7 «вредных» советских сладостей, от которых были практически все без ума

Сладости, такие как конфеты, торты, пирожные с начинкой и другие лакомства, часто содержат много сахара и калорий, что может привести к нездоровому питанию и потенциально серьёзным проблемам со здоровьем. Но в советские времена мало кто задумывался о пользе и вреде вкусняшек, изготовленных строго по ГОСТу, искренне радуясь каждой конфете или же пирожному на столе.
1. Конфеты грильяж
Конфеты грильяж. \ Фото: m.media-amazon.com.
В Союзе грильяж был весьма популярным и многими любимым лакомством. Шоколадные конфеты на основе сахара и патоки с дроблёными орехами в яркой упаковке считались одним из главных угощений в маленьких вазочках на столах многих советских хозяек. Пока дети жевали карамельки, взрослые потихоньку наслаждались ореховыми конфетками. Однако, несмотря на их приятный вкус и товарный вид, польза от грильяжа минимальна. Процесс производства таких сладостей обычно приводит к выделению тугоплавких жиров, которые трудно усваиваются организмом. Кроме того, они слишком твёрдые, поэтому потенциально могут привести к негативным последствиям для здоровья, таким как повреждение зубов или воспаление пищеварительной системы.
2. Раковые шейки
Конфеты раковые шейки. \ Фото: bing.com.
Конфеты «Раковые шейки» - старинное лакомство, зародившееся в России во времена империи. Первоначально это было традиционное русское сладкое угощение, которым наслаждались даже члены королевской семьи и другие представители знати. Оно состоит из сахарной глазури, часто глазированной картофельной патокой, которая наполняется смесью миндаля, сахара, ванильного экстракта и других ингредиентов, создавая слегка хрустящее лакомство с орехово-вишнёвым вкусом. Несмотря на огромную популярность в советские времена, употребление прилипающих к зубам конфеток, редко обходилось без последствий. Зачастую, сладкоежки лишались свеженьких пломб и вновь спешили на визит к стоматологу.
3. Халва
Подсолнечная халва. \ Фото: magltk.com.
В советское время подсолнечная халва, благодаря своей нежной текстуре и восхитительной, не приторной сладости, считалась популярным лакомством, которое нравилось как взрослым, так и детям. Доступная в картонной упаковке и жестянках, она частенько появлялась как в повседневной жизни, так и на праздничных столах. Богатая полезными жирами и витаминами, халва относится к высококалорийным десертам, поэтому чрезмерное употребление может привести к проблемам со здоровьем и сказаться на весе. Неудивительно, что многие женщины, а также спортсмены вынуждены были отказаться от сладкого удовольствия, дабы не набрать лишние килограммы.
4. Горошек
Драже цветной горошек. \ Фото: bing.com.
Конфеты горошек были особенно популярны и любимы детьми в советские времена. Красочные, сладкие, хрустящие – они съедались в мгновение ока, засыпаясь по полпачки в рот. И всё бы ничего, но из-за их диаметра и гладкой блестящей глазури существовали опасения насчёт удушья и потенциального воздействия этих конфет на зубные пломбы. Ко всему прочему, высокое содержание сахара частенько приводило к повышенному аппетиту, тем самым давая нагрузку на пищеварительную систему и организм в целом.
5. Корзинка
Пирожные корзинки. \ Фото: i.ytimg.com.
Песочное тесто, воздушный крем и варенье – главные ингредиенты популярного нежного лакомства «Корзинка», горячо любимого от мала до велика в советские времена. Стоило только увидеть заветное пирожное на прилавках магазина, как руки тут же сами собой тянулись к кошельку, ведь устоять перед белоснежной «кремовой шапкой» было просто невозможно. Но мало кто задумывался о том, что в одном таком десерте содержится энное количество сахара и жиров, пагубно влияющих на поджелудочную, печень и организм в целом. Впрочем, зубам также доставалось по полной программе, поскольку кариес штука коварная и не заставляющая себя долго ждать.
6. Сахарные подушечки
Сахарные подушечки. \ Фото: pinterest.com.
Сахарные подушечки с вареньем внутри были на пике популярности в Советском Союзе, привлекая внимание яркими цветами, разнообразными формами и посыпками. Кроме того, карамель, используемая при производстве этих конфет, была невероятно жёсткой и вязкой, впрочем, как и повидло (которое не всегда оказывалось внутри). Соответственно, жевались они с огромным трудом, прочно прилипая к зубам, да так, что расцепить их порой было нереально. Но когда и кого это останавливало в советские времена, остаётся загадкой по сей день.
7. Ириски
Ириски. \ Фото: bing.com.
Впрочем, сливочные ириски типа «Кис-кис», «Золотой ключик» и другие были горячо любимы как взрослыми, так и малышами. Но из-за своей вязкой консистенций они настолько сильно прилипали к зубам, что на раз вытаскивали свежие пломбы, да и разлепить рот из-за таких конфет не всегда удавалось. Тем не менее, несмотря на не самые благоприятные последствия, они пользовались огромной популярностью в Советском Союзе.
