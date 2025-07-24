Фэнтези и кино

«ВЫСОКОМУ» ФЭНТЕЗИ ЕСТЬ ДЕШЁВАЯ АЛЬТЕРНАТИВАКазалось бы, экранизации классики — «Властелина Колец», «Хоббита» и «Нарнии» — вышли вполне удачными и по качеству, и по доходам, а провалились фильмы по менее известным книгам. По логике выходит, что чем сильнее первоисточник, тем лучше фильм, разве не так? На самом деле в глазах студийного маркетолога «Нарния» не отличается от «Эрагона». И то, и другое суть «высокое» (high) фэнтези, где действие происходит в ином мире. Этот жанр может приносить огромные ПРИБЫЛИ, но снимать его очень дорого, долго и сложно, при этом кассовый успех ещё не гарантирован.А затраты на создание целого экранного мира, как оказалось, не очень-то и нужны. Потому что западный маркетолог трактует фэнтези достаточно широко, включая и куда менее затратный его подвид – low fantasy, где действие происходит в нашем мире (в России этот жанр более известен как «городское фэнтези»). И если у нас, любителей фантастики, этот жанр ассоциируется с «Задверьем» Геймана или хотя бы с «Дозорами» Лукьяненко, то у Голливуда на уме другое. В чёрном для кино 2008 году вампирский лавбургер «Сумерки» собрал в прокате четыреста миллионов долларов. Эти цифры не так впечатляют, пока не посмотришь на бюджет «Сумерек» — фильм окупился в десять с лишним раз. Для истории о вампирах в маленьком современном городке не понадобились ни средневековые костюмы и доспехи, ни многоэтажные декорации,ни сложный грим. (В принципе, приличный первоисточник и актёрская игра ей тоже не понадобились). А значит, финансовый риск гораздо меньше.