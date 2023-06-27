Жизнь и Творчество Сальвадора Дали

«Сюрреализм — это Я!» — фраза, брошенная Дали в 1936 году после ссоры и исключения из группы сюрреалистов, сегодня уже не кажется слишком самонадеянной. Живописец и график, скульптор и режиссер, один из самых ярких и известных сюрреалистов, Сальвадор Дали создавал резонанс во всех областях искусства, где начинал свою деятельность.
Сальвадо́р Дали́ (полное имя Сальвадор Доме́нек Фелип Жасинт Дали и Доме́нек, маркиз де Пу́боль, кат. Salvador Domènec Felip Jacint Dalí i Domènech, Marqués de Dalí de Púbol, исп. Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, Marqués de Dalí y de Púbol; 11 мая 1904, Фигерас — 23 января 1989, Фигерас) — испанский живописец, график, скульптор, режиссёр, писатель. Один из самых известных представителей сюрреализма.
В детстве Дали был сообразительным, но заносчивым и неуправляемым ребёнком.
Однажды он даже затеял скандал на торговой площади ради леденца, вокруг собралась толпа и полицейские попросили хозяина лавки открыть её во время сиесты и подарить-таки непослушному мальчику данную сладость. Он добивался своего капризами и симуляцией, всегда стремился выделиться и привлечь к себе внимание.
Многочисленные комплексы и фобии (страх перед кузнечиками и другие) мешали ему включиться в обычную школьную жизнь, завести с детьми обычные связи дружбы и симпатии.
Но, как и любой человек, испытывая сенсорный голод, он искал эмоциональный контакт с детьми любыми способами, стараясь вжиться в их коллектив если не в роли товарища, то в любой другой роли, а точнее той единственной, на которую был способен — в роли эпатажного и непослушного ребёнка, странного, чудаковатого, всегда поступающего вопреки чужим мнениям.
Проигрывая в школьных азартных играх, он вёл себя так, будто выиграл, и торжествовал. Иногда без причины затевал драки.
Частично комплексы, приведшие ко всему этому, были вызваны и самими одноклассниками: они относились к «странному» ребёнку довольно нетерпимо, использовали его страх перед кузнечиками, подсовывали ему за шиворот этих насекомых, чем доводили Сальвадора до истерики, о чём он позднее поведал в своей книге «Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим».
В 1921 году поступает в Академию Сан-Фернандо. Рисунок, представленный им ещё абитуриентом, был высоко оценён преподавателями, но не принят из-за малых размеров. Сальвадору Дали дали 3 дня на изготовление нового рисунка. Однако юноша не спешил с работой, чем очень беспокоил своего отца, который и без того за долгие годы натерпелся его причуд. В конце концов юный Дали сообщил, что рисунок готов, но он даже меньше предыдущего, и это стало для отца ударом. Однако преподаватели в силу чрезвычайно высокого мастерства сделали исключение и приняли молодого эксцентрика в академию.
В этом же году умирает мать Сальвадора Дали, что становится для него трагедией.
В 1922 году переезжает в «Резиденцию» (исп. Residencia de Estudiantes) (студенческое общежитие в Мадриде для одаренных молодых людей) и начинает учёбу. В те годы все отмечают его щёгольство. В это время он знакомится с Луисом Бунюэлем, Федерико Гарсиа Лоркой, Педро Гарфиасом. С увлечением читает работы Фрейда.
Знакомство с новыми течениями в живописи развивается — Дали экспериментирует с методами кубизма и дадаизма. В 1926 г. его выгоняют из Академии за высокомерное и пренебрежительное отношение к преподавателям. В том же году впервые едет в Париж, где знакомится с Пабло Пикассо. Пытаясь найти собственный стиль, в конце 1920-х создает ряд работ под влиянием Пикассо и Жоана Миро. В 1929 г. участвует вместе с Бунюэлем в создании сюрреалистического фильма «Андалузский пёс».
Тогда же он впервые встречает свою будущую жену Галу (Елену Дмитриевну Дьяконову), бывшую тогда женой поэта Поля Элюара. Сблизившись с Сальвадором, Гала, однако, продолжает встречаться со своим мужем, заводит попутные отношения с другими поэтами и художниками, что в то время казалось приемлемым в тех богемных кругах, где вращались Дали, Элюар и Гала.
Работы Дали демонстрируются на выставках, он завоевывает популярность. В 1929 г. примыкает к группе сюрреалистов, организованной Андре Бретоном. В это же время происходит разрыв с отцом. Неприязнь семьи художника к Гале, связанные с этим конфликты, скандалы, а также надпись, сделанная Дали на одном из холстов — «Иногда я с наслаждением плюю на портрет моей матери» — привели к тому, что отец проклял сына и выставил его из дома. Провокационные, эпатажные и, казалось бы, ужасные поступки художника далеко не всегда стоило понимать буквально и всерьёз: вероятно, он не хотел оскорбить свою мать и даже не представлял, к чему это приведёт, возможно, он жаждал испытать серию чувств и переживаний, которые стимулировал у себя таким кощунственным, на первый взгляд, поступком. Но отец, огорчённый давней смертью жены, которую любил и память о которой бережно хранил, не выдержал выходок сына, ставших для него последней каплей. В отместку негодующий Сальвадор Дали послал отцу в конверте свою сперму с гневным письмом: «Это всё, что я тебе должен». Позднее, в книге «Дневник одного гения» художник, будучи уже пожилым человеком, хорошо отзывается об отце, признаёт, что тот сильно любил его и терпел доставляемые сыном страдания.
В 1934 г. неофициально вступает в брак с Галой (официальное венчание произошло в 1958 году в испанском городке Жирона).
С началом второй мировой войны Дали вместе с Галой уезжает в США, где они живут с 1940 по 1948 г. В 1942 г. выпускает беллетризованную автобиографию «Тайная жизнь Сальвадора Дали». Его литературные опыты, как и художественные произведения, как правило, оказываются коммерчески успешными. Он сотрудничает с Уолтом Диснеем. Тот предлагает Дали испытать свой талант в кино — искусстве, которое в то время было овеяно ореолом волшебства, чудес и широких возможностей. Но предложенный Сальвадором проект сюрреалистического мультфильма Destino был признан коммерчески нецелесообразным, и работа над ним была прекращена. Дали работает с режиссёром Альфредом Хичкоком и рисует декорации для сцены сна из фильма «Заворожённый». Однако сцена вошла в фильм очень урезанной — опять же из коммерческих соображений.
Выполненные в присущей только Дали гротескной манере и пропитанные духом нереальности, картины «Постоянство памяти», «Пылающий жираф», «Мягкие часы», «Сон, навеянный полётом пчелы вокруг граната, за миг до пробуждения» стали визитной карточкой его творчества.
Работы Дали выглядят современными и сегодня: вы можете убедиться в этом, просмотрев отрывок фильма «Андалузский пес» или… рассмотрев «Чупа-чупс», упаковку которому за полчаса нарисовал Дали, когда к нему обратился владелец конфетной фабрики Энрике Бернат.
После смерти жены Дали переживает глубокую депрессию.
Сами его картины упрощаются, и на них долгое время преобладает мотив скорби (вариации на тему «Пьета»).
Болезнь Паркинсона также мешает Дали рисовать.
Его самые последние работы («Петушиные бои») представляют собой простые закорючки, в которых угадываются тела персонажей — последние попытки самовыражения несчастного больного человека.
Ухаживать за больным и обезумевшим стариком было трудно, он бросался в медсестёр тем, что подворачивалось под руку, кричал, кусался.
После смерти Галы Сальвадор переезжает в Пуболь, но в 1984 году в замке произошёл пожар. Парализованный старик безуспешно звонил в колокольчик, пытаясь позвать на помощь. В конце концов он превозмог немощь, свалился с кровати и пополз к выходу, но потерял сознание у двери. С тяжёлыми ожогами Дали был доставлен в больницу, но выжил. До этого случая, возможно, Сальвадор планировал, чтоб его похоронили рядом с Галой, и даже приготовил место в склепе в замке. Однако после пожара он покинул замок и переехал в театр-музей, где он оставался до конца своих дней.
Больной, немощный, Дали скончался 23 января 1989 года от сердечного приступа.
Единственная разборчивая фраза, которую он произнёс за годы болезни, была «Мой друг Лорка»: художнику припомнились годы счастливой, здоровой молодости, когда он дружил с поэтом Федерико Гарси́а Лорка.
Художник завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело Дали замуровано в пол в одной из комнат театра-музея Дали в городе Фигéрас.
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