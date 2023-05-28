Легендарная техника из СССР

Интересная подборка легендарной техники из СССР.
Источник: hi-tech
КВН-49 — черно-белый телевизор, выпускавшийся в различных модификациях с 1949 до 1960 года. Первый массовый телевизор в СССР:
ТК-1 — один из первых советских серийных телевизоров:
Телевизор «Ленинград Т-1». Начало серийного выпуска – 1947 год. Изначально телевизоры были рассчитаны на прием изображения с четкостью в 441 строку, позже их перевели на стандарт в 625 строк:
Переносная приставка к телевизору «Квант», выпускалась на Львовском заводе кинескопов с 1974 года. Приставка могла быть на расстоянии до 12 метров от основного телевизора. Кинескоп 16ЛК1Б, с размером изображения — 103х125 мм.
Цветной «Рекорд-705»:
Литовские телевизоры «Таурас-4»:
Телевизоры «Электроника-50» «Электроника ВЛ-100»:
Б-2 — первый советский серийный телевизор. Годы выпуска 1933—1936. Принимал передачи по германскому стандарту механической развертки на 30 строк при кадровой частоте 12,5 кадров в секунду.
Мало кто знает, что эти знаменитые аппараты выпускали в том числе и в СССР. На фото: Polaroid 636 Closeup — фотоаппараты, выпускавшиеся по лицензии фирмы Polaroid (США) в СССР и в России на совместном предприятии «Светозор» (Москва) с 1989 по 1999 год.
«Атмосфера» — советские портативные транзисторные радиоприемники, выпускавшиеся с 1959 по 1964 год. На фото: «Атмосфера 2» — усовершенствованная модель 1960 года. От первой модели отличается внешним оформлением, увеличенными размерами и весом.
Холодильник «Минск—15» — Впервые в нем для теплоизоляции обеих камер был использован пенополиуретан. Он и его модификация «Минск-15М» выпускались в общей сложности 17 лет, произведено более 4 миллионов экземпляров. 1984 год.
Холодильник ЗИЛ. Выпущен Московским автомобильным заводом имени И. А. Лихачева. Отличительная особенность этого холодильника – полки на дверце. 1970 год:
Настоящий прорыв — стиральная машина-автомат «Эврика». Барабанная машина, в которой был реализован отжим без выемки белья, также автоматически осуществлялся слив по таймеру. Первые машины появились в 1970-х.
«Школьник» — среднеформатная бокс-камера. Производилась с 1962 по 1969 год на Минском машиностроительном заводе. Размер кадра 60×60 мм.
«Зенит» (1952—1956) – один из первых аппаратов знаменитой линейки с объективом «Индустар-50» и удлинительным кольцом для макросъемки:
«Чайка» — советский шкальный полуформатный фотоаппарат. Первая модель из одноименного семейства. Выпускался в 1965—1967 годах:
«Эстафета» — советский среднеформатный шкальный фотоаппарат. Разработан и выпускался на ГОМЗ (1958—1959), в 1959—1961 году производство перенесено на Минский механический завод (Белорусское оптико-механическое объединение):
«Зенит-21XS» — белорусский малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат с полуавтоматической установкой экспозиции. Выпускался на Белорусском оптико-механическом объединении в 1990-е годы. Размер кадра -24×36 мм:
«Вилия» — еще один советский шкальный малоформатный фотоаппарат. Выпускался в 1974—1985 годы. Размер кадра — 24×36 мм:
«Конвас-автомат» — профессиональный ручной киносъемочный аппарат, рассчитанный на использование кинопленки 35 мм. Годы выпуска: 1965—1992:
«Агат» — первый советский серийный 8-разрядный персональный компьютер, разработан в 1981—1983 гг. Поступил в серийное производство в 1984 году. Был ориентирован на образование. Выпускался вплоть до 1994 года:
«Юность» — ламповая радиола, выпускавшаяся с 1958 года. Диапазоны принимаемых частот — ДВ, СВ, КВ. Выходная мощность — 0,75 Вт. Розничная цена на момент выпуска — 43 рубля 50 коп:
«Каравелла» — серия советских электрофонов, выпускавшихся в 1970-1980 годы. На фото: первая модель электрофона «Каравелла». От других марок советских электрофонов отличаются тем, что выполнены в настольно-настенном оформлении:
«Микро-80» — советский любительский 8-разрядный микрокомпьютер на основе микропроцессора К580ИК80А. Схема и подробные инструкции по сборке компьютера были опубликованы в журнале «Радио» в 1983 году. Память: 64 КБ ОЗУ, 2 КБ ПЗУ:
«Микроша» — 8-разрядный микрокомпьютер. Серийно выпускался с 1987 года на Лианозовском электромеханическом заводе. Один из первых советских персональных компьютеров бытового назначения. Микропроцессор: КР580ВМ80А на тактовой частоте 1,77 МГц, память: ОЗУ:
«Апогей БК-01» — советский 8-разрядный бытовой компьютер. Выпускался с 1988 года. Известно, что цена в 1989 году была – 650 руб. Память: ОЗУ — 64 КБ. Внешняя память: бытовой кассетный магнитофон:
ЕС-1835. ЕС — это целая серия советских персональных компьютеров – аналогов IBM PC. Они разработаны в 1980-е годы в НИИЭВМ (г. Минск). Данная модель выпускалась на предприятии Robotron (ГДР). Процессор U80601 (аналог Intel 80286):
БК (бытовой компьютер) — семейство советских 16-разрядных компьютеров. Выпускались для бытовых и учебных целей с 1983 года по 1993 год. Процессор: К1801ВМ1. Внешняя память – кассетный магнитофон:
«Вектор» — советский домашний компьютер, 1986 года выпуска. Процессор: КР580ВМ80А, работает на повышенной тактовой частоте 3 МГц. ОЗУ: 64 КБ, из которых от 8 до 32 КБ может использоваться под видеопамять. Стоимость в конце 1980-х составляла 750 руб:
«Турнир» — советская телевизионная игровая приставка, выпущена в СССР в 1978 году. Пользователю предлагалось выбрать встроенные игры (футбол, хоккей и т.д.):
«Десна» — первый в СССР серийный кассетный магнитофон. Выпускался на Харьковском радиозаводе «Протон» с 1969 года:
Магнитофон «Юпитер-202». Киевский завод «Коммунист», модель 1973 г. Третья модель в линейке, здесь уже нет скорости 4,76 см/с:
«Электроника MK-52» — первый советский микрокалькулятор с энергонезависимой электрически стираемой памятью, обеспечивающей сохранность программ при выключении питания. Год выпуска 1985:
«Электроника МС 6313» — советский матричный принтер. Стоил 2205 рублей по состоянию на начало 1991 года (60-70 долларов по биржевому курсу). Имел два интерфейса: параллельный ИРПР/ИРПР-М и последовательный «стык С2»:
«Феликс» — самый распространенный в СССР арифмометр. Выпускался с 1929 общим тиражом несколько миллионов машин. В арифмометре использован простой и надежный транспортный механизм каретки, отличавший его от западных аналогов:
«Ну, погоди!» («Электроника ИМ-02») – мечта всех советских детей (и некоторых взрослых) 80-х годов. Производилась с 1984 года:
А вы помните эти автоматы? Какой был ваш любимый? «Морской бой» или «Удачный выстрел»? На фото: Зал игровых автоматов Центрального парка культуры и отдыха имени А.М. Горького, 1986 год:
«Электроника 508 Видео» — катушечный бытовой видеомагнитофон, выпускался Воронежским НПО:
«Электроника 505 Видео» — переносной кассетный цветной видеомагнитофон. Выпуск с 1979 г. Скорость протяжки ленты — 14,29 см/с:
Знаменитый «Электроника ВМ-12» — первый советский бытовой кассетный видеомагнитофон формата VHS. Оборудование для производства отдельных комплектующих деталей было закуплено в Японии:
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