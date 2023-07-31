10 заграничных привычек, которые нас заставляют крутить пальцем у виска

В каждой стране присутствуют традиции и обычаи, которые не всегда понятны жителям других государств. Так, например, в Южной Корее исчисление возраста начинается не с рождения, а с момента зачатия. А в Германии католики и протестанты в обязательном порядке должны платить церковный налог. Об этих и других заграничных привычках - далее в материале.
1. Тапки для наказаний
Наказывать детей тапками. | Фото: YouTube.
Раньше дети как огня боялись отцовского ремня. Сейчас люди все чаще отказываются от физических наказаний. В Европе родитель, который поднял руку на ребенка, может даже загреметь в тюрьму, заплатить огромный штраф или лишиться родительских прав. А вот в Мексике детей наказывают частенько. Причем используют для этого совсем уж непривычную вещь - тапки. Обычные шлепанцы в этой стране называют, чанкла и они являются самым популярным средством воспитания мексиканских мам.
2. Посещение выборов
Выборы в Австралии. | Фото: MNews World.
Посещение выборов - гражданский долг всех австралийцев. В этой стране речь не идет о том, хочешь ты голосовать или нет. Неявка на выборы карается штрафом, и неважно по каким причинам вы пропустили мероприятие.
3. Молоко в прозрачном пакете
Молоко в полностью прозрачном пакете. | Фото: myotpusk.mirtesen.ru.
По информации Novate.ru, большинство стран уже давно перешли на молочную продукцию в бутылках и тетрапаках. А вот в Канаде, как и у нас, все еще широко используются пакеты. Правда у канадского молока в пакетах есть одна отличительная черта - их упаковка полностью прозрачная. Да-да, на ней нет ничего кроме даты изготовления и срока хранения.
4. Годовалые новорожденные
В Южной Корее дети рождаются годовалыми. | Фото: МирТесен.
Пока во всем мире младенцы, которые только появились на свет считаются новорожденными, в Южной Корее дети по документам рождаются годовалыми. По информации Novate.ru, в этой стране отсчет человеческой жизни начинается с момента зачатия.
5. Еда в листьях
Блюда в банановых листьях. | Фото: TribunLampung Travel.
В нашей стране, как и в других европейских, для подачи уличной еды чаще всего используют одноразовую посуду из пластика или бумаги. В Индонезии большинство блюд на улице подают в банановом листе. Кроме того, в этой стране популярны застолья в стиле «ботрам», что подразумевает подачу блюд на больших листах, причем не на индивидуальных, а на общих. Как бы там ни было, индонезийцы придумали отличный способ экономии, который к тому же избавил их от необходимости мыть посуду.
6. Замуж за дерево
Замужество с деревом в Индии. | Фото: Gulf News.
У некоторых индианок мужья - бревна, причем в прямом смысле этого слова. Речь идет о женщинах, в натальных картах которых присутствует так называемый «сложный Марс». По мнению индийских астрологов, женщина с такой натальной картой способна испортить карму своему партнеру. Поэтому этим дамам рекомендуют сначала заключить брак с деревом и передать ему свою карму. После этого дерево сжигают, а овдовевшая девушка может спокойно выходить замуж за реального человека.
7. Женский реслинг
Женские бои в Боливии. | Фото: Nur.kz.
Эти дамы в ярких юбках и с чудными косичками выходят на ринг вовсе не танцевать. Этих леди в Боливии называют чолитами и они участвуют в боях. Женский реслинг в этой стране очень популярен. Обязательными атрибутами женского реслинга являются прически, блестящие наряды и каблуки.
8. Церковный налог
Церковный налог в Германии. | Фото: МирТесен.
Церковный налог - это не добровольное пожертвование. Он является обязательным для некоторых религиозных общин и составляет 8-9 процентов от подоходного налога. Так, помимо, например, 5 тысяч подоходного налога, гражданину придется перечислить еще 400 евро церкви. Церковный налог в Германии действует с конца 19 века и он распространяется на католиков и протестантов.
9. Маленькие богини
Девочки богини в Непале. | Фото: NTV.
Приблизительно с 17 века в Непале существует обычай выбирать красивую маленькую девочку и нарекать ее богиней «Кумари». Согласно древним приданиям богиня Таледжу, ипостась многорукой Кали-Дурги, которая консультировала королей Непала, способна перерождаться в маленьких красивых девочках. На роль богини выбирают самую миловидную девочку в возрасте 3-5 лет. Она будет жить во дворце, ежегодно благословлять короля, принимать гостей и даже исполнять желания. Правда с наступлением первой менструации девочка-богиня будет вынуждена сложить свои полномочия, а ее пост займет другой ребенок.
10. ТВ-лицензия
Лицензия на использование телевизора. | Фото: TheUK.one.
Чтобы смотреть телевизор в Великобритании, вам понадобится специальная лицензия. Все прямые трансляции на любых устройствах принадлежат компании ВВС и для того, чтобы их смотреть нужно оплатить некий сбор. Отказаться от телевизионных услуг можно только письменно и с разъяснением причин.
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