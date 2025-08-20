Тренд «варёные джинсы»: от простых моряков до мировых знаменитостей

Джинсы варёнки /Фото:emilia-spanish.ru
Джинсы-варёнки - это модный тренд, который возрождается в 2023 году и привлекает внимание модных гуру и стильных знатоков. Но как же эти уникальные джинсы появились в мире и почему они актуальны уже несколько десятилетий?
В XVII веке моряки начали производство брюк из отходов прорвавшихся парусов.паруса для плавания. Изначально брюки не были окрашены и чаще всего были белого цвета. Однако, когда стал доступным краситель цвета «индиго», они начали окрашиваться и в синий цвет.
Первые джинсы Левис /Фото:pokrovsky5.ru
История джинсов-варёнок начала своё массовое развитие в XVIII - XIX веках. В то время процесс производства одежды был гораздо более трудоёмким, и фабрикам нужно было найти способ сделать одежду прочной и надёжной. А ткань из индигоокрашенного хлопка, которая была такой прочной, что могла выдержать самые тяжёлые физические нагрузки идеально подошла. И тогда, в 1853 году Лив Страусс впервые изготовил брюки в качестве рабочей одежды для фермеров. На сегодняшний день его компания по производству джинсов - Levi Strauss & Co. больше известная как - Levi’s одна из наиболее известных в мире.
Появление кислотной стирки джинсов впервые связывают с культурой сёрфинга в Калифорнии 1960-х годов. Сёрферы с недовольством относились к тому факту, что их любимые джинсы выцветали на солнце, поэтому они сами придумали использовать хлорный отбеливатель, чтобы придать им особый вид.
В 1964 году уже французский дизайнер джинсов Франсуа Жирбо впервые применил новый метод стирки, добавив камни в барабан стиральной машины. В результате этого необычного эксперимента джинсы приобрели приятную на ощупь размытую текстуру и неожиданный оттенок. В результате он ввёл такую технологию как «stone-wash». Эта инновационная технология придуманая им поныне остается актуальной. Одежда Франсуа Жирбо и в настоящее время пользуется узнаваемостью и признанием во всем мире благодаря своей оригинальности, а также безупречному дизайну и высокому качеству пошива.
Это новшество позже вызвало широкий резонанс в панк-культуре 80-х годов, как символ бунтарства и свободы, а в 1981 году компания Guess выпустила первую пару «предварительно выстиранных» джинсов. Такой стиль стал очень популярным не только среди субкультур, но и за их пределами, и до сих пор считается одним из ключевых трендов десятилетия.
Джинсы Варёнки в СССР: когда мода переходит границы
В 1980-х годах культура джинсов и рок-музыки проникла в советскую страну, вызвав настоящую модную революцию. Молодёжь стремилась выразить свою индивидуальность и отличиться. В то время советское правительство контролировало торговлю и импорт, что делало настоящие джинсы недоступными для обычных граждан. Советские же подростки были очень изобретательными, и нашли способ обойти ограничения и создать свои собственные джинсы. Одним из самых известных методов было создание так называемых «джинс варёнок», которые получили свое название из-за своего «варёного» вида.
Девушки в джинсах варёнках /Фото:blog.inbox-marketing.ru
Джинсы-варёнки помимо своей непревзойдённой прочности и долговечности, знамениты ещё и своей оригинальной отделкой. Термин «варёнки» происходит от специального процесса обработки джинсовой ткани, который называется «гарнировкой». Перед процессом окрашивания джинсы вымачивались в больших котлах с горячим крахмальным раствором. Это придавало им своего рода «варёный» эффект, который отличал их от других видов джинсов.
Процесс варки обеспечивал возможность получить уникальные оттенки и фактуры ткани. Джинсы-варёнки могли быть светлыми или тёмными, с различными следами старения и смыва краски. Все эти детали придавали одежде особый шарм и индивидуальность, что сразу же привлекло множество людей.
Процесс варки джинсов
Джинсы-варёнки остались одной из самых ярких страниц модной истории СССР. Несмотря на то, что они были созданы в условиях нехватки и ограничений, они стали символом выражения свободы и непринятия серой рутины молодёжью тех времён. Но, со временем процесс производства джинсов стал гораздо более индустриализированным, и такие уникальные искусственные детали как варка, вышли из моды. Более простые и стандартизированные джинсы стали популярными, и джинсы-варёнки забылись на некоторое время.
Однако, мода — явление цикличное. В 21 веке требования к одежде стали более индивидуальными, и люди начали искать отражение своей индивидуальности в стиле и модных тенденциях. Именно тогда совершенно неожиданно они триумфально вернулись в 2017 году.
Сегодня возвращение джинсов-варёнок связано с восхитительной комбинацией винтажного шарма и стиля современности. Они предоставляют возможность выглядеть стильно и оригинально, имея при этом комплект одежды, который выделяет вас из толпы. Многие знаменитости и модные дизайнеры уже также приняли этот тренд и начали внедрять в свои коллекции джинсы-варёнки в различных вариациях. В 2023 году они всё ещё в моде и вдохновляют модных ценителей на исследование нового стиля и эксперименты с одеждой.
Показ Dior /Фото:marieclaire.ru
В 2017 году мир моды был поражён новым трендом - джинсы варёнки. Этот неожиданный стиль был воссоздан самыми влиятельными дизайнерами в индустрии моды, которые решили перевернуть представление о дениме.
Один из первых модных домов, кто внедрил джинсы варёнки, был DSQUARED2 ещё в 2017 году. Его модели сразу же покорили сердца модных ценителей и звёзд. Этот модный дом оригинально сочетает традиционный деним с необычными цветами и текстурами, создавая удивительные образы.
Еще одним влиятельным дизайнером, разработавшим джинсы варёнками, стал Алессандро Микеле. Творческий директор знаменитого бренда Gucci, на тот момент, представил моделям известного дома дизайна новый взгляд на классическую джинсовую одежду. Его вариации джинсов варёнки с яркими аппликациями, вышивкой и кружевными вставками стали настоящим хитом. Певицы Билли Айлиш и Дженнифер Лопес не смогли устоять перед модой Микеле и стали фанатами его джинсов варёнок.
Варёнки от Gucci /Фото:pinterest.it
Бренд Balmain тоже не отстал и выпустил новый образ, вдохновленный эстетикой прошлого. В его основе - пара модных джинсов с необычным ремнём, топ и высокие ботфорты.
Показ Balmain /Фото:marieclaire.ru
Позже, на показе Versace весна-лето 2020, были представлены уникальные джинсы, созданные по на время забытой технологии «варёнки». В рамках мужского показа Versace весна-осень 2020 модели демонстрировали искусное сочетание различных принтов. Джинсы варёнки выглядели стильно и совершенно гармонично сочетались с яркой разноцветной футболкой.
И, конечно же, в списке дизайнеров производящих варёнки, нельзя не упомянуть Марка Джейкобса. Его модели обладают неповторимой стилистикой и привносят в мир денима некую эклектику и непредсказуемость. Джинсы варёнки от Джейкобса поражают своими необычными формами, объемными карманами и принтами, подчеркивающими индивидуальность обладательниц этих моделей. Ким Кардашьян и Леди Гага стали неотъемлемой частью тренда Джейкобса, воплощая его модели в своих образах.
Джинсы варёнки в и 2023 году остался настоящей сенсацией в мире моды. Этот тренд подхватили такие мировые знаменитости как Майли Сайрус, Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, и помогли ему стать неотъемлемой частью модной индустрии.
Хейли Бибер в варёнках
Сделать такие джинсы можно и самому, покупать не обязательно:
1. Наиболее распространённым способом было использование химических веществ. Для того чтобы превратить темный деним в светлый, его помещали в большую кастрюлю или металлическое ведро с добавлением обычного отбеливателя или хлорки, а затем нагревали до кипения и проваривали в течение некоторого времени. Иногда добавляли соду. Для равномерного голубого цвета достаточно было просто опустить джинсы в воду и периодически перемешивать их специальными деревянными щипцами. Чтобы получить джинсы с неравномерным окрасом, с темными полосами или эффектом «tie dye» - этот метод заключается в процессе окрашивания тканей, в котором яркие краски неравномерно сочетаются с неокрашенной тканью, создавая уникальный рисунок, орнамент или узор. Перед погружением в воду джинсы туго скручивали и завязывали узлом. Иногда, чтобы достичь нужного эффекта, штанины обматывали нитками, которые затем снимали.
Варёная джинса
2. Ещё один способ создать неравномерный окрас джинсов - это физический метод. Для этого использовалась наждачная бумага. Джинсы просто тёрли по разным участкам, чтобы счистить верхний слой краски и показать более светлые слои ткани. Таким образом, можно было создать эффект потёртости и старения на нужных участках джинсов.
3. TIE DYE своими руками. Современный способ создать эффект «варёнки» или популярного сейчас tie dye. Для начала, джинсы или другую хлопковую одежду нужно аккуратно скрутить. Затем, можно использовать спрей с отбеливателем, чтобы опрыскать ткань. Чем больше отбеливателя и его концентрация, тем светлее будет окраска. После этого, джинсы следует оставить на солнце на 1,5-2 часа или до полного высыхания. Этот способ также подходит для хлопковых футболок, свитшотов и джинсовок. Чем тоньше ткань, тем быстрее появится эффект. После того, как одна сторона обработана и полностью высохла, вещь следует перевернуть и повторить процесс. Затем останется только выстирать и еще раз высушить.
