Помесь зебры с осликом и ещё 7 реально существующих примеров гибридов

1. Зеброиты

Зонки - редкий, но самый популярный вид зеброида. /Фото: wonderzine.com

2. Нарлуга

Морской гибрид из Гренландии. /Фото: factanimal.com

3. Бифало

Синтез дикого бизона и одомашненной коровы. /Фото: wikipedia.org

4. Косаткодельфин

Существование таких гибридов в природе пока не доказано. /Фото: wikipedia.org

5. Кот саванна

Популярная кошачья порода - на самом деле гибрид. /Фото: cattish.ru

6. Яглев

Таких животных на планете всего двое. /Фото: pofoto.club

7. Базл

Редчайших гибрид, который не может размножаться. /Фото: fermer.ru

8. Койволк

Один из самых многочисленных гибридов, созданных в природе. /Фото: sobakovod.club