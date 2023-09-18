Почему никто не верил в талант Бейонсе, или Как застенчивая серая мышка стала суперзвездой

Бейонсе, возможно, не самая коммерчески успешная артистка нашего времени, но, без сомнения, одна из самых культурно значимых. Вокруг премии Грэмми всегда царит информационный ажиотаж, но в этот раз он превзошёл все ожидания. Помимо сплетен о том, кто заслужил победу, какие у кого наряды, расовая и гендерная политика, связанная с наградами, была одна вещь, которая затмила всё - Бейонсе стала самой награждаемой артисткой «Грэмми». История этой певицы и её тернистого пути к этому рекорду — далее в обзоре.
«Неожиданный» талант Бейонсе
Бейонсе Жизель Ноулз.
Бейонсе Жизель Ноулз (Beyoncé Giselle Knowles-Carter) родилась и выросла в Хьюстоне, штат Техас, вместе со своей младшей сестрой Соланж, которая позже тоже пошла по её стопам. Отец будущей певицы, Мэтью, был торговым представителем, а мать, Тина, работала в банке. Позже она открыла свой салон красоты, и он стал вполне успешным. Бейонсе всегда была очень застенчивой, друзей у неё было мало. Когда ей исполнилось 7 лет, родители записали девочку на танцы, в надежде, что эти занятия помогут дочери перебороть стеснительность.
Огромный талант Бейонсе оказался сюрпризом даже для её родителей.
Надо сказать, что эти надежды оправдались с лихвой, когда мать и отец увидели дочь на сцене, то были поражены. Они никогда не видели её столь уверенной в себе. Там она была в своей стихии. Талант Бейонсе стал для них настоящим сюрпризом. Она же мечтала о мировой славе. Уже к 21 году она достигла этой цели, став всемирно известной не только как певица, но и как актриса.
Кроме потрясающих вокальных данных, Бейонсе обладает также актёрским талантом.
Достигнув большого успеха с R&B группой Destiny's Child, Ноулз вырвалась вперед, выпустив свой сольный дебютный альбом Dangerously in Love. Сингл «Crazy in Love» с участием её бойфренда, рэпера Jay-Z, стал одним из самых больших хитов лета 2003 года. Песня продвинула альбом к многомиллионным продажам и принесла Ноулз ряд наград, включая премию Грэмми и премию MTV Video Music Award.
Певица исполнила свою детскую мечту - стала суперзвездой.
Годом ранее певица начала сниматься в кино. Звезда её зажглась столь ярко, что своим лицом её решили сделать такие именитые бренды как Pepsi и косметическая компания L'Oréal. Несмотря на столь оглушительный успех, деньги, мировую славу суперзвезды, Бейонсе, по словам её близких, так и осталась доброй, искренней и немного застенчивой.
Скандалы, связанные с премией Грэмми
Рекорд ранее принадлежал венгерско-британскому дирижёру сэру Георгу Шолти, чей счёт в 31 Грэмми держался более 20 лет. В предыдущие годы Бейонсе не раз становилась предметом жарких споров. Многие считали, что певицу дважды несправедливо лишали заслуженной премии. Скандал с расовой политикой в распределении наград оба раза сопровождал церемонию вручения Грэмми. Например, в 2015 году альбом Beyoncé проиграл Morning Phase электронного музыканта Бека. Канье Уэст в знак протеста отобрал награду и потребовал передать её Ноулз. Через два года ситуация повторилась, а более удачливой соперницей выступила Адель, которая скромно заявила, что в отличие от Бейонсе не заслужила эту награду.
Премия Грэмми, как говорят злые языки, старалась ущемить Бейонсе из-за её цвета кожи.
Возникший в результате протест вызвал повышенный общественный интерес к расовой политике наград с популярным хэштегом #grammyssowhite. В результате Академии пришлось пойти на некоторые уступки и сделать систему голосования более доступной. За Грэмми голосуют звукозаписывающие компании и члены Академии звукозаписи, коллеги признали Бейонсе опытной артисткой и невероятно талантливой певицей. Однако вопрос, делает ли этот рекорд её одной из самых успешных артисток современности, так и остался открытым. Глядя на её продажи и цифры, а также на её фандом и реакцию критиков на работу Бейонсе, можно увидеть более сложную картину.
Некоммерческий успех
Jay-Z и Бейонсе.
Будучи, бесспорно, мегаталантливой исполнительницей, Бейонсе не демонстрирует огромного коммерческого успеха. Возможно, тут сыграло свою роль то, какие темы певица затрагивает в своём творчестве. Проблемы социума, расизм, политика, религия и сексизм — это то, что не очень ассоциируется с поп-музыкой. Зато альбомы, затрагивающие эти неудобные темы, придали Ноулз культурное значение и развили её статус кумира. Её песни вдохновляют, а фанаты просто боготворят свою любимицу. Они не выносят ни малейшей критики своего кумира. У певицы одна из самых активных фан-баз в поп-культуре.
Фанаты певицы возвели её в ранг божества.
Так что, хотя Бейонсе, возможно, и не самая коммерчески успешная, она, безусловно, важна в культурном отношении. Послужной список её как артистки, получившей наибольшее количество премий Грэмми, безусловно, отражает это. Сама же певица считает главными достижениями мир и счастье. Она стала тем, кем мечтала в детстве — большой звездой. Истинный успех же для Бейонсе — это уважение, дружба, любовь. Именно в этом она хочет возрастать.
Бейонсе считает, что слава - это не главное в жизни.
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