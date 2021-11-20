Что делать когда подтекает бачок унитаза

Когда подтекает бачок унитаза, многие могут паниковать и сразу же вызвать сантехников. Разумеется, если ситуация критическая и требует вмешательства профессионалов, тогда решение абсолютно правильное.

Но раз уж вода из бачка вытекает не настолько быстро, тогда можно воспользоваться этими практичными лайфхаками, спасти свою сантехнику и не тратиться на мастеров.







ПОДТЕКАЕТ БАЧОК

Корректировка положения

Маленькая хитрость

Подтекает бачок унитаза

Зачастую бачок подтекает тихо и незаметно, так что определить наличие проблемы поможет несколько факторов. Осмотри унитаз, прислушайся к окружающим звукам, пересмотри счета на воду. Сломанная сантехника поначалу не даст о себе знать и только спустя какое-то время можно услышать характерное журчание воды. Не нужно волноваться, так как еще есть возможность исправить положение. А вот игнорирование проблемы действительно может привести к дальнейшему ремонту и дополнительным деньгам в счетах за коммунальные услуги.Эти лайфхаки настолько просты, что с ними по силам справиться и начинающим мастерам, и дамам, и даже подросткам. Инструменты тут тоже не нужны. Пригодятся только тряпки, которыми можно будет протереть внутренние комплектующие сливного бачка. Не забудь сперва перекрыть вентиль, что ранее подавал воду к твоей сантехнике.Затем нужно слить ту воду, которая оставалась внутри бачка. Сними крышку сливной емкости и рассмотри внутренности. Ближе всего к тебе окажется кнопка, которая и спускает воду. Ее нужно аккуратно извлечь, чтобы добраться до необходимых для ремонта компонентов. Как убрать кнопку? Осторожно возьми механизм руками и попробуй слегка повернуть против часовой стрелки. Должно сработать и у тебя появится доступ к нижней части сливной системы.Первая хитрость предусматривает чистку резиновой прокладки-уплотнителя, которая и может стать виновницей торжества. Плохое качество водопроводной воды способствует образованию белого налета. Вполне вероятно, что подтекает бачок из-за него. Попробуй достать все резиновые элементы сливного устройства, промой их и вытри. Очистить все места, которые не снимаются, а затем возвращай на место все комплектующие и проверяй свою сантехнику.Второй лайфхак позволит исправить ситуацию с подтеканием, если вдруг унитаз набирает больше воды, чем нужно. Тогда проблема в поплавке, поэтому снова перекрывай воду и сливай лишнее из бачка. На поплавке можно рассмотреть характерные отметки, напоминающие линейку. Попробуй опустить нынешний уровень воды на одну отметку вниз.Если эти простые советы не помогли исправить ситуацию, то вполне возможно, что банальная чистка не помогла уплотнителю и его нужно вовсе заменить. Возьми старую деталь с собой, чтобы продавец-консультант мог подобрать идентичную запчасть конкретно для твоей модели унитаза.Современный рынок предлагает обилие вариантов сантехники. Поэтому, если ты не до конца уверен в своих силах и считаешь, что можешь только усугубить ситуацию, тогда не стоит рисковать. В этом случае поможет своевременный вызов профессионального сантехника. Более того, ремонт сложной поломки будет стоить соответствующе, так что лучше обратись к специалисту вовремя, сохранив нервы и средства.