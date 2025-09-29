Зачем в скандинавских странах на крышах домов садят траву, и почему такая тенденция больше нигде не

У этих крыш необычные и история, и технология строительства. /Фото: travelask.ru

Такой домик в траве не сразу заметишь. /Фото: architecturalidea.com

В таких домиках не жарко летом и не холодно зимой. /Фото: lifeglobe.net

Множество таких домиков в Скандинавии являются современными постройками. /Фото: pikabu.ru

Структура укладки крыши с травой. /Фото: krovportal.ru

Успешное строительство дома с травяной кровлей возможно только при чётком соблюдении технологии. /Фото: telegraf.com.ua

Ошибка в технологии или неправильный уход за крышей станет причиной её деформации. /Фото: glavcom.ua

Зелёные крыши домов в других странах мало чем похожи на оригинальные кровли из Скандинавии. /Фото: ukr.bio