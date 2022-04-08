7 неожиданных привычек, которые делают нас глупее

Согласно экспертам все, начиная от технологий до привычек в еде, может разрушать наш мозг, делая нас медлительнее, менее сообразительными и неспособными к оригинальному мышлению. Начиная с 1930-х годов, уровень IQ во всем мире вырос благодаря улучшению условий жизни, лучшему питанию и образованию. Но в последнее время ученые обеспокоены тем, что наш коллективный интеллект не только не остался на одном уровне, но и упал на один пункт за последние 50 лет. Вот несколько привычек, которые могут снижать наш уровень интеллекта.









1. Любовь к жирной пище

2. Привычка делать много дел одновременно

3. Поиск в Интернете

4. Любовь к сладостям

5. Злоупотребление реалити-шоу

6. Нарушение суточного ритма

7. Жевание жвачки