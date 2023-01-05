6 главных советов от сомелье, как выбрать недорогое, но качественное вино

Вино - изысканный напиток, который дополнит любое блюдо. Однако не всем по карману алкоголь, который стоит несколько тысяч. К тому же, на рынке столько производителей, что глаза разбегаются, а на каком остановиться - непонятно. Мы подскажем, как подобрать бюджетное вино в пределах 300-600 рублей, поможем избежать разочарований, а также развеем популярные мифы.
1. Тип вина
Сухие и полусухие вина - лучший выбор для бюджетного сегмента, поскольку их себестоимость дешевле, чем у сладких и полусладких / Фото: fb.ru
Рекомендуем сухие или полусухие алкогольные напитки. Это оптимальный вариант в бюджетном ценовом сегменте, поскольку чем выше содержание сахара, тем дороже себестоимость вина из-за сложной технологии приготовления. Недобросовестные производители дешевых напитков могут замаскировать низкое качество подсластителями. Именно поэтому лучше всего остановиться на сухих и полусухих винах, так как они изначально дешевле по себестоимости.
2. География производства
За 300-600 рублей можно купить вкусное вино, если знать, как правильно выбирать
Недорогие, но хорошие вина производят в странах Нового Света (Австралии, ЮАР, Чили, Аргентине) и некоторых государствах Европы (Португалии, Испании). Алкогольный напиток выпускается в больших объемах, плюс в этих странах относительно недорогая рабочая сила, сравнительно с гигантами-виноделами вроде Франции и Италии. Французское вино до 600 рублей скорее всего не порадует своим богатым букетом, чего не скажешь о бутылочке из Нового Света.
3. Моносортовые вина
На вкус винограда влияет климат страны, состав почвы и природный ландшафт / Фото: kubanmakler.ru
Это напитки, произведенный на основе определенного сорта. Каждая разновидность винограда отличается характерным вкусом, ароматом и произрастает в определенных регионах (важен климат, состав почвы, ландшафт). Даже один и тот же сорт в разных странах может раскрываться по-своему. Производители выпускают множество видов напитков, но мы рекомендуем обращать внимания на вина, которые являются визитками тех или иных государств-виноделов.
Для каждой страны характерны те или иные сорта винограда, который дают лучший урожай / Фото: my-farmer.ru
Страны и их «главные» сорта:
- Аргентина: красные мальбэк, бонарда, белый торронтес.
- Новая Зеландия: белый совиньон блан.
- Чили: красный карменер, белые шардоне и совиньон блан.
- Австралия: красные шираз, пино-нуар, белый шардоне.
- Испания: белые вердехо и виура, красные гарнача, темпранильо.
- Германия: белый рислинг.
- ЮАР: красные пинотаж, шираз, белый шенен блан.
- Португалия: зеленый верде, красные торига насионал, темпранильо.
4. Дата производства
Обращайте внимание на год сбора урожая и выбирайте белые вина не старше 1,5 лет, а красные - 2 / Фото: i6.otzovik.com
Все слышали, что хорошее вино с годами становится лучше, но это не касается бюджетных вариантов. Обращайте внимание на год сбора урожая и подбирайте алкоголь «посвежее». Длительность хранения напитка зависит от производства и виноградного сорта. Не исключено, что спустя несколько лет алкоголь может испортиться.
Если вино стоит в бутылке более полутора лет, скорее всего, вкус и аромат станут менее насыщенными и яркими. Это не позволит насладиться всем букетом конкретного сорта. Однако, если вы не придаете значения тонким ноткам вкуса, такой напиток вполне пригоден для употребления. В целом, не советуем покупать красные вина старше двух лет, а белые - полутора.
5. Сбор урожая
В Северном полушарии урожай собирают в августе-октябре, а в Южном - в феврале-марте / Фото: partygorsk.com
Также учитывайте, что в разных полушариях урожай собирают в разные сезоны. В Северном - это август-октябрь, а разлив вина происходит не раньше февраля-марта. В Южном все наоборот: урожай собирают в феврале-марте, а производят алкогольный напиток в августе-сентябре. Первее всего на прилавки попадают свежие австралийские, чилийские и аргентинские вина, а затем к ним присоединяются напитки из США и европейских стран.
6. Мифы о вине
Винтовая пробка - не признак дешевого вина, наоборот, с ней напиток дольше хранится / Фото: tema.ru
Недаром говорят, что слухами земля полнится, а такая популярная отрасль как виноделие обрастает новыми мифами каждый год. Например, многие думают, что винтовая пробка вместо спрессованной корки - показатель некачественного, «паленого» вина. На самом деле благодаря винтовой пробке вино хранится дольше, а стоит такая затычка дешевле.
Другой распространенный миф - порошковый напиток, который все боятся приобрести по незнанию. Но порошкового вина не существует. Нельзя развести какую-то смесь, залить ее водой, подкрасить и получить алкогольный напиток. Даже если продукт низкого качества, он все равно производится вследствие полного, либо неполного спиртового брожения винограда.
Итоговая стоимость вина зависит от доставки, таможенных пошлин, а затем и наценки торговых сетей. / Фото: img3.dp.ru
Кто-то недоумевает, почему одно и то же вино в России стоит в несколько раз дороже, чем в европейских странах. Тут тоже все просто. Разница в стоимости получается из-за доставки, таможенных пошлин, а затем и наценки торговых сетей.
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