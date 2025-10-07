Почему у человека пальцев именно пять

На самом деле такое количество пальцев характерно не только для человека. Это примитивное, исходное строение конечности характерно для всех наземных позвоночных. У людей по пять пальцев на руках и ногах, потому что столько же было у наших древних обезьяноподобных предков. Те унаследовали такое количество от своих предков и так далее, вплоть до амфибий, населявших Землю более 300 млн лет назад.



Пятипалая конечность не имеет особых преимуществ перед конечностью с другим количеством пальцев: например, четырьмя или шестью. Ученые считают, что пятипалость у большинства видов позвоночных, включая человека, закрепилась в процессе эволюции случайно. Вполне могло «повезти», к примеру, восьмипалым амфибиям, и тогда у нас могло быть по восемь пальцев.

Впрочем, не обошлось без исключений. Например, у лошадей за счет исчезновения четырех пальцев из пяти уменьшилась площадь опоры конечностей, что стало одним из приспособлений к скоростному передвижению. У предков человека «лишних» пальцев не обнаружилось, поэтому сохранились все. Бывает, что у позвоночных на одной конечности возникают «дополнительные» пальцы, но это, скорее, исключение. Например, у Эрнеста Хемингуэя все кошки были с полидактилией, и их многопалые потомки до сих пор живут на территории Дома-музея писателя в Ки-Уэсте (штат Флорида). У большинства из них по шесть, семь, а у некоторых даже по восемь пальцев. Американский генетик Сьюалл Райт однажды вывел морскую свинку с 44 пальцами на всех четырех лапах. Правда, она долго не прожила. Происходят сбои и у людей. У европеоидов с дополнительными пальцами рождается один человек из 3000, у африканцев — один из 300. Причем у последних обычно удваивается мизинец, а у европейцев — большой палец. Хотя теоретически «дополнительным» может стать любой. Как правило, многопалость является генетической аномалией. А за счет того, что она передается по доминантному типу, в некоторых семьях встречается во многих поколениях. Так, французский естествоиспытатель Пьер-Луи Моро де Мопертюи описал наследование полидактилии у предков и потомков одного берлинского врача, у бабушки которого было по шесть пальцев на каждой руке и ноге.Столько же передалось его матери, а затем ему самому и двоим из его пятерых детей. Бывают и более внушительные родословные с полидактилией. Например, описан случай, когда многопалость прослеживалась на протяжении шести поколений.Эктродактилия — другая врожденная аномалия развития. Она, напротив, характеризуется отсутствием или недоразвитием одного или нескольких пальцев. Это тоже наследственное заболевание, которое иногда сочетается с расщеплением губы, незаращением неба и другими дефектами. Встречаются и другие варианты — синдактилия, когда несколько пальцев не разъединяются в процессе эмбрионального развития и остаются сращенными; брахидактилия, когда пальцы сильно укорочены; клинодактилия, когда они искривлены. Все это обусловлено генетически.