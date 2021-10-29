Крошечный домик, напоминающий избушку в лесу, внутри выглядит просто потрясно

Трейлер превратился в сказочную избушку.

Роберт и Беттина Джонсон решили реконструировать старый трейлер.

Сказочный домик на колесах – Esk'et Sqlelten.

За счет созданной мансарды удалось увеличить площадь дома.

Резные элементы стали главным украшением избушки.

Оформили уютную гостиную с камином.

Интерьер Esk'et Sqlelten выполнен в светлых тонах.

Оригинальная лестница ведет на второй ярус дома.

В кухне Esk'et Sqlelten есть все необходимое.

Удалось оборудовать даже ванную комнату.

Умывальнику тоже нашлось место.

Вполне просторная и комфортная спальня и зона отдыха в Esk'et Sqlelten.

Маленький домик для путешествий и его создатели – Беттина и Роберт.