Катастрофы, которые человек создал своими руками

Кажется, человек с самого своего появления на Земле только и делает, что пытается ее уничтожить. Каждый из этих снимков – свидетельство, рассказывающее об одной из ужасных катастроф, которые произошли по вине человека.



Разлив нефти в Мексиканском заливе

Химические отходы в Лав-Канале

Болезнь Минаматы

Электронная свалка в Гуйю

Взрыв на атолле Бикини

Разлив нефти в Персидском заливе

Взрыв в Цзилине

Химическая катастрофа в Севезо

Катастроа в Капруне

Пожар в Аль-Мишрак

Голодомор на Украине

Выброса цианида в Байя-Маре

Катастрофа в Бхопале

Чернобыльская катастрофа

Лондонский смог 1952 года