Крошечный домик, напоминающий избушку в лесу, внутри выглядит просто потрясно

Трейлер превратился в сказочную избушку.
В последнее время очень популярным стало строительство маленьких домов, в особенности на колесах. Так удобно иметь уютный дачный домик на колесах, ведь в любое время можно отправиться отдохнуть на лоне природы, да еще и в комфортных условиях. Ярким и самобытным примером такого превращения является почти что избушка на колесах, которую создала молодая пара из Канады.
Роберт и Беттина Джонсон решили реконструировать старый трейлер.
Супружеская пара Роберт и Беттина Джонсон, большие любители путешествий и спокойной жизни вдали от суетного города, решили преобразить старый трейлер. Они разработали собственный дизайнерский проект, чтобы не только изменить стандартный внешний вид, но сделать из него сказочную избушку.
Сказочный домик на колесах – Esk'et Sqlelten.
Поскольку площадь трейлера совсем маленькая, то нужно было кардинально изменить планировку. За счет необычного оформления крыши удалось организовать мансарду, которая позволила существенно добавить полезного пространства, и в итоге дом получился площадью 26 кв. метров.
За счет созданной мансарды удалось увеличить площадь дома.
Полную перепланировку, оформление и обустройство решили делать сами, ведь Роберт – плотник и для него сделать подобное не составило труда. А Беттина была идейным вдохновителем и принимала участие в оформлении интерьера. Чтобы придать дому самобытности и большей натуральности, фасад обшили настоящей сосной, что позволило создать фольклорный образ сказочной избушки.
Резные элементы стали главным украшением избушки.
Двери заслуживают особого внимания, ведь Роберт мастерски оформил ее резьбой, изобразив героев местных легенд и поверий – реку и медведя, ловящего рыбу. Да и своеобразный конек на крыше был оформлен резным орнаментом для придания большей аутентичности своему маленькому дому. Сам мастер об этом говорит так: «Самой большой гордостью нашего жилья является именно резьба, сделавшая его одновременно монументальным и уютным».
Оформили уютную гостиную с камином.
Внутренняя планировка трейлера также кардинально поменялась. После конструкционных изменений за счет сводчатого потолка не только зрительно увеличилась площадь дома, но и удалось оформить спальню на импровизированном втором этаже.
Интерьер Esk'et Sqlelten выполнен в светлых тонах.
Беттина очень рационально и со вкусом распланировала внутреннее пространство, а правильно выбранная цветовая гамма помогла выгодно подчеркнуть все достоинства небольшого дома.
Оригинальная лестница ведет на второй ярус дома.
У входа была оформлена гостевая зона с уютным маленьким диваном и настоящим камином, который не только согревает в холодную пору, но придает особой домашней атмосферы всему дому. Здесь же сделали необычную лестницу на колесах, что позволяет ее отодвинуть в сторону, если не нужно подниматься на второй ярус.
В кухне Esk'et Sqlelten есть все необходимое.
Для кухни тоже нашлось место, хоть она получилась и не огромных размеров, зато была оборудована разумно, и каждый сантиметр выделенной площади играет свою особую роль в создании комфортных условий для приготовления пищи.
Удалось оборудовать даже ванную комнату.
Умывальнику тоже нашлось место.
И без ванной комнаты не обошлось, ведь для полноценного отдыха комфорт превыше всего. Она хоть и небольшая, но вся необходимая сантехника и зеркальный шкафчик в ней поместились. Чтобы установить умывальник, пришлось отказаться от двери в ванную, но ее смогла заменить водонепроницаемая шторка.
Вполне просторная и комфортная спальня и зона отдыха в Esk'et Sqlelten.
Благодаря мансардной надстройке, спальня получилась не только просторной, но и светлой, ведь было установлено несколько окон. В ней поместилась огромная кровать и небольшая зона отдыха, где можно расслабиться и любоваться звездным небом или окружающей природой.
Маленький домик для путешествий и его создатели – Беттина и Роберт.
Закончив полную реконструкцию столь необычного домика на колесах, супруги назвали его Esk'et Sqlelten (Крошечный дом Аскета). Теперь они могут путешествовать повсюду и в любом, даже самом отдаленном и безлюдном месте чувствовать себя как дома. После такой фантастической трансформации их сказочная изба вызывает большой интерес у окружающих, поэтому владельцы подумывают сдавать ее всем желающим в аренду.
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