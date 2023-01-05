6 главных советов от сомелье, как выбрать недорогое, но качественное вино

1. Тип вина

Сухие и полусухие вина - лучший выбор для бюджетного сегмента, поскольку их себестоимость дешевле, чем у сладких и полусладких / Фото: fb.ru

2. География производства

За 300-600 рублей можно купить вкусное вино, если знать, как правильно выбирать

3. Моносортовые вина

На вкус винограда влияет климат страны, состав почвы и природный ландшафт / Фото: kubanmakler.ru

Для каждой страны характерны те или иные сорта винограда, который дают лучший урожай / Фото: my-farmer.ru

4. Дата производства

Обращайте внимание на год сбора урожая и выбирайте белые вина не старше 1,5 лет, а красные - 2 / Фото: i6.otzovik.com

5. Сбор урожая

В Северном полушарии урожай собирают в августе-октябре, а в Южном - в феврале-марте / Фото: partygorsk.com

6. Мифы о вине

Винтовая пробка - не признак дешевого вина, наоборот, с ней напиток дольше хранится / Фото: tema.ru

Итоговая стоимость вина зависит от доставки, таможенных пошлин, а затем и наценки торговых сетей. / Фото: img3.dp.ru