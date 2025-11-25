Как выглядит квартира у океана за 8 рублей в сутки

Дамы и господа, у вас есть реальная возможность практически бесплатно снять квартиру и отдохнуть в настоящих тропиках, всего в километре от океана, горячих пляжей и знаменитой набережной Марина-драйв. Именно здесь снято большинство индийских фильмов. Но… есть несколько моментов. Из аэропорта сюда ходят электрички.

Цена билета — 5 российских рублей. Некоторые жильцы пристраивают туалеты, которые нависают над каналом. В полу просто делается отверстие и всё. Эти домики из профнастила стоят в самом дорогом месте огромного индийского мегаполиса, на небольшой площади живет один миллион человек. Это самый центр Мумбая. Жилье тут на любой вкус. Здесь есть как комнаты, так и небольшие квартиры. Снять комнату 10 квадратных метров тут можно за 250 российских рублей в месяц или 8 рублей в сутки ! Это средняя цена… есть комнаты и дешевле . Но сразу учтите: в вашей комнате не будет кондиционера, горничной и свежих полотенец.К сожалению, у вас не будет туалета и душевой. Не будет центральной канализации. Скорее всего комната окажется без окон. Здесь отсутствует вывоз мусора. Во время дождей первые этажи затапливает по щиколотку, а верхние сильно греются на солнце. Те счастливчики что живут вдоль канала, не утруждают себя выносом мусора… отходы вышвыриваются прямо в окно.Каждый день вам придется брать ведра и идти за водой на улицу. Воду включают всего на пару часов утром и вечером. У трубы выстраиваются длинные очереди из местных жителей, с собой они приносят ведра и кувшины. В вашей «уютной» квартире будут стоять две бочки для воды на 200 литров, это ваш запас для различных бытовых нужд.Этой воды обычно хватает на целый день. Местные ее пьют, но вам не советую. А вот с питанием проблем не будет вообще. Готовую пищу тут продают на каждом углу за сущие копейки. Самая ходовая еда, это пшеничные лепешки, различные пирожки с начинкой и хлеб. Кстати, цены на пирожки начинаются от 3 рублей. Одноразовой посуды в местных заведениях нет. Чай пьют из стеклянных стаканов. Огромное количество квартир тут имеют площадь менее 10 квадратных метров и в них живет по 4-5 человек. Есть вероятность, что у вас в квартире все-таки окажется электричество, телевизор и холодильник, но вот туалеты тут остаются роскошью практически для всех. Но это не страшно… К вашим услугам тут будут общественные туалеты, каждый из них рассчитан на 200 — 300 горожан. Старожилы этих мест часто, чтобы не стоять в очереди, справляют нужду прямо на улице. И действительно, некоторые путешественники, любящие экстрим, снимают тут жилье на короткое время. Это исторический центр старого города, рядом знаменитая набережная, парки и сразу несколько пляжей. Индийский океан тут теплый в любое время года. Если вас это не останавливает, то всего за 250 рублей , вы можете получить целый месяц «сказочной» жизни в центре Мумбая.