Зачем в скандинавских странах на крышах домов садят траву, и почему такая тенденция больше нигде не

Скандинавия - во многом удивительный регион планеты, который знаменит целым рядом уникальных достопримечательностей. И в этом перечне визитных карточек одним из самых массовых, но при этом запоминающихся можно назвать...дома местного населения, крыши которых частенько засажены травой. Вот только делают это скандинавы не красивого вида ради, а исходя из целого ряда важных практических соображений.
У этих крыш необычные и история, и технология строительства. /Фото: travelask.ru
Зелёные крыши жилых домов в скандинавских странах многими воспринимается скорее как дань вековой традиции, которая ещё в древние времена распространилась на территории современных Норвегии, Исландии, Дании и Швеции. Однако в реальности у высадки травы в столь необычном месте есть сразу несколько важных назначений, которые нивелируют все сложности строительства такого объекта. Справедливости ради, следует отметить, что первоочередной задачей зелёных крыш в Скандинавии было обеспечение безопасности жителей.
Всё дело в том, что ещё в незапамятные периоды истории таким образом жилые помещения пытались замаскировать от захватчиков, чтобы те максимально сливались с окружающей местностью. И, судя по тому, что эта традиция продолжала использоваться в контексте эволюции оружия и военных технологий, она действительно была довольно эффективной.
Такой домик в траве не сразу заметишь. /Фото: architecturalidea.com
Другой, куда более «повседневной» причиной продолжения возведения зелёных крыш, является их практичность в скандинавских погодных и территориальных условиях.первых, используемая при строительстве смесь дёрна, сухой коры и травы отличается высокими теплоизоляционными характеристиками. Во-вторых, кроме сохранения стабильного уровня тепла в комнатах, в том числе, в холодное время года, такая крыша отлично защищает дом от излишней влажности. А вот жаркую погоду, наоборот - зелёная кровля укрывает внутренние помещения от палящего Солнца.
В таких домиках не жарко летом и не холодно зимой. /Фото: lifeglobe.net
Ещё одним безусловным достоинством крыши, покрытой травой - это её экологичность, ведь при строительстве используются только натуральные материалы. Учитывая сегодняшнюю тенденцию к разумному потреблению и отхода от загрязняющих окружающую среду источников энергии, нет ничего удивительного в том, что древняя скандинавская технология, пусть и несколько модернизированная. продолжает пользоваться популярностью в Дании, Норвегии, Исландии и на Фарерских островах.
Множество таких домиков в Скандинавии являются современными постройками. /Фото: pikabu.ru
Для скандинавов все вышеупомянутые безусловные достоинства зелёной крыши являются определяющими в выборе этого типа кровли, несмотря на все трудности в её возведении и эксплуатации. А они есть, и самой первой можно назвать её дороговизну: при всей натуральности материалов, крыша с травой все-таки - недешёвое удовольствие. Кроме того, сама технология строительства представляет собой довольно трудоёмкий процесс и многоуровневую структуру. Так, одним из механизмов укладывания травы на крышу выглядит следующим образом: основа теплоизоляции - слой глины толщиной в десять сантиметров, равномерно распределённый по всей поверхности кровли, сверху она покрывается сухой корой, пропитанной овечьим жиром, а дальше размещается торф, мох и солома.
Структура укладки крыши с травой. /Фото: krovportal.ru
Причём в данном случае важно неукоснительное соблюдение алгоритма возведения. Так, учитывая довольно большой вес готовой травяной кровли, архитекторам предписывается дополнительно укреплять несущие конструкции здания и опорные перекрытия. Кроме того, такая крыша должна иметь правильную основу, которая надёжно отделит траву от непосредственного покрытия и изоляции, а также не даст грунтовому слою деформироваться со временем. Если основа будет сооружена правильно, то корни газона наоборот станет укрепляющим кровлю фактором.
Успешное строительство дома с травяной кровлей возможно только при чётком соблюдении технологии. /Фото: telegraf.com.ua
Важной составляющей поддержания эксплуатационной эффективности зелёной крыши был постоянный уход. Справедливости ради, стоит отметить, что особых условий заботы натуральная поверхность кровли не требует, ведь, по сути, она нуждается только в регулярном увлажнении, но в условиях скандинавского климата данный процесс осуществляется естественным образом. Однако важно поддерживать её короткую длину, чтобы не увеличивать вес и без того тяжёлой крыши. Сегодня это сделать довольно просто: достаточно иметь в доме газонокосилку, и регулярно ухаживать за травой на кровле, как за газоном вокруг дома. В противном случае, как и в условиях несоблюдения технологии строительства, может произойти протекание кровли, а в тяжёлых случаях возникает опасность просадки крыши, которая создаёт непосредственную угрозу безопасности жильцов.
Интересный факт: в древние времена, когда о газонокосилках речи быть не могло, скандинавам помогали ухаживать за травяной кровлей...домашние животный - гуси и даже козы. Их попросту выпускали погулять по крышам домов, где они с удовольствием лакомились подросшей травкой.
Ошибка в технологии или неправильный уход за крышей станет причиной её деформации. /Фото: glavcom.ua
Казалось бы, такая полезная, экологичная и красивая технология строительства кровли должна была получить популярность далеко за пределами скандинавских стран, однако этого не произошло. Оказывается, причиной того, что в других регионах планеты эта практика почти не получила распространения, стал неподходящий там климат. Для того, чтобы травяная кровля поддерживалась в пригодном состоянии, ей необходимо постоянное увлажнение, и если в северных районах Европы это происходило естественным путём, то в других странах погодные условия слишком сухие или жаркие. Конечно, сегодня все в большем количестве государств пытаются внедрить практику озеленения крыш домов, высаживая там, в частности сады, однако к оригинальной скандинавской технологии эти попытки имеют скорее косвенное отношение.
Зелёные крыши домов в других странах мало чем похожи на оригинальные кровли из Скандинавии. /Фото: ukr.bio
А вот в Скандинавии зелёная кровля продолжает пользоваться немалым спросом: их активно строят на современных домах, совершенствуя их технологию, чтобы она, не потеряв традиционные черты, могла идти в ногу со временем и пользоваться преимуществами научно-технического прогресса. Кроме того, зелёные крыши пытаются максимально популяризовать, не только в качестве туристической достопримечательности, но и организовывая ежегодные конкурсы между застройщиками, которые презентуют интересные проекты в уникальном скандинавском стиле.
