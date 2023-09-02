Почему 30 000 христиан Каира живут на помойке: Радости и горести Города Мусорщиков

Как в Каире появился Город Мусорщиков

Жители Города Мусорщиков за работой.

Когда сбор и сортировка мусора - дело всей жизни.

Как живут и работают обитатели Города Мусорщиков

Мусор в руках и золотые браслеты на руках.

Заббалины делают сувениры из мусора и продают их.

Кто он - главный мусорщик Египта

Главный мусорщик Египта Шехат аль-Макдис беседует с корреспондентом.

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Христианские святыни Города Мусорщиков.

Христианские святыни Города Мусорщиков.