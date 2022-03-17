Подземные пещеры иезуитов в Европе, заполненные египетским и исламским искусством

«Иезуитские пещеры», Маастрихт, Голландия.
Возле голландского города Маастрихт, который находится недалеко от бельгийской границы, можно найти один из самых необычных известняковых пещерных карьеров в мире, известный как Jezuïetenberg (Иезуитские пещеры). Путешествие в это место - одно из самых увлекательных приключений, которое только можно придумать.
Пещеры Маастрихта: таинственный вход.
Подземные проходы, которые спускаются на глубину 45 метров, были вырыты между 1704 и 1880 годами, когда мергель широко использовался в качестве строительного материала (именно из этого камня и были построены дома в Маастрихте), но удивительное искусство и скульптуры появились в данных пещерах только в 1860 году, когда в этом месте поселились иезуиты.
Пещеры Маастрихта: иезуиты поселились в пещерах 1860 году.
Пещеры Маастрихта: точная копия Альгамбры.
В течение следующих 100 лет студенты-иезуиты создали в пещерах более 400 произведений искусства, в том числе рельефы, фрески и настенные рисунки углем. Сегодня в Jezuïetenberg можно найти крылатых быков, точную копию Альгамбры, индуистский храм, картины, изображающие Христа рядом с Буддой, бюст египетского фараона Рамзеса II и ... Белоснежку и семь гномов.
Пещеры Маастрихта: 04ххх.
Пещеры Маастрихта: 05ххх.
Большинство из этих предметов искусства не имеют ничего общего с христианством. Это довольно удивительно, поскольку иезуиты принадлежали к Обществу Иисуса, который является римско-католическим орденом. Их миссия состояла в том, чтобы обращать людей в христианство, и они были особо ревностными в евангелизации коренных народов.
Пещеры Маастрихта: Рамзес II.
Пещеры Маастрихта: 07ххх.
Так почему же иезуиты вырезали египетских фараонов, строили индуистские храмы и миниатюрные исламские дворцы в подземной пещере в Нидерландах? Сегодня этого не знает никто. Одна из теорий гласит, что многие голландские иезуиты были миссионерами в Индонезии, а студенты приезжали в Маастрихт со всего мира (к примеру, их было довольно много из Конго).
Пещеры Маастрихта: привет из Вавилона.
Пещеры Маастрихта: невероятное на каждом шагу.
В путеводителях по Jezuïetenberg также утверждается, что иезуиты на самом деле были вполне мирским орденом и обладали широким кругозором. Что касается египетского искусства в пещерах, то оно могло быть вдохновлено библейскими сценами.
Пещеры Маастрихта: черепаха.
Пещеры Маастрихта: Будда.
Другим возможным объяснением является то, что иезуиты были известны тем, что были чрезвычайно талантливы в искусстве подлога (причем, занимались они копированием предметов искусства не для продажи, а исключительно в качестве творческого времяпрепровождения). Недалеко от Jezuïetenberg находится еще один пещерный комплекс, известный как «Пещеры Сент — Питерсберг».
Пещеры Маастрихта: волхвы у ясель Агнца.
Пещеры Маастрихта: по библейским мотивам.
Во время Первой мировой войны именно здесь спрятали от немцев 780 знаменитых произведений искусства, в том числе картины Рембрандта. Кстати, что интересно, в Jezuïetenberg есть несколько копий работ этого знаменитого художника. Во время Второй мировой войны иезуиты были изгнаны из пещер, а их место жительства было захвачено нацистами (которые, кстати, активно преследовали иезуитов).
Пещеры Маастрихта: 14ххх.
Пещеры Маастрихта: 15ххх.
Хотя орден вернулся в Jezuïetenberg после войны, вскоре их оттуда вновь выселили, когда НАТО решило использовать данную область в качестве своего военного штаба. Когда орден иезуитов в конце концов полностью покинул Маастрихт в 1968 году, контроль и сохранение этих пещер легли на плечи «Jezuïetenberg Foundation».
Пещеры Маастрихта: 16ххх.
Пещеры Маастрихта: подземные улицы.
В 1996 году Jezuïetenberg был объявлен национальным памятником Нидерландов и вполне возможно, что пещеры внесут в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хотя это лишь один из многих тысяч карьеров, которые существуют во всем мире, но вряд ли в какой-нибудь еще можно найти фрески и скульптуры.
Пещеры Маастрихта: бегемот.
Пещеры Маастрихта: подземный храм.
Остаётся признать, что Jezuïetenberg — пещера, полтора века хранящая тайны, которые вряд ли кто-то сумеет разгадать.
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