных кровяных телец, а значит, эта восточная специя участвует в процессе кроветворения.

5. Улучшает когнитивные функции

Способность очищать кровь и расширять сосуды, чрезвычайно полезна для мозга человека, ведь в этом случае к нему улучшается доступ кислорода. Задумавшись об этом, ученые США провели ряд исследований и выяснили, что регулярное поступление в организм куркумина улучшает когнитивные функции, в частности, способствует лучшему запоминанию и устранению проблем с обучаемостью. Но что еще интереснее, куркумин способен предотвращать тяжелые умственные расстройства, связанные с низким уровнем мозгового нейротрофического фактора (болезнь Альцгеймера, слабоумие).

6. Защищает сердце и сосуды

Сегодня, когда ученые всего мира ищут универсальное средство для борьбы с сердечно-сосудистыми патологиями, как главной причиной смертности от заболеваний, весть о том, что куркума помогает очищать сосуды от холестериновых бляшек, выглядит возможным решением проблемы. Действительно, куркумин препятствует прилипанию холестериновых бляшек к сосудистым стенкам и снижает уровень «плохого» холестерина в крови, помогая бороться с холестеринемией и предотвращая развитие атеросклероза.

7. Очищает кожу

Перечисленные свойства куркумы, в частности, способность желтого порошка устранять инфекционных агентов, налаживать работу печени и очищать от шлаков кровь, благотворно сказывается на состоянии кожи. Недаром еще в Аюрведе упоминаются маски для лица, способные сузить поры и устранить жирный блеск, но что еще важнее, снять воспаление и избавить лицо от черных точек, прыщей и угревой сыпи. Более того, куркума прекрасно разглаживаем морщинки, предупреждая раннее старение кожи.

Способы употребления куркумы

Обычно куркуму просто добавляют в приготавливаемую пищу, убивая тем самым сразу двух зайцев – улучшая вкус блюда и помогая здоровью. В этом плане достаточно посыпать щепотку куркумы в готовящийся салат или приправить куркумой суп за 5 минут до окончания приготовления, чтобы организм почувствовал эффект от его использования. Однако если вы хотите получить максимальную пользу от этого чудо-порошка, необходимо ознакомиться с особенностями употребления в каждом конкретном случае.

Простуда и грипп

В случае ОРВИ или гриппа достаточно растворить половину чайной ложки куркумы в 500 мл воды и дать средству настояться 10 минут. Главное, чтобы кипяченая вода была не выше 38°C, ведь в противном случае куркума потеряет большую часть своих целебных свойств. Для улучшения вкусовых качеств в настой можно добавить ложку меда. Принимать средство следует в теплом виде, по одной чашке утром и вечером до полного выздоровления.

Сахарный диабет

При сахарном диабете врачи рекомендуют съедать по 1/3 ч.л. порошка куркумы перед каждым приемом пищи. А чтобы усилить эффект и стабилизировать уровень сахара в крови, можно сочетать куркуму и мумие. Важно лишь получить одобрение врача на такое лечение, ведь иногда сочетание лекарственных препаратов с куркумой приводит к развитию гипогликемии.

Проблемы с кожей

Если у вас имеются проблемы с кожей или вы заметили появление морщинок на лице, вам следует подумать о масках с куркумой. Готовится такое косметическое средство довольно просто. В качестве основы можно взять 1 ст.л. меда, овсяной муки или косметической глины и смешать ее с 1 ч.л. порошка куркумы. Держать маску на лице следует 20 минут, а проводить процедуры 1-2 раза в неделю.

Очищение организма и работа мозга

Все врачи сходятся во мнении, что наилучшим способом применения куркумы является употребление этой специи вместе с небольшим количеством «полезных» жиров. Суть кроется в том, что куркумин – это жирорастворимый компонент, а значит, для лучшего усвоения он должен раствориться в жире. Идеальным продуктом для этого является тайский суп с кокосовым молоком и куркумой. В кокосовом молоке много Омега-3 жирных кислот, а значит, их сочетание с куркумой принесет максимум пользы организму. А чтобы сделать этот суп максимально полезным следует заменить обычную соль гималайской. Такой суп отлично подойдет и для выведения из организма токсинов и для улучшения мозговой активности.

Куркума при онкологических заболеваниях

Если вы желаете защитить себя от онкологических заболеваний или очистить кровь, и тем самым поспособствовать скорейшему восстановлению организма после перенесенного заболевания, вам понадобится супер напиток. Таким напитком станет имбирный чай с куркумой. Для его приготовления необходимо взять по 1/3 ч.л. порошка имбиря с таким же количеством куркумы. Доведя до кипения 200 мл воды, необходимо высыпать имбирь в кипяток, дать настояться и немного остыть. В теплый напиток добавить куркуму. К готовому чаю можно добавить ломтик лимона или ложку меда, но лучше всего разбавить его кокосовым молоком, для максимального усвоения ценных для организма компонентов. Здоровья вам!