Помесь зебры с осликом и ещё 7 реально существующих примеров гибридов

Человечество практикует селекцию на протяжении многих десятилетий, однако зачастую она ассоциируется с растениями. А ведь люди ещё и активно занимаются скрещиванием и представителей фауны с целью создания видов, более продуктивных по разным показателям. Впрочем, порой в это дело вмешивается и сама природа. В результате появилось множество удивительных созданий, которые поражают своим внешним видом и способностями. Вашему вниманию восьмёрка гибридов животных, которые реально существуют.
1. Зеброиты
Зонки - редкий, но самый популярный вид зеброида. /Фото: wonderzine.com
Справедливости ради, стоит отметить, что в данном случае речь идёт о целой группе животных, которые могут именоваться зедонками, зорсами, зонки, зебрулами и т.п. Однако есть у них одно общее: скрещиваются самец зебры и самка любого другого непарнокопытного вида. Самыми популярными представителями зеброитов являются зонки, которые представляют собой гибрид зебры и ослика. Они известны благодаря своей силы и выносливости, а ещё одним неоспоримым плюсом этого вида является устойчивость их иммунитета к ряду распространённых лошадиных заболеваний.
2. Нарлуга
Морской гибрид из Гренландии. /Фото: factanimal.com
Нарлуга - яркий пример гибрида, к которому человек не имеет отношения - природа постаралась сама. История открытия этого животного началась в 1980 году с находки охотника Йенса Ларсена, который отстрелил трёх зверьков на гренландском побережье. И были эти животные довольно странными - они были похожи одновременно и на нарвала, и на белуху. Охотник сохранил череп одного из них, и это в итоге позволило учёным Научно-исследовательского института рыболовства Гренландии установить существование гибрида белухи и нарвала, который получил название нарлуга.
3. Бифало
Синтез дикого бизона и одомашненной коровы. /Фото: wikipedia.org
Бифало является животным-гибридом бизона и домашней коровы, к созданию которого пытались подойти ещё в позапрошлом столетии, однако реализовать смогли меньше 60 лет назад. У этого гибрида есть фишка - несмотря на то, что выводили его селекционеры, бифало прекрасно выживают в условиях дикой природы. А всё благодаря их способностям: при том, что первоначальной целью их создания было стремление получить от одной головы больше мяса, эти животные также отличаются большей выносливостью, благодаря чему пытались бороться с падежом скота в морозы. Правда, выживание в дикой природе сказалось на популяции бизонов - по данным редакции novate.ru, сегодня чистокровного животного почти не найти из-за их спаривания именно с бифало.
4. Косаткодельфин
Существование таких гибридов в природе пока не доказано. /Фото: wikipedia.org
Уже исходя из названия - косаткодельфин - можно сделать однозначный вывод, какой гибрид под ним подразумевается. Но, что самое интересное, несмотря на вроде бы сходство косатки и дельфина, эпизод такого скрещивания наука зафиксировала всего один. Причём в неволе: единственный косаткодельфин появился в гавайском Си Лайф Парке, где самец косатки умудрился выбрать для размножения самку дельфина, что было полной неожиданностей для сотрудников парка и учёных.
5. Кот саванна
Популярная кошачья порода - на самом деле гибрид. /Фото: cattish.ru
Когда почти тридцать лет назад было проведено первое скрещивание домашнего и дикого котов, трудно было представить, насколько получившиеся животные станут популярными. Однако действительно так: питомец кота породы Саванна, будучи самой крупной среди одомашненных представителей кошачьих, дикими совсем не выглядят. Более того, владельцы этих пушистиков утверждают, что они очень верные и активные. Есть у них и занятная фишка, которую они явно подсмотрели у собак: котов Саванна можно приучить к прогулкам на поводке и даже игре с палочкой.
6. Яглев
Таких животных на планете всего двое. /Фото: pofoto.club
Ещё один поразительный пример уникального скрещивания практически под присмотром человека, но без его непосредственного участия. А началась история с того, что в канадском заповеднике Бир Грик рядышком жили ягуар Диабло и львица Лола, которые выросли вместе. Когда же они повзрослели, то смотрители решили не давать им и дальше проживать в одном месте. Вот только не углядели: внезапно оказалось, что львица Лола забеременела от Диабло и произвела на свет двух детёнышей-гибридов. Малыши по имени Джазара и Цунами являются единственными представителями яглионов на планете.
7. Базл
Редчайших гибрид, который не может размножаться. /Фото: fermer.ru
Создания базла - гибрида овцы и козы – просто удивительный пример как бы двойного скрещивания. А всё потому, что для того, чтобы гибрид получился, взяли эмбрионы двух видов, что позволило базлу иметь сразу 4 родителя: два вида овец и два вида коз. Впервые это животное было выведено в 1984 году силами учёных австралийского Института животной физиология и генетики: тогда, по данным novate.ru, из шести детёнышей только один был полноценной химерой. Правда, особого смысла в существовании базлов толком и не было, кроме сугубо научной ценности, ведь потомство эти гибриды дать были не способны.
8. Койволк
Один из самых многочисленных гибридов, созданных в природе. /Фото: sobakovod.club
Ещё один очевидный пример гибридов, исходя из названия. Впрочем, койволков ещё называют восточными койотами, койотопсами и даже новыми волками. Но и в этом случае учёные не принимали участие в появлении вида, а лишь открыли и начали изучать его с шестидесятых годов прошлого столетия. Точно неизвестно, когда именно они появились, однако, судя по всему, довольно давно, ведь исследователи обнаружили в ДНК некоторых койволков ещё и гены одомашненного пса. В любом случае, получился довольно выносливый гибрид, популяция которого с годами лишь растёт.
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