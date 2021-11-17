Карта мира на стену своими руками

Дизайнеры помещений часто используют такой прием, как изображение карты мира на стене. Это уместно смотрится в офисах международных компаний, туристических агентств и в комнатах подростков. Сделать подобную карту без особых затрат и усилий, можете и вы. Как именно, смотрите далее в пошаговом мастер-классе.

Материалы

Чтобы сделать карту мира своими руками на стену вам нужно будет приготовить

:

лист пробкового дерева 100 х 60 см, 5 мм;

лист фанеры 100 х 60 см, 3 мм;

принтер;

листы А4;

скотч;

клей-спрей;

инструмент для нарезки дерева;

силиконовый клей;

острый канцелярский нож.



Шаг 1. Лист фанеры и пробкового дерева вам необходимо склеить между собой и оставить под прессом до полного высыхания клеящего материала.

Шаг 2. Найдите подходящую вам картинку карты мира. Она должна быть контурной. Масштабируйте ее до нужных вам параметров и распечатайте на листах А4.

Шаг 3. Выложите листы на плоскую ровную поверхность. Скотчем аккуратно скрепите их между собой, чтобы не было перекосов по контурам.

Шаг 4. Континенты острова вырежьте острым канцелярским ножом.

Шаг 5. Вырезанные континенты и острова выложите на лист основы со стороны фанеры, и обведите карандашом или контурным смываемым маркером, обозначая грубые контуры частей.

Это нужно, чтобы расположить детали максимально экономя материал. Не забудьте повернуть заготовки зеркально. Лицевой стороной карты будет пробка.

Сбрызните бумажные континенты и острова клеем-спреем на основе ПВА и приложите их обратно. Обязательно разгладьте бумагу, если на ней образовались заломы.

Шаг 6. Вырежьте континенты. Для этого можете использовать как ручной инструмент для работы по дереву, так и электрический.

Шаг 7. Чтобы правильно расположить континенты на стене, прикрепите к ней ранее склеенные листы бумаги, оставшиеся после четвертого шага.

Шаг 8. Удалите бумагу с обратной стороны континентов.

Шаг 9. Нанесите на части карты капли силиконового клея.

Шаг 10. Приклейте континенты и острова на стену, помещая каждый на свое место. Бумагу удалите.

Карта мира на стене, созданная своими руками, готова!