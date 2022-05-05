С нами не соскучишься!

8 117 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    "  с 1966 по 1982 год. Так долго никому не доводилось постоять у руля СССР ..." Да, Брежнев был у власти 16 лет - дол...Семейные тайны ге...
  • Сергей Дмитриев
    Статья в тренде и скать подкожный смысл советского обихода. Также объясняют  подкожный смысл кинофильмов, которые был...Привычки советски...
  • Astra
    еще в тему -  например, шабашники - тот, кто работает в шабат (работать в суббуту нельзя), холера - перевод "болеть п...Значение и истори...

7 лучших топоров, каждый из которых просто создан для настоящего хозяина


Лучшие топоры, которые оценит настоящий хозяин.

Лучшие топоры, которые оценит настоящий хозяин.

Топор – инструмент, без которого в загородном доме просто не обойтись. Найти что-то более универсальное (быть может, за исключением ножа) чрезвычайно трудно. В этом обзоре речь пойдет о семерке самых интересных и полезных рубящих инструментов, которые появились на рынке в последнее время. Каждый из них хорош по-своему и точно не подведет даже в самой тяжелой ситуации.

1. KLAX


Топор, который приемлет любую ручку.

Топор, который приемлет любую ручку.

 

Начать стоит с топора KLAX, который примечателен тем, что выпускается без привычной каждому ручки. Использовать его без последней, к сожалению, все равно не получится, как не старайся. Зато, его конструкция и крепежный механизм позволяют использовать вместо рукоятки почти любую палку. Такое решение позволяет экономить место в багажнике или походном рюкзаке

2. Schrade SCAXE2 Extreme Survival Hatchet


Что-то действительно надежное.

Что-то действительно надежное.

 

При таком длинном названии SCAXE2 пугающе просто, а вместе с тем и надежен. Отличный топор, выполненный из современных высококачественных, в частности композитных материалов. Если бы космонавтам были нужны топоры на орбите, они бы взяли именно этот.

3. Outland Multi-Mission Axe


Настоящий универсальный инструмент.

Настоящий универсальный инструмент.

 

В последние несколько лет все большую популярность приобретают универсальные топоры, которые дают доступ к еще нескольким наиболее востребованным инструментам. Именно таким является этот кандидат. С его помощью можно не только рубить, но и что-нибудь подремонтировать

4. Hardcore Hardware CTT-01


Что-то очень компактное.

Что-то очень компактное.

 

Компактный тактический томагавк, небольшой топорик, созданный специально для любителей путешествовать в одиночку и налегке. Доступен в нескольких вариантах дизайна и оформления. В комплекте имеется супер удобный чехол, который позволит прикрепить томагавк на одежду или рюкзак.

5. Victor Manitou 13


Самый простой и понятный топор.

Самый простой и понятный топор.

 

Нужно что-то эффективное и «мужское»? Тогда стоит обратить свое внимание на этот экземпляр. Этим топором можно рубить и можно забивать. Его конструкция максимально проста, однако в этом и заключаются его наиважнейшие достоинства! Самое главное, что, как и все инструменты подобного профиля, это красавец еще и достаточно дешев.

6. Vario 2000


Если всегда хотелось конструктор.

Если всегда хотелось конструктор.

 

Не один топор, а целый набор! Строго говоря, это даже не набор, а конструктор, который позволяет собирать самые разные топоры. Полезно держать такую вещь в хозяйстве, например на даче. Достаточно обзавестись одним набором Vario 2000 и ни один другой топор уже не понадобиться.

7. Пуласки


Топор для настоящего хозяина.

Топор для настоящего хозяина.

 

Этот топор действительно используется пожарными, и его история началась с одного большого пожара! Но на самом деле, пуласки – это прекрасный инструмент, который пригодится каждому дачнику в хозяйстве. А все потому, что данный инструмент имеет невероятно широкий спектр применений.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





7 лучших топоров, каждый из которых просто создан для настоящего хозяина

И не забудьте:
7 лучших топоров, каждый из которых просто создан для настоящего хозяинаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх