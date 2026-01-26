Для чего на стёклах автомобилей рисуют маленькие чёрные точки

Это - фритты / Фото:medyatava.com
Все мы каждый день пользуемся тем или иным видом транспорта. И каждый из них обладает множеством самых необычных, на первый взгляд, деталей, которые на самом деле являются крайне важными не только, как аэродинамически, но также и для безопасности пассажиров. Если посмотреть на стёкла автомобиля или автобуса, то можно заметить по краям необычные чёрные точки, которые идут по всему периметру.
Фото:walesonline.co.uk
Чёрные точки, которые к тому же заполняют всё пространство ближе к краю стекла, - на самом деле не красивый аксессуар, а имеют важную техническую характеристику. Их можно также заметить на лобовом стекле всех современных автомобилей. Они отвечают даже не за одну конкретную задачу, а даже за целый их набор, который неизвестен пользователям авто, но отвечает за их комфорт и безопасность на дороге. Это результат очень трудоёмких расчётов, который появился в автомобилестроении не сразу, но помог решить ряд проблем.
Черные точки даже имеют своё собственное название — фритты и отвечают за крепление и целостность. У самой кромки стекла проходит чёрная полоса, которая имеет шершавую поверхность. Она выполнена из керамики и помогает обеспечить очень хорошее соединение одного материала на поверхности другого, а именно полиуретанового полимера. Такой клейкий материал необходим, чтобы стекло было надёжно закреплено в раме самой двери машины или её кузова в целом. Так стекло становится не просто отдельной частью, а целым элементом конструкции и крепко держится. Также, кроме надёжности крепления, такой слой на стекле необходим для защиты от солнечных лучей, в которых содержится ультрафиолет.слою клей не рассыхается, ведь поверхность автомобиля может нагреваться до семидесяти градусов Цельсия. Так шов из клея будет служить намного дольше даже под постоянным воздействием солнца.
Присоединение стекла Фото:motointegrator.fr
Но это не все функции таких чёрных точек из керамики. Они также созданы и для того, чтобы забирать на себя часть этой температуры при нагреве. Чёрный цвет на солнце нагревается намного быстрее и из-за того, что точки рассеиваются на стекле, перепад температур снижается. Благодаря этому спадает внутреннее напряжение, а оптического искажения при этом не появляется. Иногда его можно наблюдать, когда прямые линии начинают изгибаться, происходит так называемое линзирование. Точечный узор от этого и защищает, ведь они уменьшаются по направлению к центру стекла, а температура при нагреве распределяется максимально равномерно.
Также благодаря этому снижается высокий риск появление трещин на поверхности, а также оптических иллюзий, которые на лобовом стекле могут привести к искажению зрения водителя, что также очень опасно во время движения. Каждая подобная деталь очень важна, ведь даже самое минимальное отвлечения взгляда водителя от дороги, особенно, при плотном городском трафике, недопустимо. Именно поэтому конструкции современных авто разрабатываются с учётом всех подобных нюансов. Сейчас инженеры машиностроения думают о своих будущих клиентах максимально, делая удобными не только салоны, но и сам кузов автомобиля, уделяя таким нюансам очень много должного внимания.
Защитит от бликов Фото:id.pinterest.com
Безусловно, нельзя обойти стороной и эстетическую часть наличия чёрных точек на стекле, ведь благодаря их наличию тот же самый слой клея скрывается и не меняет со временем свой цвет, портя весь внешний вид машины. Это выглядит очень элегантно, ведь, например, на лобовом стекле по всему периметру со временем этот клей стал бы смотреться просто ужасно. А плавный и размывающийся переход стирает такую границу, не приковывая взгляд к этому месту. Такое решение намного приятнее для взгляда и помогает сделать весь облик автомобиля более завершённым. Ведь внешняя составляющая модели тоже очень важна и помогает продажам в автомобильной индустрии, учитывая огромнейшую конкуренцию в этой области.
Кроме того, как уже упоминалось, фритты созданы и для большего комфорта водителя. Но не только в солнечные дни, но и в целом в безоблачную погоду. Расположенные чёрные точки в верхней части лобового стекла, а также тех, что на дверях, помогают создать как бы дополнительный козырёк. Благодаря этому можно избежать большого количества бликов в пространстве автомобиля и перед глазами самого водителя. Это необходимо в том случае, если нет возможности откинуть козырёк или сразу разместить его и в зоне лобового стекла и в зоне двери, такое решение крайне продуманно и удобно. И хотя этот рисунок из точек не может выполнять роль полноценного козырька, всё-таки небольшую пользу всё равно принесёт, это лучше, чем если бы его не было вовсе. Этот подход позволяет увеличить комфорт и не отвлекаться от дороги во время ясной или солнечной погоды.
У них много функций Фото:chinatoughenedglass.en.made-in-china.com
Таким образом, даже столь мелкие и не всегда примечательные детали играют огромную роль в конструкции такого сложного механизма, как автомобиль и отвечают за безопасность во время движения.
Ничто не отвлечёт внимание водителя Фото:crossmedia.az
