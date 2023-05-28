Легендарная техника из СССР

Интересная подборка легендарной техники из СССР.







Источник: hi-tech



КВН-49 — черно-белый телевизор, выпускавшийся в различных модификациях с 1949 до 1960 года. Первый массовый телевизор в СССР:







ТК-1 — один из первых советских серийных телевизоров:







Телевизор «Ленинград Т-1». Начало серийного выпуска – 1947 год. Изначально телевизоры были рассчитаны на прием изображения с четкостью в 441 строку, позже их перевели на стандарт в 625 строк:







Переносная приставка к телевизору «Квант», выпускалась на Львовском заводе кинескопов с 1974 года. Приставка могла быть на расстоянии до 12 метров от основного телевизора. Кинескоп 16ЛК1Б, с размером изображения — 103х125 мм.







Цветной «Рекорд-705»:







Литовские телевизоры «Таурас-4»:







Телевизоры «Электроника-50» «Электроника ВЛ-100»:







Б-2 — первый советский серийный телевизор. Годы выпуска 1933—1936. Принимал передачи по германскому стандарту механической развертки на 30 строк при кадровой частоте 12,5 кадров в секунду.







Мало кто знает, что эти знаменитые аппараты выпускали в том числе и в СССР. На фото: Polaroid 636 Closeup — фотоаппараты, выпускавшиеся по лицензии фирмы Polaroid (США) в СССР и в России на совместном предприятии «Светозор» (Москва) с 1989 по 1999 год.







«Атмосфера» — советские портативные транзисторные радиоприемники, выпускавшиеся с 1959 по 1964 год. На фото: «Атмосфера 2» — усовершенствованная модель 1960 года. От первой модели отличается внешним оформлением, увеличенными размерами и весом.







Холодильник «Минск—15» — Впервые в нем для теплоизоляции обеих камер был использован пенополиуретан. Он и его модификация «Минск-15М» выпускались в общей сложности 17 лет, произведено более 4 миллионов экземпляров. 1984 год.







Холодильник ЗИЛ. Выпущен Московским автомобильным заводом имени И. А. Лихачева. Отличительная особенность этого холодильника – полки на дверце. 1970 год:







Настоящий прорыв — стиральная машина-автомат «Эврика». Барабанная машина, в которой был реализован отжим без выемки белья, также автоматически осуществлялся слив по таймеру. Первые машины появились в 1970-х.







«Школьник» — среднеформатная бокс-камера. Производилась с 1962 по 1969 год на Минском машиностроительном заводе. Размер кадра 60×60 мм.







«Зенит» (1952—1956) – один из первых аппаратов знаменитой линейки с объективом «Индустар-50» и удлинительным кольцом для макросъемки:







«Чайка» — советский шкальный полуформатный фотоаппарат. Первая модель из одноименного семейства. Выпускался в 1965—1967 годах:







«Эстафета» — советский среднеформатный шкальный фотоаппарат. Разработан и выпускался на ГОМЗ (1958—1959), в 1959—1961 году производство перенесено на Минский механический завод (Белорусское оптико-механическое объединение):







«Зенит-21XS» — белорусский малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат с полуавтоматической установкой экспозиции. Выпускался на Белорусском оптико-механическом объединении в 1990-е годы. Размер кадра -24×36 мм:







«Вилия» — еще один советский шкальный малоформатный фотоаппарат. Выпускался в 1974—1985 годы. Размер кадра — 24×36 мм:







«Конвас-автомат» — профессиональный ручной киносъемочный аппарат, рассчитанный на использование кинопленки 35 мм. Годы выпуска: 1965—1992:











