Почему 30 000 христиан Каира живут на помойке: Радости и горести Города Мусорщиков

У подножья горы Мокаттам в Каире, где стоит цитадель Саладина, расположился город Мадинат Заббалин, который не найдёшь ни на одной карте. Город Мусорщиков… Над ним висит плотный смог от никогда не прекращающегося дыма, а по узким пыльным улочкам летают полиэтиленовые пакеты и бегают бродячие собаки. Телеги с мусорными пакетами можно увидеть рядом с роскошными машинами. А ещё здесь стоит смрадный запах. Но местные жители, похоже, не обращают на это внимания. А туристы стремятся в Город Мусорщиков, несмотря ни на что, в стремлении увидеть интереснейшие христианские святыни.
Огрубевшими руками с золотыми браслетами, сверкающими под грязной одеждой, женщина лет 60-ти по имени Умм Мина раскладывает по мешкам мусор, привезённый грузовиками из разных районов Каира. Она занимается этим каждый день на протяжении всей своей жизни, как и сотни тысяч людей, которые живут в каирском пригороде Заббалин. На первый взгляд люди в грязной одежде, собирающие и перерабатывающие мусор, могут показаться крайне бедными, но золотые украшения, дорогие мобильные телефоны, весьма нескромные интерьеры их домов, окружённых кучами мусора, раскрывают ещё одну сторону жизни «заббалинов» - этаких простых богачей. И хотя подавляющее большинство жителей – христианы-копты, на фасадах зданий сплошь суры из Корана, а рядом с ними – кресты и цитаты из Библии.
Как в Каире появился Город Мусорщиков
Жители Города Мусорщиков – это потомки фермеров, которые в 1940-х, спасаясь от нищеты из-за неурожаев мигрировали из Верхнего Египта в Каир. Они устраивали вокруг Каира свои поселения, где, придерживаясь традиций, выращивали кур, коз, свиней. Но со временем обнаружили, что сбор и сортировка мусора, который производят горожане, куда более выгодный бизнес. Они начали собирать и утилизировать мусор, а органические отходы использовали на корм животных. И дела у них шли настолько хорошо, что волны иммигрантов одна за другой прибывали из Верхнего Египта.
Жители Города Мусорщиков за работой.
Многие годы поселения мусорщиков мигрировали по разным районам города, чтобы избежать конфликтов с городскими властями. И в конце концов большая группа мусорщиков поселилась под склонами горы Мокаттам на восточной окраине Каира. В 1980-х годах численности заббелинов составляла 8000 человек, а в настоящее время жителей в Городе Мусорщиков уже более 30 000.
Когда сбор и сортировка мусора - дело всей жизни.
Египет — страна с мусульманским большинством, но заббалины — христиане-копты и предпочитают оставаться в Мокаттаме в границах своей религиозной общины, хотя многие могут купить дома в другом месте.
Как живут и работают обитатели Города Мусорщиков
Из поколения в поколение заббалины зарабатывают на жизнь исключительно вывозом, сортировкой и последующей переработкой мусора. Одна тонна мусора из Каира обеспечивает работой 12 человек. Здесь всё подчинено своим правилам: вывоз мусора, сортировка, очистка и переработка на специальном оборудовании. Переработка пластика – самое прибыльное дело в Городе Мусорщиков. Конкуренцию этому сегменту могут составить разве что переработка металла и стекла. После очистки пластиковые бутылки и другие виды упаковок очищают, а затем на специальных машинах (на которые заббалинцы копят деньги не один год) пластик перемалывается в пластиковую муку. Эту муку отправляют в Каир, где делают из неё пластиковую посуду и другие предметы одноразового пользования.
Мусор в руках и золотые браслеты на руках.
Женщины сообщества отвечают обычно за сортировку пищевых отходов. А самое прибыльное дело – работа со стеклянной тарой.
Интересно, что преступности в Городе Мусорщиков, по утверждению местных жителей, нет. При этом на свою территорию жители полицию не пускают, а все вопросы решают внутри своей общины. Впрочем, каирские власти относятся к такой ситуации весьма лояльно и в жизнь Мадинат Заббалин не вмешиваются.
В среднестатистической семье заббалинов 6 детей. Дети начинают работать здесь с 6-летнего возраста. Как правило, отец с 2 детьми собирают мусор в 30 зданиях, работая с 4 до 10 утра. Они приносят мусор к своему дому, и идут отдыхать. В 10 часов за работу принимается мать с другими детьми – они до конца дня занимаются сортировкой мусора.
Посещение школы детьми заббалинов и сегодня являются серьёзной проблемой. В 2017 году из всего сообщества школу посещали только 250 детей. При этом образовательный процесс выстраивается таким образом, чтобы дети могли выполнять свои домашние обязанности.
Заббалины делают сувениры из мусора и продают их.
7-летняя девочка Сэдра рассказала, что она вместе с мамой занимается сортировкой мусора с 10.00 до 16.00. Её дневная зарплата около 3 долларов в день. «Когда работа закончена, я встречаюсь со своими подружками. Мы рассматриваем журналы, чтобы купить резинки для волос, шампунь или одежду». По словам девочки, как-то она травмировала руку, и после этого мама научила её, как оказывать первую медпомощь. Среди рабочего дня у детей есть перерыв на час. И они могут пойти в клуб ассоциации «Дух молодости», чтобы поиграть в компьютерные игры.
По словам 10-летней Кристины, она начала работать в 5 лет, после того, как умер её отец. Она старшая из 4 детей, и на ней лежит вся ответственность за помощь матери и младшим братьям. Из развлечений у Кристины – «мыльные оперы» по телевизору. А ещё девочки собираются после работы, чтобы поиграть в куклы, которые находят на помойках и сами ремонтируют.
Кто он - главный мусорщик Египта
В 2009 году журнал «Ахер Саа» назвал самым известным мусорщиком Египта Шехата аль-Макдиса. Корреспонденты рассказывали, что он владеет роскошной виллой, в которой живет со своей женой и 6 детьми. У него роскошный «Мерседес» последней марки, он носит брендовую одежду, а у него на пальцах – золотые кольца.
Главный мусорщик Египта Шехат аль-Макдис беседует с корреспондентом.
Известно, что Шехат кончил среднюю школу в Гелиополисе и даже смог получить университетский диплом. Он прекрасный оратор и безусловно умеет убеждать людей. Если не знать, кто он на самом деле, можно подумать, что перед вами дипломат. А в разговоре он всегда подчеркивает, что заббалины – не мусорщики, а настоящие бизнесмены. Сам он профессию сборщика мусора унаследовал от деда. Он вырос среди мусора и считает, что у него есть иммунитет к болезням, и его не раздражает неприятный запах – ведь это для него источник к существованию.
Главная достопримечательность Города Мусорщиков
Трущобы всех городов мира похожи — это нищета, антисанитария, унылые дома. Но есть в Мадинат Заббалин то, ради чего стоит туда отправиться - монастырь Симеона Дубильщика.
Христианские святыни Города Мусорщиков.
С монастырём связана интересная легенда - праведный Симеон смог силой веры сдвинуть холм Мокаттам. Правда, в Средневековье на холме Мокаттам никто не жил, кроме христианских отшельников в пещерах. Первую церковь там построили в 1974 году. Он представляет собой амфитеатр под открытым небом, причем его нижние ступени уходят глубоко в пещеру.
Христианские святыни Города Мусорщиков.
Церкви и часовни комплекса расположены не только в отдельных зданиях, но и прямо в пещерах, а в окружающих их отвесных скалах вырезаны объемные изображения святых и различные сюжеты на религиозную тему. В монастырский комплекс входит Собор Святой Девы Марии и Святого Симеона — крупнейшее христианское сооружение на всем Ближнем Востоке, в котором помещается 20 тыс. прихожан. Справедливости ради стоит сказать, что сюда нечасто заходят туристы — отчасти потому, что добираться до сооружения нужно через Город мусорщиков.
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