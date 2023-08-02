18 фантастических примеров мебели, которая выглядит, как произведение искусства

Впечатляющие образцы фантастической мебели для дома.

1. Шкаф «Попрыгунчик»

Причудливый двухуровневый шкаф от студии Straight Line.

2. Волшебный стул

Небольшой стульчик, который стоит только на одной ножке.

3. Кровать влюбленных

Оригинальная кровать на надувных опорах, подкачивая которые можно соединить два ложа вместе или разделить их .

4. Кровать «Книга»

Большая детская кровать в виде книги.

5. Вешалка

Необычная вешалка в виде огромных карандашей для верхней одежды и головных уборов.

6. Столик «Тадж Махал»

Дизайнерский стол от фирмы Studio Job.

7. Стул из нитей

Необыкновенный стул выполненный из пластика и тончайших нитей, похожих на паутину .

8. Стол и стул

Рабочий стол и стул в стиле Hi-tech.

9. Подвесной диванчик

Светлый диван-качели.

10. Книжная полка

Оригинальная книжная полка с креслом.

11. Кофейный столик

Прозрачный кофейный столик с аквариумом внутри.

12. Мягкий стул

Черный стул на человеческих ногах.

13. Винтажное кресло

Небольшое белоснежное кресло в виде винтажного раскрытого чемодана.

14. Кровать «Энигма»

Великолепная деревянная кровать причудливой формы.

15. Приставной столик

Потрясающий приставной столик розового цвета в винтажном стиле.

16. Роскошное кресло

Шикарное кресло, стилизованное под Фольксваген Жук 1968 года.

17. Стол «Балерина»

Изящный столик на дамских ножках.

18. Бар

Деревянный бар в классическом стиле.