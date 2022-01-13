Чтобы не тратить деньги на покупку заводской тротуарной плитки, можно изготовить её самостоятельно — с помощью самодельной формы.

В сегодняшней статье рассмотрим процесс изготовления самой формы, а также изготовление тротуарной плитки из бетона. В данном случае плитка имеет шестиугольную форму.

Своим личным опытом изготовления бетонной тротуарной плитки в домашних условиях поделился с нами автор YouTube канала Project 04.

Изготовление металлической формы

Для этого нам потребуются:

металлическая полоса;

стальной пруток квадратного или круглого сечения.

Первым делом от металлической полосы отрезаем заготовки одинаковой длины. По краям нужно снять фаску с помощью болгарки.

Из картона вырезаем шестиугольник.

Используя его в качестве шаблона, свариваем четыре заготовки из отрезков металлической полосы.

После этого подготавливаем еще восемь отрезков стальной полосы и свариваем их попарно — это будут соединительные элементы.

При помощи соединительных элементов свариваем вместе каждую пару шестиугольников, подготовленных ранее.

Далее соединяем обе секции с помощью трех отрезков металлической полосы, как это показано на фото ниже.

По бокам привариваем ручки из стального квадратного или круглого прутка. Самодельная форма готова.

Изготовление тротуарной плитки

Подготавливаем песчаную «подушку». На нее укладываем металлическую форму. Все ячейки заполняем бетоном.

Когда раствор немного схватится, необходимо будет аккуратно поднять форму. Пока первая партия будет высыхать, можно приступить к изготовлению новой порции тротуарной плитки. Таким образом изготавливаем нужное количество плитки.

Видео по теме

Подробно о том, как сделать шестиугольную тротуарную плитку из бетона, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.