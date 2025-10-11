20 цитат психолога Карла Юнга, которые помогут лучше понять себя
Карла Густава Юнга можно назвать позитивным психологом и философом. В любом неврозе или депрессии он видел импульс для расширения сознания.
Мы собрали 20 цитат ученика Фрейда, которые помогут понять и принять себя такими, какие мы есть.
1. Не удерживай того, кто уходит от тебя. Иначе не придет тот, кто идет к тебе.
2. Все, что раздражает в других, может вести к пониманию себя.
3. Если вы одаренный человек, это не значит, что вы что-то получили. Это значит, что вы можете что-то отдать.
4. Встреча двух личностей подобна контакту двух химических веществ: если есть хоть малейшая реакция, изменяются оба элемента.
5. Самое тяжкое бремя, которое ложится на плечи ребенка, — это непрожитая жизнь его родителей.
6. Все, что не устраивает нас в других, позволяет понять самих себя.
7. Твое видение станет ясным, только если ты сможешь заглянуть в свое сердце. Кто смотрит наружу — видит лишь сны, кто смотрит в себя — пробуждается.
8. Одиночество обусловлено не отсутствием людей вокруг, а невозможностью говорить с людьми о том, что кажется тебе существенным, или неприемлемостью твоих воззрений для других.
9. Покажите мне психически здорового человека, и я вам его вылечу.
10. Мы тянемся в прошлое, к своим родителям, и вперед, к нашим детям, в будущее, которого мы никогда не увидим, но о котором нам хочется позаботиться.
11. То, чему ты сопротивляешься, остается.
12. Депрессия подобна даме в черном. Если она пришла, не гони ее прочь, а пригласи к столу как гостью и послушай то, о чем она намерена сказать.
13. Бывает, руки справляются с загадкой, против которой интеллект бессилен.
14. Сновидение — маленькая, хорошо спрятанная дверь, которая ведет в ту изначальную космическую ночь, которой была душа еще до возникновения сознания.
15. Кто не прошел через чистилище собственных страстей, тот не преодолел их до конца.
16. Ваш взор станет ясным лишь тогда, когда вы сможете заглянуть в свою собственную душу.
17. Я не то, что со мной случилось, я — то, чем я решил стать.
18. Мы можем думать, что полностью контролируем себя. Однако друг может без труда рассказать нам о нас такое, о чем мы не имеем ни малейшего представления.
19. «Магический» — просто другое слово для обозначения психического.
20. Наши личности являются частью окружающего нас мира, и их тайна так же безгранична.
