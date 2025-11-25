Как выглядит квартира у океана за 8 рублей в сутки

Дамы и господа, у вас есть реальная возможность практически бесплатно снять квартиру и отдохнуть в настоящих тропиках, всего в километре от океана, горячих пляжей и знаменитой набережной Марина-драйв. Именно здесь снято большинство индийских фильмов. Но… есть несколько моментов. Из аэропорта сюда ходят электрички.
Некоторые жильцы пристраивают туалеты, которые нависают над каналом. В полу просто делается отверстие и всё. Эти домики из профнастила стоят в самом дорогом месте огромного индийского мегаполиса, на небольшой площади живет один миллион человек. Это самый центр Мумбая. Жилье тут на любой вкус. Здесь есть как комнаты, так и небольшие квартиры. Снять комнату 10 квадратных метров тут можно за 250 российских рублей в месяц или 8 рублей в сутки ! Это средняя цена… есть комнаты и дешевле. Но сразу учтите: в вашей комнате не будет кондиционера, горничной и свежих полотенец. К сожалению, у вас не будет туалета и душевой. Не будет центральной канализации. Скорее всего комната окажется без окон. Здесь отсутствует вывоз мусора. Во время дождей первые этажи затапливает по щиколотку, а верхние сильно греются на солнце. Те счастливчики что живут вдоль канала, не утруждают себя выносом мусора… отходы вышвыриваются прямо в окно. Каждый день вам придется брать ведра и идти за водой на улицу. Воду включают всего на пару часов утром и вечером. У трубы выстраиваются длинные очереди из местных жителей, с собой они приносят ведра и кувшины. В вашей «уютной» квартире будут стоять две бочки для воды на 200 литров, это ваш запас для различных бытовых нужд., вы можете получить целый месяц «сказочной» жизни в центре Мумбая.
